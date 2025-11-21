गिल की जगह प्लेइंग XI में किसे मिलेगा मौक़ा ?

रवींद्र जाडेजा और साइमन हार्मर पर होंगी नज़रें

रवींद्र जाडेजा ने दूसरे दिन शाम को 13 ओवर में 4 विकेट निकालकर मैच को लगभग भारत की तरफ़ मोड़ दिया था। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में असली मुक़ाबला पूरी तरह से स्पिनरों पर आ गया था। ग़लती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हार्मर ने दूसरी पारी में चार विकेट लिए औरने दूसरे दिन शाम को 13 ओवर में 4 विकेट निकालकर मैच को लगभग भारत की तरफ़ मोड़ दिया था।

टीम न्यूज़ : गिल और रबाडा बाहर

भारत (संभावित). 1 यशस्वी जायसवाल, 2 के एल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 ध्रुव जुरेल, 5 ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), 6 नीतीश कुमार रेड्डी, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 मोहम्मद सिराज

रबाडा दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं। ऐसे में यानसन और कॉर्बिन बॉश के खेलने की पुष्टि हो जाती है। साउथ अफ़्रीका के सामने एक सवाल यह होगा कि क्या स्पिन ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी को टीम में लाया जाए या फिर विशेषज्ञ बल्लेबाज़ डेवाल्ड ब्रेविस को। अगर बदलाव हुआ तो ट्रिस्टन स्टब्स को नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करना पड़ सकता है।

साउथ अफ़्रीका (संभावित). 1 ऐडन मारक्रम, 2 रयान रिकल्टन, 3 वियन मुल्डर या डेवाल्ड ब्रेविस/ सेनुरन मुथुसामी, 4 टोनी डी ज़ॉर्जी, 5 तेम्बा बवूमा(कप्तान), 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 8 कॉर्बिन बॉश, 9 मार्को यानसन, 10 साइमन हार्मर, 11 केशव महाराज

पिच और हालात

गुआहाटी के लिए यह बेहद अहम मौक़ा है क्योंकि वह भारत का सबसे पूरब में स्थित टेस्ट स्थल बन रहा है। भारत जैसे विशाल देश के लिए एक ही टाइम ज़ोन की सीमा यहां साफ़ दिखती है। इसी वजह से यह टेस्ट सुबह 9 बजे शुरू करना पड़ रहा है। देश के इस हिस्से में सूरज जल्दी ढलता है। मैच में पहला ब्रेक 11 बजे होगा जो चाय का समय होगा। लंच 1 बजकर 20 मिनट पर लिया जाएगा।