क्या जीत के बाद भारतीय टीम करेगी प्लेइंग XI में बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

पहले मैच में अक्षर पटेल की उंगली काट गई थी और उन्होंने अपने ओवर पूरे नहीं किए थे। हालांकि दूसरे मैच में उनके खेलने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय टीम ने उनकी जगह किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है। अगर अक्षर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह हर्षित राणा प्लेइंग XI में आ सकते हैं।

भारत (संभावित XI) : 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 इशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 अक्षर पटेल/हर्षित राणा, 7 रिंकू सिंह, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती

अगर माइकल ब्रेसवेल इस मैच में खेलने के लिए फ़िट होते हैं तो ईश सोढ़ी की जगह उन्हें प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा काइल जेमीसन की जगह मैट हेनरी को मौक़ा मिल सकता है।

न्यूज़ीलैंड (संभावित XI) : 1 टिम रॉबिंसन, 2 डेवन कॉन्वे (विकेटकीपर), 3 रचिन रविंद्र, 4 डैरिल मिचेल, 5 ग्लेन फ़िलिप्स, 6 मार्क चैपमैन, 7 क्रिस्टियन क्लार्क, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हैनरी/काइल जेमीसन, 10 माइकल ब्रेसवेल/ईश सोढ़ी, 11 जेकब डफ़ी

पिच और परिस्थितियां