वुलफ़ार्ट, हीली, एकलस्टन- किस WPL टीम को चाहिए कौन सा सुपरस्टार?

गुरुवार को होगी 2026 सीज़न के लिए नीलामी जिसमें 277 खिलाड़ियों के नाम होंगे शामिल

Sruthi Ravindranath
श्रुति रवींद्रनाथ
25-Nov-2025 • 1 hr ago
Amelia Kerr claimed her first five-for at the WPL, Mumbai Indians vs UP Warriorz, WPL, Lucknow, March 6, 2025

Amelia Kerr पर होंगी कई टीमों की निगाहें  •  BCCI

कुल 277 खिलाड़ी WPL 2026 की नीलामी में 27 नवंबर को दिल्ली में शामिल होंगी, जहां 73 स्लॉट उपलब्ध होंगे। इसमें 23 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट होंगे। नीलामी में कई हाई-प्रोफ़ाइल खिलाड़ी हैं, जिनमें दीप्ति शर्मा, मेग लानिंग, अलीसा हीली, सोफ़ी डिवाइन और अमीलिया कर शामिल हैं, जो सभी मार्की सेट में सूचीबद्ध हैं। कुल 83 विदेशी खिलाड़ी हैं, जिनमें से 23 ऑस्ट्रेलिया और 22 इंग्लैंड से हैं। जहां दिल्ली कैपिटल्स 5.7 करोड़ रुपये के सबसे कम पर्स के साथ नीलामी में उतरेगी, वहीं यूपी वॉरियर्ज़, जिन्होंने सिर्फ़ एक अनकैप्ड खिलाड़ी श्वेता सेहरावत को रिटेन किया है, 14.50 करोड़ रुपये के सबसे बड़े पर्स के साथ आएंगी। नीलामी से पहले पांचों टीमों की स्थिति इस प्रकार है:
रिटेन किए गए खिलाड़ी: नैट सिवर-ब्रंट - 3.5 करोड़ रुपये, हरमनप्रीत कौर - 2.5 करोड़ रुपये, हीली मैथ्यूज़ - 1.75 करोड़ रुपये, अमनजोत कौर - 1 करोड़ रुपये, जी कमालिनी - 50 लाख रुपये  कुल ख़र्च: 9.25 करोड़ रुपये; बचा पर्स: 5.75 करोड़ रुपये; कोई RTM विकल्प उपलब्ध नहीं
सबसे ज़्यादा ज़रूरत: MI के पास पहले से ही मज़बूत बल्लेबाज़ी लाइन-अप है, साथ ही मैथ्यूज़, सिवर-ब्रंट और अमनजोत जैसी शानदार ऑलराउंड विकल्प मौजूद हैं। उनके पास कमालिनी के रूप में एक युवा विकेटकीपर है, लेकिन टीम अपने विकल्पों को गहराई देने के लिए एक अनुभवी विकेटकीपर की तलाश करेगी। इसके अलावा वे अपनी गेंदबाज़ी को मज़बूत करने के लिए स्पेशलिस्ट बॉलर और एक भारतीय स्पिनर की ओर देखेंगे।
संभावित बड़े टार्गेट: अमीलिया कर, किम गार्थ, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी, अयाबोंगा ख़ाका, साइका इशाक
रिटेन किए गए खिलाड़ी: स्मृति मांधना - 3.5 करोड़ रुपये, ऋचा घोष - 2.75 करोड़ रुपये, एलिस पेरी - 2 करोड़ रुपये, श्रेयंका पाटिल - 60 लाख रुपये  कुल ख़र्च: 8.85 करोड़ रुपये; बचा पर्स: 6.15 करोड़ रुपये; एक RTM विकल्प उपलब्ध
