पिछले मैच में जीत के बाद क्या RCB या DC करेगी प्लेइंग XI में बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

DC ने पिछले मैच में मिन्नू मणि की जगह 16 वर्षीय दीया यादव को डेब्यू करवाया था लेकिन अब दीया चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और ऐसे में एक बार फ़िर से मिन्नू मणि को ही प्लेइंग XI में दोबारा शामिल किया जा सकता है।

DC (संभावित): 1 शेफ़ाली वर्मा, 3 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मरीज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 स्नेह राणा, 8 मिन्नू मणि, 9 एन श्री चरणी, 10 नंदनी शर्मा, 11 लूसी हैमिल्टन

हालांकि सयाली सतघरे ने पिछले दो मैचों में बढ़िया प्रदर्शन किया है लेकिन पूजा वस्त्रकर के फ़िट होकर वापस आने से प्लेइंग XI में बदलाव हो सकता है और सतघरे को बाहर बैठा पड़ सकता है।

RCB (संभावित): 1 ग्रेस हैरिस, 2 स्मृति मांधना (कप्तान), 3 जॉर्जिया वॉल, 4 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 5 गौतमी नाइक, 6 राधा यादव, 7 नडीन डी क्लर्क, 8 पूजा वस्त्रकर, 9 श्रेयंका पाटिल, 10 प्रेमा रावत, 11 लॉरेन बेल

पिच और परिस्थितियां