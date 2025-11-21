गिल की जगह प्लेइंग XI में किसे मिलेगा मौक़ा ?
भारत और साउथ अफ़्रीका के दूसरे टेस्ट की पिच और टीम चयन से जुड़े अहम अपडेट
भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच होने वाला दूसरा टेस्ट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारतीय पिचों को लेकर बहस पहले से ही तेज़ है और शुभमन गिल तथा कगिसो रबाडा जैसे बड़े खिलाड़ियों की चोटों ने दोनों टीमों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में टीम संयोजन को लेकर कुछ फै़सले पेचीदा हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि गोआहाटी की पिच कैसी रह सकती है और प्लेइंग इलेवन में किन खिलाड़ियों को मौक़ा मिलने की संभावना है।
रवींद्र जाडेजा और साइमन हार्मर पर होंगी नज़रें
पहले टेस्ट की दूसरी पारी में असली मुक़ाबला पूरी तरह से स्पिनरों पर आ गया था। ग़लती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हार्मर ने दूसरी पारी में चार विकेट लिए और रवींद्र जाडेजा ने दूसरे दिन शाम को 13 ओवर में 4 विकेट निकालकर मैच को लगभग भारत की तरफ़ मोड़ दिया था।
टीम न्यूज़ : गिल और रबाडा बाहर
भारत अपने नियमित कप्तान शुभमन गिल के बिना खेलेगा जो पहले टेस्ट में तीन गेंद खेलकर गर्दन की चोट के कारण रिटायर्ड हो गए थे। छह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों के साथ खेलने से हार्मर और खतरनाक हो जाते हैं और स्क्वॉड में एक भी अतिरिक्त दाएं हाथ का बल्लेबाज़ नहीं है। इसलिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी सिर्फ़ विविधता लाने के लिए भी लौट सकते हैं। यह भी चर्चा है कि बी साई सुदर्शन दोबारा नंबर तीन पर आ सकते हैं। टेस्ट से एक दिन पहले की ट्रेनिंग के आधार पर अक्षर पटेल के बाहर बैठने की संभावना ज़्यादा है। ऋषभ पंत पिछले 12 महीनों में भारत के चौथे टेस्ट कप्तान होंगे।
भारत (संभावित). 1 यशस्वी जायसवाल, 2 के एल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 ध्रुव जुरेल, 5 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 6 नीतीश कुमार रेड्डी, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 मोहम्मद सिराज
रबाडा दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में यानसन और कॉर्बिन बॉश के खेलने की पुष्टि हो जाती है। साउथ अफ़्रीका के सामने एक सवाल यह होगा कि क्या स्पिन ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी को टीम में लाया जाए या फिर विशेषज्ञ बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस को। अगर बदलाव हुआ तो ट्रिस्टन स्टब्स को नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करना पड़ सकता है।
साउथ अफ़्रीका (संभावित). 1 ऐडन मारक्रम, 2 रयान रिकल्टन, 3 वियन मुल्डर या डेवाल्ड ब्रेविस/ सेनुरन मुथुसामी, 4 टोनी डी ज़ॉर्जी, 5 तेम्बा बवूमा(कप्तान), 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 8 कॉर्बिन बॉश, 9 मार्को यानसन, 10 साइमन हार्मर, 11 केशव महाराज
पिच और हालात
गुआहाटी के लिए यह बेहद अहम मौक़ा है क्योंकि वह भारत का सबसे पूरब में स्थित टेस्ट स्थल बन रहा है। भारत जैसे विशाल देश के लिए एक ही टाइम ज़ोन की सीमा यहां साफ़ दिखती है। इसी वजह से यह टेस्ट सुबह 9 बजे शुरू करना पड़ रहा है। देश के इस हिस्से में सूरज जल्दी ढलता है। मैच में पहला ब्रेक 11 बजे होगा जो चाय का समय होगा। लंच 1 बजकर 20 मिनट पर लिया जाएगा।
यह आदर्श स्थिति नहीं है कि सबकी नज़रें एक नए केंद्र की पिच पर टिकी हों, लेकिन कोलकाता की पिच ने भारत को जो नुकसान पहुंचाया उसके बाद यह अनिवार्य हो गया है। पिच को लेकर ड्रामा भी खू़ब हो रहा है। कोच गौतम गंभीर ने उस मैच के बाद कहा कि इसे उनकी मांग के अनुसार बनाया गया था, लेकिन बल्लेबाज़ी कोच सीतांशु कोटक ने बताया कि गंभीर ने असली क्यूरेटर को बचाने के लिए खु़द जिम्मेदारी ले ली।
दोनों कप्तानों का मानना है कि यह पिच शुरुआती समय में बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी रहेगी और उसके बाद टर्न लेगी। बिल्कुल यही बात उन्होंने कोलकाता से पहले भी कही थी, बस अब यह अतिरिक्त पंक्ति जोड़ दी गई है कि यह पिच कोलकाता से बेहतर खेलेगी।