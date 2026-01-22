मैच (29)
ख़बरें

BCB ने ICC के ऊपर लगाया दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप

अमीनुल इस्लाम ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी का उदाहरण दिया, जब भारत ने अपने मैच पाकिस्तान के बदले दुबई में खेले थे

BCB president Aminul Islam addresses the media, Dhaka, January 22, 2026

BCB प्रेसीडेंट अमीनुल इस्लाम ने मीडिया से बात की  •  BCB

BCB के प्रेसीडेंट अमीनुल इस्लाम ने ICC के ऊपर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ICC ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में भारत के दुबई में खेलने पर सहमति दे दी थी लेकिन T20 विश्व कप में बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की अनुमति नहीं दे रही।
ढाका में BCB, बांग्लादेश के क्रिकेटर और सरकार के खेल सलाहकार आसिफ़ नज़रुल के बीच हुए मीटिंग के बाद भारत में T20 विश्व कप नहीं खेलने का उनका फ़ैसला क़ायम है और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए अमीनुल ने कहा कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफ़ी में उनके मैच दुबई में खेलने की 'सुविधा' दी गई थी।
बांग्लादेश की टीम सुरक्षा कारणों से भारत के दौरे पर नहीं जाना चाह रही और अमीनुल ने बताया कि ICC ने इस मामले में पिछली घटनाओं का ज़िक्र किया, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने इसी कारण से 1996 और 2003 विश्व कप के मैच नहीं खेले थे और उन्हें अपना मैच गंवाना पड़ा था। हालांकि अमीनुल ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी का उदाहरण सामने रखा।
"ICC ने हमें 1996 और 2003 विश्व कप का उदाहरण दिया लेकिन हमने ऐसे मामले में हालिया घटने पर ज़ोर दिया। पिछले साल जब सुरक्षा कारणों से एक टीम दूसरे देश में जाने से मना करती है तो उन्हें अपने मैच दूसरी जगह खेलने की अनुमति मिल जाती है। उन्होंने एक ही जगह पर रुककर अपने सभी मुक़ाबले एक ही जगह पर खेले। उन्हें यह सुविधा दी गई थी।"
अमीनुल ने कहा कि हम 2026 T20 विश्व कप में खेलने को लेकर ICC से बात करते रहेंगे लेकिन हमने यह तय किया है कि हम भारत नहीं जाएंगे। उन्होंने ICC से कहा है कि उन्हें भी हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में अपने मुक़ाबले खेलने का मौक़ा दिया जाए।
"ICC श्रीलंका को सह-मेज़बान बता रही है लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि यह हाइब्रिड मॉडल है जहां एक टीम खेलने जा रही है। हमने ICC को अपने सरकार के फ़ैसले के बारे में बताया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम श्रीलंका में खेलने को तैयार हैं लेकिन विश्व कप के लिए हम भारत नहीं जाएंगे।"
पिछले साल वोटिंग के जरिए ICC बोर्ड ने भारत-पाकिस्तान मुक़ाबलों के लिए हाइब्रिड मॉडल की अनुमति दी थी और 2024-27 के सभी टूर्नामेंट में यह दोनों टीम अपने मुक़ाबले तटस्थ मैदान पर खेलेगी जिसकी शुरुआत 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी से हुई थी। 2025 महिला विश्व कप में भी इसी के तहत पाकिस्तान ने अपने मुक़ाबले श्रीलंका में खेले थे। 2026 T20 विश्व कप में श्रीलंका सह-मेज़बान है और पाकिस्तान की टीम अपने सभी मुक़ाबले वहीं खेलेगी।
अमीनुल ने आगे कहा," हमें बांग्लादेश क्रिकेट पर गर्व है लेकिन विश्व क्रिकेट को लेकर हमें संदेह है। क्रिकेट की लोकप्रियता को देखते हुए कम से कम 200 मिलियन लोगों का विश्व कप नहीं देखने से नुकसान ICC को होगा। 2028 में क्रिकेट ओलंपिक्स में भी आने वाला है। इसके अलावा भारत ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी बिड करने वाली है और ऐसे में इतने बड़े टूर्नामेंट (T20 विश्व कप) में बांग्लादेश का नहीं खेलना किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। हमें अभी भी विश्व कप में खेलने की उम्मीद है।"
"ICC ने हमें 24 घंटे का समय दिया था लेकिन एक वैश्विक संस्था के तौर पर वह ऐसा नहीं कर सकते। हम लड़ते रहेंगे।"
इससे पहले ICC ने अपने बयान में कहा था,"ICC बोर्ड को यह लगता है कि जब टूर्नामेंट इतना नज़दीक है तो ऐसे में किसी बड़ी कारण के बिना कोई भी बदलाव करना मुश्किल है। ऐसा करने पर फ़िर आगे होने वाले ICC टूर्नामेंट में भी इसका असर देखने को मिल सकता है और इससे ICC की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे।"
अगर सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश अपने फ़ैसले पर अडिग रहती है तो फ़िर ICC ने उनकी जगह रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में लाने का फ़ैसला लिया है।
