T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान फिर से एक ही ग्रुप में

सभी ग्रुप इस प्रकार हैं :

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड्स, नामीबिया

ग्रुप B: श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ज़िम्बाब्वे, ओमान

ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल, इटली

Group D: न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ़्रीका, अफ़ग़ानिस्तान, कनाडा, UAE



फ़ाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा। सेमीफ़ाइनल 1 की मेज़बानी 4 मार्च को कोलकाता या कोलंबो में होगी। सेमीफ़ाइनल 2 मुंबई में 5 मार्च को खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल 1 और फ़ाइनल में पहुंचता है तो दोनों मुक़ाबले कोलंबो में ही खेले जाएंगे। अन्य वेन्यू में दिल्ली और चेन्नई के साथ श्रीलंका का कैंडी भी शामिल है। कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम और सिंहलीज़ स्पोर्ट्स क्लब मैचों की मेज़बानी करेंगे। मैच 11 बजे, 3 बजे और शाम 7 बजे (IST) से शुरू होंगे।

टूर्नामेंट का फ़ॉर्मेट 2024 में अमेरिका और वेस् इंडीज में हुए पिछले संस्करण जैसा ही है। 20 टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप चरण 7 फ़रवरी से 20 फ़रवरी तक चलेगा। चारों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें 21 फ़रवरी से 1 मार्च तक होने वाले सुपर आठ में पहुंचेंगी, जहां उन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों सुपर आठ ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाएंगी और उसके बाद फ़ाइनल खेला जाएगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है जिसने 2024 T20 विश्व कप के फ़ाइनल में अफ़्रीका को बारबाडोस में हराया था।

भारत अपना पहला मैच 7 फ़रवरी को मुंबई में USA के ख़िलाफ़ खेलेगा। इसके बाद भारतीय टीम 12 फ़रवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगी। फिर उनका मुक़ाबला पाकिस्तान से होगा। उनका अंतिम ग्रुप मैच 18 फ़रवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ है। ग्रुप चरण में हर दिन तीन मैच होंगे। पाकिस्तान भी टूर्नामेंट के पहले दिन नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा। इसके बाद टीम 10 फ़रवरी को USA, 15 फ़रवरी को भारत और 18 फ़रवरी को नामीबिया से खेलेगी। पाकिस्तान के सभी मैच कोलंबो में होंगे।

श्रीलंका अपना पहला मैच 8 फ़रवरी को आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा। उसके बाद टीम 12 फ़रवरी को ओमान, 16 फ़रवरी को ऑस्ट्रेलिया और 19 फ़रवरी को ज़िम्बाब्वे से भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया का अभियान 11 फ़रवरी को आयरलैंड के मुक़ाबले से शुरू होगा। इसके बाद 13 फ़रवरी को ज़िम्बाब्वे, 16 फ़रवरी को श्रीलंका और 20 फ़रवरी को ओमान उनके प्रतिद्वंद्वी होंगे।

इंग्लैंड 8 फ़रवरी को नेपाल के ख़िलाफ़ अपनी शुरुआत करेगा। इसके बाद टीम 11 फ़रवरी को वेस्टइंडीज़, 14 फ़रवरी को बांग्लादेश और 16 फ़रवरी को इटली से खेलेगी।