WBBL के शेष मुक़ाबलों से जेमिमाह रॉड्रिग्स बाहर

हीट द्वारा जारी मीडिया रिलीज़ में बताया गया है कि रॉड्रिग्स, स्मृति मांधना के विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए भारत लौटी थीं और मांधना के पिता का स्वास्थ्य ख़राब होने के चलते उन्होंने भारत में अपनी टीम की साथी खिलाड़ी के साथ ही रहने का फ़ैसला किया है। फ़्रैंचाइज़ी ने बताया कि उन्होंने रॉड्रिग्स के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया है।

ब्रिस्बेन हीट के CEO टेरी स्वेंसन ने अपने बयान में कहा, "निश्चित तौर पर यह जेमी के लिए चुनौतीपूर्ण समय है और साथ ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह WBBL में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हम भारत में उनके रहने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हीट क्लब उन्हें और स्मृति मांधना के परिवार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है।"

"जेमी वापस न लौट पाने से काफ़ी निराश थीं लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को समझने के लिए क्लब और हीट के प्रशंसकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। वह खिलाड़ियों के संपर्क में हैं और उन्होंने शेष मुक़ाबलों के लिए अभी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।"