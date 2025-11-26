2-0 की हार के बाद पंत : किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते
पंत ने कहा कि एक टीम के तौर पर भारत सीरीज़ के दौरान मौक़ों को भुना नहीं पाया
साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घर पर मिली 2-0 की हार पर भारत के कार्यवाहक कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि भारतीय टीम का मौक़ों को भुना नहीं पाने की क़ीमत चुकानी पड़ी।
गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में पहली पारी में भारत ने एक समय 246 के स्कोर पर साउथ अफ़्रीका के छह विकेट गिरा दिए थे लेकिन इसके बाद मेहमान टीम ने पहली पारी में स्कोरबोर्ड पर 489 रन जोड़ लिए।
साउथ अफ़्रीका ने भारत को मैच में पछाड़ना जारी रखा और दूसरी पारी में उन्होंने भारत के सामने 549 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया। अंतिम दिन भारत के पास मैच ड्रॉ कराने का मौक़ा था और कुलदीप यादव और बी साई सुदर्शन को शुरुआत में जीवनदान भी मिले। हालांकि भारत 140 पर सिमट गया और उन्हें 408 रनों की हार झेलनी पड़ी जो कि टेस्ट में रनों के अंतर से उनकी सबसे बड़ी हार है।
पंत ने कहा, "ज़ाहिर तौर पर साउथ अफ़्रीका ने बेहतर क्रिकेट खेली लेकिन आप चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते। आप घर पर खेलें या घर के बाहर क्रिकेट हमेशा अतिरिक्त प्रयास और समर्पण मांगता है।"
"मुक़ाबले में कई बार ऐसे मौक़े होते हैं जिन्हें एक टीम के तौर पर और बल्लेबाज़ी इकाई के रूप में आपको भुनाना होता है। लेकिन एक टीम के तौर पर हम उन मौक़ों को नहीं भुना पाए जो एक टीम के तौर पर हमें भारी पड़ी।"
वहीं साउथ अफ़्रीका के कप्तान टेम्बा बवूमा ने अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन का कारण माइंडसेट में आए बदलाव को बताया।
बवूमा ने कहा, "एक ग्रुप के तौर पर हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे माइंडसेट में बड़ा बदलाव आया है और हमारी तैयारी भी अच्छी है। ख़ासतौर पर खिलाड़ियों को पता है कि उनकी भूमिका क्या है और हर कोई टीम के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहता है। एक टीम के तौर पर हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं।"