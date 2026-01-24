नीशम के टीम से जुड़ने के बाद कितने बदलाव कर सकती है न्यूज़ीलैंड?
गुवाहाटी में होने वाले तीसरे T20I से पहले जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट
लगातार दो मैचों में जीत हासिल करने के बाद भारत की निगाहें अब सीरीज़ जीतने पर होंगी। गुवाहाटी में होने वाला तीसरा T20I न्यूज़ीलैंड के लिए सीरीज़ में बने रहने का आख़िरी मौक़ा होगा। पहले दो मैचों में भारत की बल्लेबाज़ी ने मेहमान टीम को संभलने का मौक़ा नहीं दिया है। गुवाहाटी में भी मामला कुछ ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि, कुछ नए खिलाड़ियों के टीम से जुड़ने के बाद न्यूज़ीलैंड का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे कुछ बदलाव के साथ परिणाम में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। एक नज़र डालते हैं इस मैच की संभावित प्लेइंग XI और पिच रिपोर्ट पर।
टीम न्यूज़: बुमराह, नीशम की हो सकती है वापसी
गुवाहाटी में सीरीज़ जीतने की कोशिश में भारत बुमराह को वापस लाने पर विचार कर सकता है। अक्षर की चोट को लेकर अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। भारत की प्लेइंग 11 में इससे अधिक बदलाव की गुंजाइश नहीं दिख रही है।
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 इशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 हार्दिक पंड्या, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा/जसप्रीत बुमराह, 9 कुलदीप यादव/अक्षर पटेल, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती
ज़ैक फ़ॉक्स की जगह जिमी नीशम की न्यूज़ीलैंड की प्लेइंग XI में वापसी की संभावना है। फ़ॉक्स के लिए रायपुर का मैच काफ़ी मुश्किल रहा था, जहां उन्होंने तीन ओवर में 67 रन लुटाए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जीतने के बाद नीशम अब टीम से जुड़ चुके हैं।
न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 डेवन कॉन्वे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जिमी नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 जैकब डफ़ी, 11 ईश सोढ़ी
पिच और हालात - क्या फिर होगी रनों की बरसात?
गुवाहाटी में खेले गए पिछले दो T20I मैचों में रनों की बरसात हुई थी। चार साल पहले 237 के जवाब में 221 रन बने थे, जबकि 2023 में हाल ही में 225 के जवाब में 222 रन बने थे। क्या गुवाहाटी में एक और हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा? ओस एक अहम कारक हो सकती है, जो टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाज़ी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मैच के दौरान मौसम साफ़ रहने की उम्मीद है।