सबसे ज़्यादा ज़रूरत: RCB एक बड़े हिटर ओपनर की तलाश में होगी, जो कप्तान मांधना के साथ ओपनिंग कर सके। इसके अलावा वे अपनी गेंदबाज़ी लाइन-अप को मज़बूत करना चाहेंगे, जिसमें एक अनुभवी सीमर उनकी प्राथमिकता होगी। संभावित बड़े टार्गेट: लॉरा वुलफ़ार्ट, डैनी वायट-हॉज़, रेणुका सिंह, लॉरेन बेल, नोकुलुलेको म्लाबा, सोफ़ी एकल्स्टन
रिटेन किए गए खिलाड़ी: जेमिमाह रॉड्रिग्ज़ - 2.2 करोड़ रुपये, शेफ़ाली वर्मा - 2.2 करोड़ रुपये, एनाबेल सदरलैंड - 2.2 करोड़ रुपये, मरीज़न काप - 2.2 करोड़ रुपये, निक्की प्रसाद - 50 लाख रुपये  कुल ख़र्च: 9.3 करोड़ रुपये; बचा पर्स: 5.7 करोड़ रुपये; कोई RTM उपलब्ध नहीं
सबसे ज़्यादा ज़रूरत: शेफ़ाली के साथ एक मज़बूत ओपनर की ज़रूरत होगी। सदरलैंड और काप जैसी दो हाई-क्वॉलिटी पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर पहले से मौज़ूद होने के कारण उनकी प्राथमिकता एक मजबूत स्पिन आक्रमण तैयार करने और एक अनुभवी विकेटकीपर जोड़ने पर होगी। कप्तान लानिंग को रिलीज़ करने के बाद वे हीली या वुलफ़ार्ट में से किसी को चुन सकती हैं, जो ओपनर की कमी पूरी करने के साथ-साथ कप्तानी का विकल्प भी बन सकती हैं।
संभावित बड़े टार्गेट: लॉरा वुलफ़ार्ट, अलीसा हीली, यास्तिका भाटिया, राधा यादव, स्नेह राणा, फ़ीबी लिचफ़ील्ड, एन श्री चरणी
रिटेन किए गए खिलाड़ी: ऐश्ली गार्डनर - 3.5 करोड़ रुपये, बेथ मूनी - 2.5 करोड़ रुपये  कुल ख़र्च: 6 करोड़ रुपये; बचा पर्स: 9 करोड़ रुपये; तीन RTM विकल्प उपलब्ध
सबसे ज़्यादा ज़रूरत: सिर्फ़ दो खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद GG का फ़ोकस एक अनुभवी लोवर ऑर्डर तैयार करने और मज़बूत गेंदबाज़ी लाइन-अप बनाने पर होगा। यही दो विभाग पिछले सीज़न उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। वे कुछ अनुभवी भारतीय बल्लेबाज़ों को भी टार्गेट करेंगे।
संभावित टार्गेट: हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, नडीन डी क्लर्क, एन श्री चरणी, किम गार्थ, रेणुका सिंह
रिटेन खिलाड़ी: श्वेता सेहरावत - 50 लाख रुपये  कुल ख़र्च: 50 लाख रुपये; बचा पर्स: 14.50 करोड़ रुपये; चार RTM विकल्प उपलब्ध
सबसे ज़्यादा ज़रूरत: लगभग खाली स्क्वॉड और 14.50 करोड़ रुपये के भारी पर्स के साथ UPW कई खिलाड़ियों को मार्की सेट से चुनने की कोशिश करेगा। पिछले सीज़न में बल्लेबाज़ी लगभग पूरे टूर्नामेंट में फ़्लॉप रही और गेंदबाज़ी भी प्रभावहीन दिखी, इसलिए टीम भारतीय खिलाड़ियों में अनुभव जोड़ने के लिए उत्सुक होगी। साथ ही वे एक नए कप्तान की भी तलाश में रहेंगे।
संभावित बड़े टार्गेट: मेग लानिंग, दीप्ति शर्मा, फ़ीबी लिचफ़ील्ड, हरलीन देओल, सोफ़ी डिवाइन, क्रांति गौड़, अमीलिया कर
श्रुति रवींद्रनाथ ESPNcricinfo में सब-एडिटर हैं

