दीप्ति को मिली 3.2 करोड़ की बड़ी राशि, फिर से UPW की टीम में हुईं शामिल

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा WPL 2026 में फिर से यूपी वॉरियर्स की टीम से खेलेंगी। ऑक्शन में उनके लिए दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे पहले 50 लाख रूपये की बोली लगाई और उसके बाद किसी और की बोली नहीं आई। ऐसा लगा कि DC को काफ़ी सस्ते में महिला वनडे विश्व कप की प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट मिल गई है। हालांकि, UPW के पास RTM मौजूद था। इसके बाद दिल्ली ने सीधे 3.2 करोड़ रूपये की बोली लगाई और यूपी वॉरियर्ज ने इसे मैच करते हुए दीप्ति को रिटेन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना RTM इस्तेमाल किया है। उनके अलावा भारतीय तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह को 60 लाख रूपए की राशि के साथ गुजरात जायंट्स ने अपनी टीम में शामिल किया है।

आपको बता दें कि नवी मुंबई में 9 जनवरी को WPL 2026 की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट नवी मुंबई और वड़ोदरा के दो वेन्यू पर खेला जाएगा। फ़ाइनल 5 फ़रवरी को वड़ोदरा में होगा।

वनडे विश्व कप विजेता भारतीय स्पिनर श्री चरणी के लिए भी बिडिंग वॉर हुई और वह करोड़पति बन चुकी हैं। वॉरियर्ज़ ने 30 लाख रुपये की पहली बोली लगाई। DC ने भी बिना देरी किए बोली लगानी शुरू कर दी। UP और DC के बीच बोली बढ़ती रही थी, जो अब 75 लाख रुपये तक पहुंची। DC ने फिर 1.3 करोड़ रूपये की बोली लगाते हुए यह सुनिश्चित किया की चरणी उनके साथ बनी रहें। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों में हरलीन देओल की बेस प्राइस 50 लाख रूपये थी। UPW ने उनके लिए हाथ खड़ा किया और पहली बोली में ही बिना किसी हस्तक्षेप के उन्हें खरीदने में सफल भी रहीं।

वहीं विश्व कप के विजयी अभियान के दौरान भारतीय टीम में शामिल रहीं राधा यादव के लिए 30 लाख की पहली बोली गुजरात ने लगाई थी। इसके बाद RCB आगे आई और दोनों के बीच लगातर बोलियां लगी। RCB 65 लाख रूपये की बोली में आगे रही और राधा को खरीदने में सफल हुई।

वहीं सोफ़ी डिवाइन WPL 2026 में गुजरात जायंट्स की टीम से खेलेंगी। उन्हें 2 करोड़ की बड़ी राशि के साथ टीम में शामिल किया गया है। गुजरात जायंट्स ने 50 लाख रुपये पर उनकी पहली बोली लगाई। इसके बाद RCB ने इंट्रेस्ट दिखाया और बोली बढ़ती चली गई। 1.1 करोड़ रूपये पर दिल्ली कैपिटल्स ने एंट्री मारी थी, लेकिन गुजरात किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लगातार बोलियां लगती रहीं और अंत में गुजरात को सफलता मिली।

DC को लगातार तीन बार WPL फ़ाइनल में ले जाने वाली ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज कप्तान मेग लानिंग UPW की टीम शामिल हो गई हैं। उनके लिए DC ने सबसे पहले पैडल उठाया और उनके तुरंत बाद UPW भी इसमें कूद गई। WPL 2023 में 1.1 करोड़ रूपये में बिकने वाली लानिंग के लिए DC 1.7 करोड़ रूपये तक गई थी। इसके बाद UPW ने 1.9 करोड़ रूपये बोली लगाई और उन्हें अपने साथ जोड़ा।

सोफ़ी एकलस्टन 85 लाख रूपये में फिर यूपी वॉरियर्ज़ का हिस्सा बनीं। इंग्लैंड की बाएं हाथ की ऑफ़ स्पिनर सोफ़ी एकलस्टन के लिए अधिक बोलियां नहीं देखने को मिली। RCB और DC के बीच कुछ बोलियों के बाद उनकी कीमत। 85 लाख रूपये तक पहुंची थी। यहां पर UPW ने हाथ उठाया और RTM का इस्तेमाल करके उन्हें वापस अपने साथ जोड़ लिया।

मार्की सेट की आख़िरी खिलाड़ी साउथ अफ़्रीकी कप्तान लॉरा वुलफ़ार्ट थीं। उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये थी। RCB ने बोली की शुरुआत की और DC ने भी तुरंत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। काफ़ी कम समय में बोली एक करोड़ के क़रीब पहुंच गई थी। 90 लाख पर ऐसा लगा कि DC पीछे हट जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक करते हुए 1.1 करोड़ रूपये की बोली में वुलफ़ार्ट को अपने साथ जोड़ लिया।

वहीं अलीसा हीली के लिए किसी भी टीम ने बोली नहीं लगाई है। उन्‍हें 2023 में यूपी वॉरियर्स ने 70 लाख रुपये में खरीदा था।

भारत की हार्ड हिटर और हाल ही में T20 क्रिकेट में रिकॉर्डतोड़ शतक लगाने वाली किरण नवगिरे के लिए RCB ने अकेले 40 लाख रूपये की बोली लगाई थी। UPW ने RTM लगाया जिसके बाद RCB ने 60 लाख रूपये की बोली लगाई। UPW ने इसे स्वीकार कर लिया।