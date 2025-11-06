मैच (14)
AUS vs IND (1)
IND-A vs SA-A (1)
PAK vs SA (1)
NZ vs WI (1)
Hong Kong Sixes (10)
ख़बरें

मांधना, सिवर-ब्रंट और गार्डनर 3.5 करोड़ पर रिटेन, हरमनप्रीत को मिले 2.5 करोड़

UP वॉरियर्ज़ ने दीप्ति शर्मा को रिटेन नहीं किया जो कि महिला वनडे विश्व कप की प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ रहीं

ESPNcricinfo स्टाफ़
06-Nov-2025 • 1 hr ago
Smriti Mandhana's RCB and Ash Gardner's Gujarat Giants kicked off WPL 2025, Gujarat Giants vs Royal Challengers Bangalore, WPL 2025, Vadodara, February 14, 2025

Smriti Mandhana और Ashleigh Gardner को 3.5 करोड़ की अधिकतम राशि पर रिटेन किया गया है  •  BCCI

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2025-26 की बड़ी नीलामी से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने स्मृति मांधना, मुंबई इंडियंस ने नैट सिवर-ब्रंट और गुजरात जायंट्स ने ऐश्ली गार्डनर को 3.5 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी राशि पर रिटेन किया है।
WPL ने गुरुवार को तमाम फ़्रैंचाइज़ी द्वारा रिटेंशन की सूची जारी की और इसमें हरमनप्रीत कौर का नाम मुंबई इंडियंस के पहले रिटेंशन के तौर पर शामिल नहीं था। ऋचा घोष को RCB ने 2.5 करोड़ रुपए की राशि पर रिटेन किया था जो कि रिटेंशन की दूसरी सबसे बड़ी राशि है। वहीं हरमनप्रीत और GG की विकेटकीपर बेथ मूनी को 2.5 करोड़ में रिटेन किया गया।
WPL रिटेंशन में कुछ चकित करने भी फ़ैसले थे मसलन, यूपी वॉरियर्ज़ ने महिला वनडे विश्व कप की प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ दीप्ति शर्मा को रिटेन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ़ श्वेता सहरावत को रिटेन किया। रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों में बड़ा नाम अमेलिया कर, अलीसा हीली और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लानिंग का रहा।
WPL रिटेंशन नियमों के अनुसार एक फ़्रैंचाइज़ी अधिकतम तीन कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों, अधिकतम दो विदेशी खिलाड़ी और अधिकतम दो अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। अगर कोई फ़्रैंचाइज़ी पांच खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उनमें एक अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी को रिटेन करना अनिवार्य है। WPL ने पहली बार टीमों को राइट टू मैच का विकल्प दिया है ताकि टीमें उन खिलाड़ियों को नीलामी में दोबारा ख़रीद सकें जो 2025 में उनके दल का हिस्सा थीं।
WPL 2026 की नीलामी में हर टीम के पास ख़र्च करने के लिए 15 करोड़ की राशि होगी। ऐसा माना जा रहा है कि यह बड़ी नीलामी 27 नवंबर को दिल्ली में हो सकती है।

पांच फ़्रैंचाइज़ियों द्वारा रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पूरी सूची

मुंबई इंडियंस

रिटेन किए गए खिलाड़ी : नैट सिवर-ब्रंट - 3.5 करोड़, हरमनप्रीत कौर - 2.5 करोड़, हेली मैथ्यूज़ - 1.5 करोड़, अमनजोत कौर - 1 करोड़, जी कमालिनी - 50 लाख
ख़र्च की गई राशि : 9.25 करोड़, शेष राशि : 5.75 करोड़; RTM विकल्प उपलब्ध नहीं
रिलीज़ किए गए चिन्हित खिलाड़ी : अमेलिया कर, नडीन डी क्लर्क, यास्तिका भाटिया, क्लोई ट्राइऑन, शबनिम इस्माइल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

रिटेन किए गए खिलाड़ी : स्मृति मांधना - 3.5 करोड़, ऋचा घोष 2.75 करोड़, एलिस पेरी - 2 करोड़, श्रेयंका पाटिल - 60 लाख
ख़र्च की गई राशि : 8.85 करोड़, शेष राशि : 6.15 करोड़; 1 RTM विकल्प उपलब्ध
रिलीज़ किए गए चिन्हित खिलाड़ी : रेणुका सिंह, सोफ़ी डिवाइन, सोफ़ी मोलिन्यू, डैनी वायट-हॉज

दिल्ली कैपिटल्स

रिटेन किए गए खिलाड़ी : जेमिमाह रॉड्रिग्स - 2.2 करोड़, शेफ़ाली वर्मा - 2.2 करोड़, ऐनाबेल सदरलैंड - 2.2 करोड़, मरीजन काप - 2.2 करोड़, निक्की प्रसाद - 50 लाख
ख़र्च की गई राशि : 9.3 कोरड़, शेष राशि : 5.7 करोड़; RTM विकल्प उपलब्ध नहीं
रिलीज़ किए गए चिन्हित खिलाड़ी : मेग लानिंग, श्री चरणी, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी

गुजरात जायंट्स

रिटेन किए गए खिलाड़ी : ऐश्ली गार्डनर - 3.5 करोड़, बेथ मूनी - 2.5 करोड़
ख़र्च की गई राशि : 6 करोड़, शेष राशि : 9 करोड़; तीन RTM विकल्प उपलब्ध
रिलीज़ किए गए चिन्हित खिलाड़ी : हरलीन देओल, डिएंड्रा डॉटिन, फ़ीबी लिचफ़ील्ड, लॉरा वुलफ़ार्ट

UP वॉरियर्ज़

रिटेन किए गए खिलाड़ी : श्वेता सहरावत 50 लाख
ख़र्च की गई राशि : 50 लाख, शेष राशि: 14.50 करोड़; 4 RTM विकल्प उपलब्ध
रिलीज़ किए गए खिलाड़ी : दीप्ति शर्मा, अलीसा हीली, सोफ़ी एकलस्टन, तालिया मैक्ग्रा, अलाना किंग, क्रांति गौड़
Smriti MandhanaNat Sciver-BruntAshleigh GardnerHarmanpreet KaurRicha GhoshUP Warriorz WomenRoyal Challengers Bengaluru WomenGujarat Giants WomenDelhi Capitals WomenMumbai Indians Women

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback