WPL नीलामी में सितारों के अलावा इन 5 भारतीय खिलाड़ियों पर होंगी निगाहें

WPL 2026 की मेगा-नीलामी गुरुवार को नई दिल्ली में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, अलीसा हीली, मेग लानिंग और लॉरा वुलफ़ार्ट जैसी स्टार खिलाड़ियों वाले मार्की सेट के साथ शुरू होगी। लेकिन जहां बड़े नाम सुर्खियां बटोरेंगे, वहीं फ़्रेंचाइज़ियां भारत की उभरती प्रतिभा को हासिल करने के लिए भी उतनी ही उत्सुक होंगी। ऐसी खिलाड़ी जिनके साथ वे भविष्य की टीम तैयार कर सकती हैं।

WPL 2025 में प्रवेश करते समय अनकैप्ड रहीं चरणी ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच कड़ी बोली-प्रतिस्पर्धा छेड़ दी, जिसके बाद अंततः DC ने उन्हें 55 लाख रुपये में हासिल किया। एक लेफ़्ट-आर्म स्पिनर, जिन पर खेल के अलग-अलग चरणों में भरोसा किया जाता है। वह वही नियंत्रण और स्थिरता देती हैं जिसे कप्तान तरजीह देते हैं। भारत की वनडे विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद उनका ग्राफ़ अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर है। जबकि जून तक वह प्लेइंग XI में एक अप्रत्याशित विकल्प मानी जा रही थीं। दबाव में संयमित और लगातार बढ़ती उपयोगिता के साथ, चरणी एक और बड़ी रकम पाने के लिए तैयार हैं।

यास्तिका भाटिया घुटने की चोट से पूरी तरह उबर चुकी हैं • BCCI

भाटिया MI की दो ख़िताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा रह चुकी हैं और हीली मैथ्यूज़ के साथ ओपनिंग करते हुए बीच-बीच में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। लेकिन लगातार लगी चोटों ने उनकी प्रगति को रोक दिया और यह सिलसिला विश्व कप से घुटने की चोट के कारण बाहर होने तक चला। MI ने जी कमलिनी को रिटेन किया है। ऐसे में भाटिया ऐसे समय में नीलामी पूल में लौट रही हैं जब कई टीमें एक भारतीय विकेटकीपर की तलाश में हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपना रिहैब पूरा किया है और पूरी फ़िटनेस हासिल कर ली है। उनकी दोहरी भूमिका उन्हें फिर से एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाती है। एक विकेटकीपर बल्लेबाज़ के रूप में वह किसी भी टीम के संतुलन और लचीलापन को तुरंत मज़बूत बनाती हैं। उन्होंने आख़िरी बार अगस्त में खेला था, जहां ऑस्ट्रेलिया में इंडिया A के लिए खेले तीन एकदिवसीय मैचों में उन्होंने प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

किरण नवगिरे ने कई बार UP वॉरियर्ज़ को तेज़ शुरुआत दिलाई है • WPL

वैष्णवी शर्मा ने U-19 विश्व कप जीत में हैट्रिक ली थी • ICC/Getty Images

मध्य प्रदेश से पूजा वस्त्रकर और क्रांति गौड़ के बाद उभरने वाला एक और सितारा। वैष्णवी ने इस साल की शुरुआत में भारत की U-19 विश्व कप जीत के दौरान हैट्रिक लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराई। 19 वर्षीय लेफ़्ट-आर्म स्पिनर ने इसके बाद सीनियर महिला T20 ट्रॉफ़ी में दबदबा बनाए रखा। 11 मैचों में 21 विकेट लेकर वह टूर्नामेंट की सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं, वह भी 6.47 की किफ़ायती इकॉनमी के साथ। इंटर-ज़ोनल टूर्नामेंट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन दोहराया। कई ट्रायल्स में प्रभावित करने के बाद वैष्णवी की परिपक्वता, संयम और नियंत्रण को व्यापक सराहना मिली है। ये गुण उन्हें भारत की सबसे रोमांचक युवा स्पिन प्रतिभाओं में से एक बनाते हैं। जो टीमें चरणी को नहीं ले पातीं, वे वैष्णवी की ओर रुख़ कर सकती हैं।

दिया यादव