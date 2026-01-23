पिछले मैच में जीत के बाद क्या RCB या DC करेगी प्लेइंग XI में बदलाव?
DC और RCB के बीच होने वाले मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र
WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत का सिलसिला जारी है और अब दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ख़िलाफ़ उनकी नज़र लगातार छठी जीत के साथ फ़ाइनल में जगह बनाने पर होगी। दूसरी तरफ़ दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस (MI) को हराकर बढ़िया वापसी की थी। इस मैच में वह RCB के विजयी रथ को रोकने के इरादे से उतरेगी। आइए एक नज़र डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
DC ने पिछले मैच में मिन्नू मणि की जगह 16 वर्षीय दीया यादव को डेब्यू करवाया था लेकिन अब दीया चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं और ऐसे में एक बार फ़िर से मिन्नू मणि को ही प्लेइंग XI में दोबारा शामिल किया जा सकता है।
DC (संभावित): 1 शेफ़ाली वर्मा, 3 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मरीज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 स्नेह राणा, 8 मिन्नू मणि, 9 एन श्री चरणी, 10 नंदनी शर्मा, 11 लूसी हैमिल्टन
हालांकि सयाली सतघरे ने पिछले दो मैचों में बढ़िया प्रदर्शन किया है लेकिन पूजा वस्त्रकर के फ़िट होकर वापस आने से प्लेइंग XI में बदलाव हो सकता है और सतघरे को बाहर बैठा पड़ सकता है।
RCB (संभावित): 1 ग्रेस हैरिस, 2 स्मृति मांधना (कप्तान), 3 जॉर्जिया वॉल, 4 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 5 गौतमी नाइक, 6 राधा यादव, 7 नडीन डी क्लर्क, 8 पूजा वस्त्रकर, 9 श्रेयंका पाटिल, 10 प्रेमा रावत, 11 लॉरेन बेल
पिच और परिस्थितियां
वडोदरा की काली मिट्टी वाली पिच पर बल्लेबाज़ी करना आसान नहीं रहा है। टॉस जीतकर टीमें पहले गेंदबाज़ी का गई फ़ैसला ले रही हैं लेकिन अभी तीन में से दो मैचों में पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। इस सीज़न यहां पहली पारी का औसत स्कोर 161 रहा है।
इस मैच का प्रीव्यू यहां पढ़ें