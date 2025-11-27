मैच (11)
ख़बरें

पूरी तरह फ़िट हुए रजत पाटीदार

घुटने में दर्द के कारण उन्होंने सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी और रणजी ट्रॉफ़ी के कई मैच नहीं खेले

ESPNcricinfo staff
27-Nov-2025 • 2 hrs ago
Rajat Patidar prepares to bat at the nets, Nagpur, September 30, 2025

रजत पाटीदार चार हफ़्तों से बाहर थे  •  PTI

रजत पाटीदार बाएं घुटने की हल्की चोट से उबर चुके हैं और BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ने उन्हें खेलने की अनुमति दे दी है। वह शुक्रवार को कोलकाता में मध्य प्रदेश की टीम से दोबारा जुड़ेंगे और रविवार को होने वाले सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी के तीसरे राउंड के लिए उपलब्ध रहेंगे।
पाटीदार MP के कप्तान हैं। पिछले चार हफ़्तों से वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। साउथ अफ़्रीका A के ख़िलाफ़ पहले अनौपचारिक टेस्ट में भारत A के लिए खेलने के बाद उन्हें लगातार घुटने में दर्द हो रहा था। इसके कारण वह रणजी ट्रॉफ़ी के कुछ मैच से भी दूर रहे। यह दर्द उन्हें 15 अक्तूबर को पंजाब के ख़िलाफ़ MP के पहले रणजी मैच के दौरान महसूस हुआ था।
ESPNcricinfo के अनुसार पाटीदार ने 10 दिन का रिहैब प्रोग्राम पूरा किया और CoE की मेडिकल टीम ने उन्हें फिर से खेलने की अनुमति दे दी है। वह नेट में दोबारा बल्लेबाज़ी शुरू कर चुके हैं।
चोट से पहले पाटीदार बेहतरीन लय में थे। उन्होंने रणजी सीज़न की शुरुआत पंजाब के ख़िलाफ़ दोहरा शतक लगाकर की थी। इस दौरान दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के कप्तान के तौर पर वह ख़िताबी सफ़र में दो शतक और दो अर्धशतक भी लगा चुके थे।
SMAT 2025-26 उनके लिए IPL 2025 के बाद पहला सफ़ेद गेंद का टूर्नामेंट होगा, जहां वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को उनका पहला ख़िताब दिलाने वाले कप्तान थे। इसके बाद पाटीदार को राज्य टीम की सभी फ़ॉर्मैट की कप्तानी सौंप दी गई, जहां उन्होंने शुभम शर्मा की जगह ली।
पिछले SMAT सीज़न में MP उपविजेता रही थी और पाटीदार का योगदान अहम था। वह 428 रन के साथ टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज़ थे। उन्होंने नौ पारियों में 186.08 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और उनके 27 सिक्सर उस सीज़न में सबसे ज़्यादा थे।

