किशन की आक्रामकता पर सूर्यकुमार: हम अपने बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं

सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेज़ेंटेशन में कहा, "मुझे नहीं पता कि दोपहर के खाने में इशान ने क्या खाया था या मैच से पहले कौन-सा प्री-वर्कआउट लिया था, लेकिन मैंने किसी को इस तरह बल्लेबाज़ी करते नहीं देखा। 6 रन पर 2 विकेट के स्कोर के बाद इस तरह बल्लेबाज़ी करना, पावरप्ले को लगभग 67, 70 [75 पर 2] पर ख़त्म करना, मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय था।"

"हम बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं कि वे मैच में जाकर ख़ुद को खुलकर एक्प्रेस करें, अपने स्पेस में ख़ुश रहें, और आज उसने वही किया।"

तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 122 रन की साझेदारी में शुरुआती ज़्यादातर रन किशन ने बनाए। जब नौवें ओवर में दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई, तब सूर्यकुमार 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे।

"पावरप्ले में उसने मुझे स्ट्राइक नहीं दी और इस बात से मै उससे नाराज़ भी था, लेकिन कोई बात नहीं," सूर्यकुमार ने मज़ाक में कहा। "मेरे पास समय था, मैंने 8-10 गेंदें खेलीं और मुझे पता था कि बाद में जब मुझे समय मिलेगा, तो मैं स्कोरिंग रेट कवर कर लूंगा।"

सूर्यकुमार की यह पारी T20I में उनके 23 लगातार अर्धशतक-रहित पारियों का अंत थी। उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई, जो वह इस दौर में कई बार कह चुके थे कि वह रन से जूझ रहे थे, फ़ॉर्म से नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ (जो 19 दिसंबर को समाप्त हुई) और इस सीरीज़ की शुरुआत (21 जनवरी) में मिले ब्रेक से उन्हें फ़ायदा हुआ। इस दौरान उन्होंने मुंबई के लिए विजय हज़ारे ट्रॉफी में 6 और 8 जनवरी को दो घरेलू लिस्ट ए मैच खेले।

"जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहा था और पिछले 2-3 हफ़्तों में घर पर मैंने जो कुछ भी किया, उसका फ़ायदा मिला," सूर्यकुमार ने कहा। "मुझे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अच्छा ब्रेक मिला। अच्छे अभ्यास सत्र भी हुए और मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है, मैं उसका लुत्फ़ उठा रहा हूं।"

इस जीत के साथ भारत पांच मैचों की सीरीज़ में 2-0 से आगे हो गया। 2024 T20 विश्व कप फ़ाइनल में जीत के बाद से भारत के जीत-हार का T20I रिकॉर्ड 31-5 का हो गया है। यह एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है और इस जीत का अंदाज़ दिखाता है कि बल्लेबाज़ी यूनिट के रूप में भारत की क्षमता कितनी ऊंची है।