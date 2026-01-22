मैच (29)
ख़बरें

क्या जीत के बाद भारतीय टीम करेगी प्लेइंग XI में बदलाव?

भारत-न्यूज़ीलैंड दूसरे T20 की संभावित टीमों और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

Shivam Dube struck twice in the last over, India vs New Zealand, 1st T20I, Nagpur, January 21, 2026

शिवम दुबे ने पहले मैच में दो विकेट लिए थे  •  BCCI

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांच मैचों की T20 सीरीज़ का दूसरा मैच शुक्रवार को रायपुर में खेला जाएगा। यह मुक़ाबला भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा। पहले मैच में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 48 रनों से हराया था और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर एक नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
पहले मैच में अक्षर पटेल की उंगली काट गई थी और उन्होंने अपने ओवर पूरे नहीं किए थे। हालांकि दूसरे मैच में उनके खेलने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय टीम ने उनकी जगह किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है। अगर अक्षर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह हर्षित राणा प्लेइंग XI में आ सकते हैं।
भारत (संभावित XI) : 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 इशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 अक्षर पटेल/हर्षित राणा, 7 रिंकू सिंह, 8 शिवम दुबे, 9 अर्शदीप सिंह, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती
अगर माइकल ब्रेसवेल इस मैच में खेलने के लिए फ़िट होते हैं तो ईश सोढ़ी की जगह उन्हें प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा काइल जेमीसन की जगह मैट हेनरी को मौक़ा मिल सकता है।
न्यूज़ीलैंड (संभावित XI) : 1 टिम रॉबिंसन, 2 डेवन कॉन्वे (विकेटकीपर), 3 रचिन रविंद्र, 4 डैरिल मिचेल, 5 ग्लेन फ़िलिप्स, 6 मार्क चैपमैन, 7 क्रिस्टियन क्लार्क, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हैनरी/काइल जेमीसन, 10 माइकल ब्रेसवेल/ईश सोढ़ी, 11 जेकब डफ़ी
पिच और परिस्थितियां
रायपुर में अभी तक खेले गए एकमात्र T20I में भारत ने 2023 में 174 का स्कोर बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया था। इसके अलावा IPL का भी आख़िरी मैच यहां 2016 में खेला गया जिसके कारण परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया जा सकता है। यहां टॉस जीतकर दोनों टीम पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला ले सकती हैं और मैच के दौरान मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है।
IndiaNew ZealandIndia vs New ZealandNew Zealand tour of India

