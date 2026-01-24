नीशम के टीम से जुड़ने के बाद कितने बदलाव कर सकती है न्यूज़ीलैंड?

टीम न्यूज़: बुमराह, नीशम की हो सकती है वापसी

गुवाहाटी में सीरीज़ जीतने की कोशिश में भारत बुमराह को वापस लाने पर विचार कर सकता है। अक्षर की चोट को लेकर अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। भारत की प्लेइंग 11 में इससे अधिक बदलाव की गुंजाइश नहीं दिख रही है।

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3 इशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 शिवम दुबे, 6 हार्दिक पंड्या, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा/जसप्रीत बुमराह, 9 कुलदीप यादव/अक्षर पटेल, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती

ज़ैक फ़ॉक्स की जगह जिमी नीशम की न्यूज़ीलैंड की प्लेइंग XI में वापसी की संभावना है। फ़ॉक्स के लिए रायपुर का मैच काफ़ी मुश्किल रहा था, जहां उन्होंने तीन ओवर में 67 रन लुटाए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जीतने के बाद नीशम अब टीम से जुड़ चुके हैं।

न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 डेवन कॉन्वे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8 जिमी नीशम, 9 मैट हेनरी, 10 जैकब डफ़ी, 11 ईश सोढ़ी