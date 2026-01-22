मैच (29)
IND vs NZ (1)
WPL (1)
अंडर-19 विश्व कप (3)
SL v ENG (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (17)
WT20 WC Qualifier (3)
BBL (1)
SA20 (1)
Super Smash (1)
ख़बरें

क्या GG के ख़िलाफ़ UPW की टीम में नवगिरे को प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया जाएगा ?

GG और UPW के बीच होने वाले मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां

Marizanne Kapp dismissed Kiran Navgire in the opening over, UP Warriorz vs Delhi Capitals, WPL, Navi Mumbai, January 14, 2026

नवगिरे ने पिछले तीन मैचों में दो बार शून्य का स्कोर बनाया है  •  BCCI

WPL 2026 में यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) और गुजरात जायंट्स (GG) की राहें बिल्कुल जुदा रही हैं। शुरुआती तीन हार के बाद मुंबई इंडियंस को लगातार दो बार पटखनी देकर UPW ने शानदार वापसी की है, जबकि गुजरात की टीम पिछले तीन मैचों से जीत को तरस रही है। गुरुवार को वडोदरा की धीमी पिच पर जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी, तो नज़रें स्पिनरों के दबदबे पर रहेंगी। दीप्ति शर्मा और सोफ़ी एक्लस्टन की फिरकी के सामने अंक तालिका में सबसे नीचे मौजूद GG के बल्लेबाज़ों को न केवल बेहतर बल्लेबाज़ी करनी होगी, बल्कि अपनी महंगी गेंदबाज़ी में भी सुधार करना होगा।आइए नज़र डालते हैं इस मुक़ाबले की पिच रिपोर्ट, आंकड़ों और दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI पर।

टीम न्यूज़ और संभावित प्लेइंग XI

गुजरात जायंट्स (GG) की होनहार बल्लेबाज़ अनुष्का शर्मा की पिछले मैच में वापसी हुई है, जिससे टीम की प्लेइंग XI में भारतीय खिलाड़ियों का पक्ष और मज़बूत हुआ है। जायंट्स ने अब तक तेज़ गेंदबाज़ तितास साधु को छोड़कर अपने स्क्वॉड के सभी भारतीय खिलाड़ियों को आज़मा लिया है।
गुजरात जायंट्स (संभावित प्लेइंग XI): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 अनुष्का शर्मा, 4 ऐश्ली गार्डनर, 5 जॉर्जिया वेयरहम, 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फुलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 राजेश्वरी गायकवाड़, 11 रेणुका सिंह।
यूपी वॉरियर्ज़ (UPW) की टीम वैसे तो संतुलित नज़र आ रही है, लेकिन उनकी मुख्य समस्या किरण नवगिरे के बल्ले से रनों का न निकलना है। नवगिरे पिछली तीन पारियों में दो बार शून्य पर आउट हुई हैं और इस WPL में उनका औसत महज़ 3.20 का रहा है। क्या टीम उन्हें और मौक़े देगी या उनकी जगह 20 साल की प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ जी तृषा को शामिल करेगी?
यूपी वॉरियर्ज़ (संभावित प्लेइंग XI): 1 मेग लानिंग, 2 किरण नवगिरे/जी तृषा, 3 फ़ीबी लिचफ़ील्ड, 4 हरलीन देओल, 5 क्लोई ट्राइऑन, 6 दीप्ति शर्मा, 7 श्वेता सहरावत, 8 सोफ़ी एक्लस्टन, 9 आशा शोभना, 10 शिखा पांडे, 11 क्रांति गौड़।

बड़ा सवाल

पिच और परिस्थितियां

इस WPL में अब तक सभी टीमों ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है। ओस के प्रभाव और लक्ष्य का पीछा करते हुए परिस्थितियों के बेहतर अंदाज़े को देखते हुए, इस रुख़ में बदलाव की संभावना कम ही है। हालांकि डीवाई पाटिल स्टेडियम की तुलना में यहाँ का स्कोर उतना बड़ा न हो, लेकिन सोफ़ी डिवाइन, फ़ीबी लिचफ़ील्ड और भारती फुलमाली जैसी खिलाड़ी बड़ा स्कोर खड़ा करने का दम रखती हैं।

आंकड़े

  • इस WPL में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज़ों में से चार खिलाड़ी इन्हीं दोनों टीमों से हैं। डिवाइन और लिचफ़ील्ड 10-10 सिक्सर के साथ टॉप पर हैं, उनके बाद भारती फुलमाली और हरमनप्रीत कौर (8-8) और फिर पांचवें नंबर पर ऐश्ली गार्डनर (7 सिक्सर) हैं।
  • मध्यक्रम की बात करें तो इस सीज़न में नंबर 4 से 7 के बीच यूपी वॉरियर्ज़ का बल्लेबाज़ी औसत दूसरा सबसे ख़राब (23.42) रहा है, जबकि गुजरात जायंट्स का औसत 25.46 है।
  • ओपनिंग पार्टनरशिप के मामले में भी यूपी वॉरियर्ज़ का रन रेट इस टूर्नामेंट में दूसरा सबसे कम (5.68) रहा है, जबकि गुजरात जायंट्स 9.70 की रफ़्तार से रन बना रही है।

पिछला मुक़ाबला

इन दोनों टीमों की भिड़ंत इस सीज़न के दूसरे मैच में हुई थी। तब गुजरात जायंट्स बड़े स्कोर बना रही थी और उन्होंने 207 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। UPW की टीम उस लक्ष्य के काफ़ी क़रीब पहुंच गई थी, लेकिन अंत में उसे 10 रनों से हार झेलनी पड़ी थी।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback