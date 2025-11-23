मैच (16)
ख़बरें

दो दिन में ख़त्म हुआ टेस्ट दे सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान

CA ने ऐशेज़ को आर्थिक रूप से काफ़ी अहम माना था, लेकिन इतने कम समय में टेस्ट ख़त्म होने से उन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है

AAP
23-Nov-2025 • 2 hrs ago
Mitchell Starc acknowledges his career-best seven-for, Australia vs England, 1st Test, The Ashes, Perth Stadium, November 21, 2025

पर्थ टेस्ट के दोनों दिन स्टेडियम खचाखच भरा रहा और रविवार को भी बड़ी भीड़ आने की उम्मीद थी  •  Getty Images

कुछ ही हफ़्ते पहले अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब दो दिन में ख़त्म हुए ऐशेज़ के पहले टेस्ट की वजह से मुश्किल में है और बड़े घाटे का अनुमान लगाया जा रहा है।
ट्रैविस हेड की यादगार ऐशेज़ पारी और इंग्लैंड की बेतरतीब बेखौफ़ बल्लेबाज़ी का परिणाम यह रहा कि ऐतिहासिक ऐशेज़ सीरीज़ का पहला टेस्ट दो ही दिन में ख़त्म हो गया।
अब हाल यह है कि तीसरे और चौथे दिन की टिकट बिक्री से CA को जो 17 करोड़ रूपए (लगभग) का राजस्व प्राप्त होना था, वह उन्हें नहीं मिलेगा।
पर्थ में दो दिन के खेल के दौरान दर्शकों की भीड़ जबरदस्त रही। कुल मिलाकर 1,01,514 लोग स्टेडियम पहुंचे। शुक्रवार को 51,531 दर्शक आए थे और अगले दिन 49,983 लोगों ने मैच देखा। यह आंकड़ा पिछले साल के 96,463 दर्शकों वाले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गया। उस बार भारत ने पर्थ में चार दिन में जीत हासिल की थी। तीसरे दिन के टिकट भी लगभग पूरी तरह बिक चुके थे।
अपनी पारी के बाद ट्रैविस हेड ने कहा कि उन्हें उन दर्शकों के लिए बुरा लग रहा है जो तीसरे दिन आने वाले थे। उनका मानना था कि रविवार को भी स्टेडियम एक बार फिर भर जाता।
शनिवार सुबह खेल शुरू होने से पहले, जब ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी भी ख़त्म नहीं हुई थी, CA के मुख्य कार्यकारी टॉड ग्रीन ने मज़ाक में कहा कि उन्हें चिंता है कि मैच तीसरे दिन तक टिकेगा या नहीं।
उन्होंने SEN से बात करते हुए माना, "जल्दी ख़त्म हुआ मुकाबला कई लोगों के लिए मुश्किल पैदा करता है। ब्रॉडकास्टर्स से लेकर बोर्ड तक। टिकट बिक्री, पार्टनर्स और स्पॉन्सर्स सभी पर इसका सीधा असर पड़ता है। इस सीरीज़ का आर्थिक असर काफी बड़ा है।"
पिछले महीने वार्षिक आम बैठक में CA ने लगभग 65 करोड़ रूपए के नुकसान की घोषणा की थी। इस पर क्रिकेट विक्टोरिया के चेयर रॉस हेपबर्न ने वित्तीय प्रदर्शन को लेकर कड़ी आलोचना की थी।
यह घाटा उस गर्मियों का हिस्सा था जिसमें भारत जैसी दिग्गज टीम की पांच टेस्ट वाली यात्रा भी शामिल थी।
CA के चेयरमेन माइक बेयर्ड ने अक्तूबर की बैठक के बाद कहा. "सामान्य समय में सफे़द गेंद की सीरीज़ भी इसी टेस्ट दौरे का हिस्सा होती। लेकिन इस बार वह अगले वित्त वर्ष में खेली जा रही है। अगर दोनों एक ही वित्त वर्ष में आते तो तस्वीर अलग होती।
"हम ऐसी स्थिति में हैं जहां लगभग 115 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सुधार हुआ है। और अगले साल तो रिकॉर्ड बनेगा। सबसे ज़्यादा दर्शक, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप।"
फॉक्सटेल ने बताया कि शुक्रवार को उनके चैनल पर पहला दिन किसी भी पहले टेस्ट के पहले दिन की तुलना में सबसे ज़्यादा देखा गया। सेवन नेटवर्क ने भी दिन एक की अपनी ब्रॉडकास्ट के मजबूत आंकड़े जारी किए।

