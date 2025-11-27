जेस जॉनासन ने WPL नीलामी से अपना नाम वापस लिया
ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पिछले कुछ समय से कंधे में तकलीफ़ से उबर रही हैं
चोट के चलते ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ी ऑलराउंडर जेस जॉनासन के WPL 2026 की नीलामी से अपना नाम वापस लेने की ख़बर है। बुधवार को तमाम फ़्रैंचाइज़ियों को WPL द्वारा जॉनासन के नीलामी से बाहर होने की सूचना दी गई।
WPL ने फ़्रैंचाइज़ियों को यह भी बताया कि बल्लेबाज़ प्रतिका रावल, विकेटकीपर बल्लेबाज़ यास्तिका भाटिया और तेज़ गेंदबाज़ वीजे जोशिता भी चोटिल हैं, हालांकि उनका नाम नीलामी पूल में शामिल है।
हालांकि यह तीनों खिलाड़ी अनिवार्य 15 सदस्यीय दल का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, अगर किसी फ़्रैंचाइज़ी ने इन खिलाड़ियों को ख़रीदा तो उन्हें रिप्लेसमेंट की अनुमति नहींं होगी।
WPL ने फ़्रैंचाइज़ियों को यह भी बताया कि पूजा वस्त्रकर पूरी तरह से फ़िट नहीं हैं लेकिन वह नीलामी का हिस्सा होंगी, वहीं काश्वी गौतम को फ़िट घोषित कर दिया गया है।
33 वर्षीय जॉनासन ने WPL में अपना काफ़ी प्रभाव छोड़ा था और पांच प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। WPL में उनसे ज़्यादा केवल हरमनप्रीत कौर ने सात प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड जीते हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि जॉनासन पिछले कुछ समय से कंधे में तकलीफ़ से उबर रही हैं।
WPL 2026 की नीलामी में अलीसा हीली, अमेलिया कर और लॉरा वुलफ़ार्ट मार्की सूची में शामिल हैं जिनसे नीलामी की शुरुआत होगी। मार्की सेट में भारतीय खिलाड़ियों में ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर भी शामिल हैं।
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo के न्यूज़ एडिटर हैं।