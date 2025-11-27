जेस जॉनासन ने WPL नीलामी से अपना नाम वापस लिया

हालांकि यह तीनों खिलाड़ी अनिवार्य 15 सदस्यीय दल का हिस्सा नहीं हो सकती हैं, अगर किसी फ़्रैंचाइज़ी ने इन खिलाड़ियों को ख़रीदा तो उन्हें रिप्लेसमेंट की अनुमति नहींं होगी।