किशन की आक्रामकता पर सूर्यकुमार: हम अपने बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं
इस मैच में भारतीय कप्तान की ख़ुद फ़ॉर्म में वापसी हुई और वह इससे बहुत ख़ुश दिखे
भारत ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ रायपुर में खेले गए दूसरे T20I में 28 गेंद शेष रहते शानदार जीत दर्ज की। यह आधुनिक T20 बल्लेबाज़ी का शानदार प्रदर्शन था और 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव ने इशान किशन की जमकर तारीफ़ की, जिन्होंने 32 गेंदों पर 76 रन बनाकर भारत की मैच में वापसी कराई। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत का स्कोर एक समय 6 रन पर 2 विकेट था।
सूर्यकुमार ने मैच के बाद प्रेज़ेंटेशन में कहा, "मुझे नहीं पता कि दोपहर के खाने में इशान ने क्या खाया था या मैच से पहले कौन-सा प्री-वर्कआउट लिया था, लेकिन मैंने किसी को इस तरह बल्लेबाज़ी करते नहीं देखा। 6 रन पर 2 विकेट के स्कोर के बाद इस तरह बल्लेबाज़ी करना, पावरप्ले को लगभग 67, 70 [75 पर 2] पर ख़त्म करना, मुझे लगता है कि यह अविश्वसनीय था।"
"हम बल्लेबाज़ों से यही चाहते हैं कि वे मैच में जाकर ख़ुद को खुलकर एक्प्रेस करें, अपने स्पेस में ख़ुश रहें, और आज उसने वही किया।"
तीसरे विकेट के लिए 49 गेंदों में 122 रन की साझेदारी में शुरुआती ज़्यादातर रन किशन ने बनाए। जब नौवें ओवर में दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हुई, तब सूर्यकुमार 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे।
"पावरप्ले में उसने मुझे स्ट्राइक नहीं दी और इस बात से मै उससे नाराज़ भी था, लेकिन कोई बात नहीं," सूर्यकुमार ने मज़ाक में कहा। "मेरे पास समय था, मैंने 8-10 गेंदें खेलीं और मुझे पता था कि बाद में जब मुझे समय मिलेगा, तो मैं स्कोरिंग रेट कवर कर लूंगा।"
सूर्यकुमार की यह पारी T20I में उनके 23 लगातार अर्धशतक-रहित पारियों का अंत थी। उन्होंने एक बार फिर वही बात दोहराई, जो वह इस दौर में कई बार कह चुके थे कि वह रन से जूझ रहे थे, फ़ॉर्म से नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ (जो 19 दिसंबर को समाप्त हुई) और इस सीरीज़ की शुरुआत (21 जनवरी) में मिले ब्रेक से उन्हें फ़ायदा हुआ। इस दौरान उन्होंने मुंबई के लिए विजय हज़ारे ट्रॉफी में 6 और 8 जनवरी को दो घरेलू लिस्ट ए मैच खेले।
"जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाज़ी कर रहा था और पिछले 2-3 हफ़्तों में घर पर मैंने जो कुछ भी किया, उसका फ़ायदा मिला," सूर्यकुमार ने कहा। "मुझे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अच्छा ब्रेक मिला। अच्छे अभ्यास सत्र भी हुए और मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है, मैं उसका लुत्फ़ उठा रहा हूं।"
इस जीत के साथ भारत पांच मैचों की सीरीज़ में 2-0 से आगे हो गया। 2024 T20 विश्व कप फ़ाइनल में जीत के बाद से भारत के जीत-हार का T20I रिकॉर्ड 31-5 का हो गया है। यह एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है और इस जीत का अंदाज़ दिखाता है कि बल्लेबाज़ी यूनिट के रूप में भारत की क्षमता कितनी ऊंची है।
सूर्यकुमार ने कहा, "इसे ऐसे ही बनाए रखें। अभी जो हो रहा है, मैं उसका सच में लुत्फ़ उठा रहा हूं। कैंप का माहौल बहुत ख़ुशहाल है। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी अपने हैप्पी स्पेस में बने रहें। हम परिणाम की परवाह किए बिना उसी ब्रांड का क्रिकेट खेलते रहना चाहते हैं और कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते।"