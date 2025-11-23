कुलदीप : अभी से चौथे या पांचवें दिन की रणनीति बनाना बिल्कुल सही बात नहीं

दूसरे दिन के खेल ख़त्म होने के बाद कुलदीप ने कोलकाता टेस्ट की पिच और दूसरे टेस्ट की पिच की तुलना करते हुए कहा, "कोलकाता का विकेट अलग था और यह पूरी तरह से रोड की तरह पिच थी। इसलिए यह चुनौतीपूर्ण है, और इसीलिए इसे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। यह रोज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता है। एक गेंदबाज़ के रूप में आप हमेशा हावी होने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आपको एक अच्छा विकेट मिलता है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कैसे वापसी करते हैं, और जिस तरह से हमने कल गेंदबाज़ी की, हम बहुत अच्छे नियंत्रण में थे। लेकिन ज़ाहिर है कि एक सेशन में एक साझेदारी हुई और इसलिए हम खेल में थोड़ा पीछे थे।"

"यहां तक कि तेज़ गेंदबाज़ों के लिए भी इसमें ज़्यादा मदद नही है। यही टेस्ट क्रिकेट है और आपको इसका आनंद लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगले टेस्ट मैच में गेंदबाज़ों के लिए एक बेहतर विकेट होगा, और मुझे कोई शिकायत नहीं है।"

सेनुरन मुतुस्वामी और मार्को यानसन की बेहतरीन पारियों के कारण साउथ अफ़्रीका की पारी 489 के स्कोर तक पहुंच चुकी है। पहले दिन के खेल के समाप्त होने के बाद ऐसा लगा था कि भारत काफ़ी आसानी से मेहमानों को 400 के स्कोर तक रोक देगा लेकिन ऐसा नहीं हुई। पहले दिन साउथ अफ़्रीका की टीम ने 247 रन बनाए थे और उनके छह विकेट गिर चुके थे लेकिन उसके बाद मुथुस्वामी ने 109 और यानसेन ने 91 रनों की धाकड़ पारी खेली ।

ऐसे में यह सवाल लाज़मी है कि क्या भारतीय टीम अभी से चौथे-पांचवें दिन की रणनीति तैयार कर ले और आक्रामक क्रिकेट खेल कर भारत के लिए जीत का बेहतर मौक़ा बनाएगा।

इस संदर्भ में कुलदीप ने कहा, "आक्रामक मानसिकता रखना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि विकेट कैसे खेल रहा है, और आप हर समय सिर्फ़ आक्रामक नहीं हो सकते और रन नहीं दे सकते।"

उन्होंने टीम की अनुशासित सोच पर ज़ोर देते हुए कहा कि बड़ा स्कोर होने पर भी संयम बनाए रखना ज़रूरी है। "ईमानदारी से कहूं, हमें पता था कि यह ऐसी पिच नहीं है जहां वे इतनी आसानी से ऑल आउट हो जाएंगे, और हमें अनुशासित लाइन पर टिके रहना होगा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि वही सबसे बहुत महत्वपूर्ण था।"