5 फ़रवरी को वड़ोदरा में खेला जाएगा WPL 2026 का फ़ाइनल

WPL के चौथे सीज़न के सभी मुक़ाबले दो वेन्यू - डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई और वड़ोदरा के BCA स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीज़न का पहला मुक़ाबला डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

NEWS



The #TATAWPL 2026 will be held from 9th January to 5th February in Navi Mumbai and Vadodara



The DY Patil Stadium in Navi Mumbai will host the opener.

The BCA Stadium in Vadodara will host the final. #TATAWPLAuction pic.twitter.com/11L5ioLQxN — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

यह पहली बार है जब WPL जनवरी-फ़रवरी महीने में खेला जाएगा। इससे पहले तीनों सीज़न का आयोजन फ़रवरी-मार्च के दौरान किया गया था।

WPL के अब तक तीन सीज़न में से दो सीज़न मुंबई इंडियंस ने जीते हैं और वह इस समय WPL की मौजूदा चैंपियन हैं। जबकि दूसरा सीज़न स्मृति मांधना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स तीनों ही सीज़न में उपविजेता रही है।

WPL 2026 की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी कोर टीम को रिटेन करते हुए हरमनप्रीत कौर, नैट सिवर-ब्रंट, हेली मैथ्यूज़ और अमनजोत कौर के साथ ही जी कमालिनी को अपने साथ बरक़रार रखा। मुंबई इंडियंस ने सिवर-ब्रंट को पहले रिटेंशन और हरमनप्रीत को दूसरे रिटेंशन के तौर पर रिटेन किया।