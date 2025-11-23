साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में केएल राहुल होंगे कप्तान

गिल को कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और इसी वजह से वह दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी वह इस चोट के कारण बल्लेबाज़ी नहीं कर पाए थे। श्रेयस अय्यर भी टीम में नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेली गई वनडे सीरीज़ के दौरान उन्हें पसलियों में गंभीर चोट आई थी।

इस वनडे टीम में कई अहम बदलाव किए गए हैं। पिछली सीरीज़ की तुलना में गिल, अय्यर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को बाहर रखा गया है। बुमराह और सिराज को संभवत: उनके वर्कलोड के कारण आराम दिया गया है।

वहीं ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत और रवींद्र जाडेजा को शामिल किया गया है। पंत बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज़ भी प्लेइंग XI में शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने 2024 में इस फ़ॉर्मेट में अपना आख़िरी मैच खेला था। वहीं जाडेजा के आने से स्पिन ऑलराउंड विकल्पों में गहराई बढ़ी है।

ऋतुराज को उनके हालिया फ़ॉर्म का फायदा मिला है। उन्होंने इंडिया ए और साउथ अफ़्रीका ए के बीच खेले गए मुकाबलों में 117, 68 और 25 रनों की पारियां खेली थीं। इससे पहले रणजी ट्रॉफ़ी के दौरान भी उन्होंने 116 और 36 रन बनाए थे। तिलक वर्मा को मध्यक्रम में एक नई भूमिका मिलने की उम्मीद है, जबकि युवा हर्षित राणा को भी गेंदबाजी अटैक में बनाए रखा गया है।

हार्दिक पंड्या फिर से इस फ़ॉर्मैट का हिस्सा नहीं हैं। इस वक़्त वह क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने की प्रक्रिया में हैं और बेंगलुरु में स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपने रिहैब के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। उन्हें बड़ौदा की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी टीम में चुना गया है, जो 26 नवंबर से शुरू हो रही है। संभव है कि वह शुरुआती तीन मैच खेलें। इसके बाद चयनकर्ता उनकी फ़िटनेस की स्थिति देखकर T20I सीरीज़ के लिए फैसला करेंगे। हार्दिक मार्च में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। हार्दिक को यह चोट एशिया कप के दौरान लगी थी।

गेंदबाज़ी क्रम को देखा जाए तो कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को टीम बरकरार रखा गया है। विकेटकीपिंग विभाग में राहुल और पंत दोनों मौजूद हैं। इसके अलावा ध्रुव जुरेल भी टीम में हैं। नितीश कुमार रेड्डी को भी लगातार दूसरे दौरे के लिए चुना गया है।

यह तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 30 नवंबर से रांची में शुरू होगी। दूसरा मुक़ाबला तीन दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। आख़िरी मैच छह दिसंबर को विशाखापट्टनम में होगा।