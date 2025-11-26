2-0 की हार के बाद पंत : किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते

गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में पहली पारी में भारत ने एक समय 246 के स्कोर पर साउथ अफ़्रीका के छह विकेट गिरा दिए थे लेकिन इसके बाद मेहमान टीम ने पहली पारी में स्कोरबोर्ड पर 489 रन जोड़ लिए।

पंत ने कहा, "ज़ाहिर तौर पर साउथ अफ़्रीका ने बेहतर क्रिकेट खेली लेकिन आप चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते। आप घर पर खेलें या घर के बाहर क्रिकेट हमेशा अतिरिक्त प्रयास और समर्पण मांगता है।"

"मुक़ाबले में कई बार ऐसे मौक़े होते हैं जिन्हें एक टीम के तौर पर और बल्लेबाज़ी इकाई के रूप में आपको भुनाना होता है। लेकिन एक टीम के तौर पर हम उन मौक़ों को नहीं भुना पाए जो एक टीम के तौर पर हमें भारी पड़ी।"