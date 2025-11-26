WPL नीलामी में सितारों के अलावा इन 5 भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें
श्री चरणी, किरण नवगिरे और यास्तिका भाटिया उन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्हें नीलामी में मिल सकती है बड़ी रकम
WPL 2026 की मेगा-नीलामी गुरुवार को नई दिल्ली में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, अलीसा हीली, मेग लानिंग और लॉरा वुलफ़ार्ट जैसी स्टार खिलाड़ियों वाले मार्की सेट के साथ शुरू होगी। लेकिन जहां बड़े नाम सुर्खियां बटोरेंगे, वहीं फ़्रेंचाइज़ियां भारत की उभरती प्रतिभा को हासिल करने के लिए भी उतनी ही उत्सुक होंगी। ऐसी खिलाड़ी जिनके साथ वे भविष्य की टीम तैयार कर सकती हैं।
WPL 2025 में प्रवेश करते समय अनकैप्ड रहीं चरणी ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच कड़ी बोली-प्रतिस्पर्धा छेड़ दी, जिसके बाद अंततः DC ने उन्हें 55 लाख रुपये में हासिल किया। एक लेफ़्ट-आर्म स्पिनर, जिन पर खेल के अलग-अलग चरणों में भरोसा किया जाता है। वह वही नियंत्रण और स्थिरता देती हैं जिसे कप्तान तरजीह देते हैं। भारत की वनडे विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद उनका ग्राफ़ अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर है। जबकि जून तक वह प्लेइंग XI में एक अप्रत्याशित विकल्प मानी जा रही थीं। दबाव में संयमित और लगातार बढ़ती उपयोगिता के साथ, चरणी एक और बड़ी रकम पाने के लिए तैयार हैं।
भाटिया MI की दो ख़िताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा रह चुकी हैं और हीली मैथ्यूज़ के साथ ओपनिंग करते हुए बीच-बीच में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। लेकिन लगातार लगी चोटों ने उनकी प्रगति को रोक दिया और यह सिलसिला विश्व कप से घुटने की चोट के कारण बाहर होने तक चला। MI ने जी कमलिनी को रिटेन किया है। ऐसे में भाटिया ऐसे समय में नीलामी पूल में लौट रही हैं जब कई टीमें एक भारतीय विकेटकीपर की तलाश में हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपना रिहैब पूरा किया है और पूरी फ़िटनेस हासिल कर ली है। उनकी दोहरी भूमिका उन्हें फिर से एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाती है। एक विकेटकीपर बल्लेबाज़ के रूप में वह किसी भी टीम के संतुलन और लचीलापन को तुरंत मज़बूत बनाती हैं। उन्होंने आख़िरी बार अगस्त में खेला था, जहां ऑस्ट्रेलिया में इंडिया A के लिए खेले तीन एकदिवसीय मैचों में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।
नवगिरे ने भारत के लिए आख़िरी बार अक्टूबर 2022 में खेला था, लेकिन WPL में उनकी पावर-हिटिंग को नज़रअंदाज़ करना असंभव रहा है। 2025 में उन्होंने UP वॉरियर्ज़ के लिए ओपनिंग करते हुए DC के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया था। इस पारी ने फ़्रेंचाइज़ी को कुछ समय के लिए उन्हें रिटेन करने पर विचार करने के लिए मजबूर किया। भले ही ऐसा नहीं हुआ, लेकिन RTM कार्ड का विकल्प अब भी वास्तविक है। महाराष्ट्र के लिए पंजाब के ख़िलाफ़ 34 गेंदों में रिकॉर्ड शतक जड़ने के बाद जो महिलाओं के T20 क्रिकेट का सबसे तेज़ शतक है, इतना तो तय है कि नवगिरे सस्ती नहीं मिलेंगी।
मध्य प्रदेश से पूजा वस्त्रकर और क्रांति गौड़ के बाद उभरने वाला एक और सितारा। वैष्णवी ने इस साल की शुरुआत में भारत की U-19 विश्व कप जीत के दौरान हैट्रिक लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराई। 19 वर्षीय लेफ़्ट-आर्म स्पिनर ने इसके बाद सीनियर महिला T20 ट्रॉफ़ी में दबदबा बनाए रखा। 11 मैचों में 21 विकेट लेकर वह टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं, वह भी 6.47 की किफ़ायती इकॉनमी के साथ। इंटर-ज़ोनल टूर्नामेंट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन दोहराया। कई ट्रायल्स में प्रभावित करने के बाद वैष्णवी की परिपक्वता, संयम और नियंत्रण को व्यापक सराहना मिली है। ये गुण उन्हें भारत की सबसे रोमांचक युवा स्पिन प्रतिभाओं में से एक बनाते हैं। जो टीमें चरणी को नहीं ले पातीं, वे वैष्णवी की ओर रुख़ कर सकती हैं।
दिया यादव
हरियाणा की एक हार्ड-हिटिंग टॉप-ऑर्डर बैटर, दिया ने अपने खेल का बड़ा हिस्सा शेफ़ाली वर्मा से प्रेरित होकर गढ़ा है। उनका हालिया प्रदर्शन यह भी दिखाता है कि वह उसी राह पर आगे भी बढ़ रही हैं। सीनियर महिला T20 ट्रॉफ़ी की आठ पारियों में उन्होंने 59.50 की औसत और 128 के स्ट्राइक-रेट के साथ 298 रन बनाए। इसमें तीन अर्धशतक शामिल थे। इंटर-ज़ोनल T20 में उनकी फ़ॉर्म और निखरी, जहां उनका स्ट्राइक-रेट 150 तक पहुंचा और उन्होंने नॉर्थ ज़ोन को फ़ाइनल तक पहुंचाया। सिर्फ़ 16 साल की उम्र में दिया फ़्रेंचाइज़ियों के लिए एक लंबी अवधि का निवेश हो सकती हैं। उनका स्थिर बेस, बेहतरीन हैंड-आई कोऑर्डिनेशन और कच्ची ताक़त उन्हें शेफ़ाली से तुलना के योग्य बनाती है और कई लोग पहले ही उन्हें हरियाणा की अगली बड़ी बल्लेबाज़ी प्रतिभा के रूप में देख रहे हैं।
शशांक किशोर ESPNcricinfo के सीनियर संवाददाता हैं