क्या GG के ख़िलाफ़ UPW की टीम में नवगिरे को प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया जाएगा ?

टीम न्यूज़ और संभावित प्लेइंग XI

गुजरात जायंट्स (GG) की होनहार बल्लेबाज़ अनुष्का शर्मा की पिछले मैच में वापसी हुई है, जिससे टीम की प्लेइंग XI में भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष और मज़बूत हुआ है। जायंट्स ने अब तक तेज़ गेंदबाज़ तितास साधु को छोड़कर अपने स्क्वॉड के सभी भारतीय खिलाड़ियों को आज़मा लिया है।

गुजरात जायंट्स (संभावित प्लेइंग XI): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 अनुष्का शर्मा, 4 ऐश्ली गार्डनर, 5 जॉर्जिया वेयरहम, 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फुलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 राजेश्वरी गायकवाड़, 11 रेणुका सिंह।

यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) की टीम वैसे तो संतुलित नज़र आ रही है, लेकिन उनकी मुख्य समस्या किरण नवगिरे के बल्ले से रनों का न निकलना है। नवगिरे पिछली तीन पारियों में दो बार शून्य पर आउट हुई हैं और इस WPL में उनका औसत महज़ 3.20 का रहा है। क्या टीम उन्हें और मौक़े देगी या उनकी जगह 20 साल की प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ जी तृषा को शामिल करेगी?

यूपी वॉरियर्ज़ (संभावित प्लेइंग XI): 1 मेग लानिंग, 2 किरण नवगिरे/जी तृषा, 3 फ़ीबी लिचफ़ील्ड, 4 हरलीन देओल, 5 क्लोई ट्राइऑन, 6 दीप्ति शर्मा, 7 श्वेता सहरावत, 8 सोफ़ी एक्लस्टन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़।

बड़ा सवाल

पिच और परिस्थितियां

इस WPL में अब तक सभी टीमों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है। ओस के प्रभाव और लक्ष्य का पीछा करते हुए परिस्थितियों के बेहतर अंदाज़े को देखते हुए, इस रुख़ में बदलाव की संभावना कम ही है। हालांकि डीवाई पाटिल स्टेडियम की तुलना में यहाँ का स्कोर उतना बड़ा न हो, लेकिन सोफ़ी डिवाइन, फ़ीबी लिचफ़ील्ड और भारती फुलमाली जैसी खिलाड़ी बड़ा स्कोर खड़ा करने का दम रखती हैं।

आंकड़े

पिछला मुक़ाबला