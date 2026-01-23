RCB को ख़रीदने में रुचि दिखा रहे हैं अदार पूनावाला
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के CEO और पूनावाला फ़िनकॉर्प के चेयरमैन अदार पूनावाला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को ख़रीदने में रुचि दिखा रहे हैं।
गुरुवार को X पर पोस्ट करते हुए पूनावाला ने लिखा, "आने वाले कुछ महीनों में IPL की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक RCB के लिए मज़बूत और प्रतिस्पर्धी बोली लगाने जा रहा हूं।"
पिछले साल अक्तूबर में भी उन्होंने X पर लिखा था कि "सही क़ीमत पर RCB एक शानदार टीम है।"
45 वर्षीय पूनावाला बायोटेक्नोलॉजी और फ़ार्मास्यूटिकल्स कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया का नेतृत्व करते हैं, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है।
पिछले साल नवंबर में ESPNcricinfo ने रिपोर्ट किया था कि RCB की मालिकाना कंपनी डियाजियो ने फ़्रैंचाइज़ी में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की दिशा में शुरुआती क़दम उठा लिए हैं।
भारत के मार्केट रेगुलेटर SEBI को दी गई फ़ाइलिंग में डियाजियो ने कहा था कि वे रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) ज़रिए RCB में किए गए अपने निवेश की समीक्षा कर रहे हैं। RCSPL के पास RCB की पुरुष और महिला दोनों टीमें हैं। यह समीक्षा 31 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, जो भारत के वित्तीय वर्ष का आख़िरी दिन है।
IPL की सबसे लोकप्रिय टीमों में शामिल RCB, 2008 में टूर्नामेंट शुरू होने पर दूसरी सबसे महंगी फ़्रैंचाइज़ी थी, जिसे 111.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ख़रीदा गया था।
RCB की पुरुष टीम ने 2025 में अपना पहला IPL ख़िताब जीता था और इस सीज़न वे उसे डिफ़ेंड करने उतरेगी। वहीं RCB की महिला टीम ने 2024 में WPL जीता था और इस समय 2026 WPL सीज़न की अंक तालिका में शीर्ष पर हैं।
हालांकि IPL 2026 में RCB अपने घरेलू मैच कहां खेलेगी, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। पिछले साल जून में RCB की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद हाल ही में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम को राज्य सरकार से तो मैचों के आयोजन की हरी झंडी मिल गई है, लेकिन अभी भी इस साल के मैचों के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।