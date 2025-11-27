पूरी तरह फ़िट हुए रजत पाटीदार

पाटीदार MP के कप्तान हैं। पिछले चार हफ़्तों से वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। साउथ अफ़्रीका A के ख़िलाफ़ पहले अनौपचारिक टेस्ट में भारत A के लिए खेलने के बाद उन्हें लगातार घुटने में दर्द हो रहा था। इसके कारण वह रणजी ट्रॉफ़ी के कुछ मैच से भी दूर रहे। यह दर्द उन्हें 15 अक्तूबर को पंजाब के ख़िलाफ़ MP के पहले रणजी मैच के दौरान महसूस हुआ था।

ESPNcricinfo के अनुसार पाटीदार ने 10 दिन का रिहैब प्रोग्राम पूरा किया और CoE की मेडिकल टीम ने उन्हें फिर से खेलने की अनुमति दे दी है। वह नेट में दोबारा बल्लेबाज़ी शुरू कर चुके हैं।

चोट से पहले पाटीदार बेहतरीन लय में थे। उन्होंने रणजी सीज़न की शुरुआत पंजाब के ख़िलाफ़ दोहरा शतक लगाकर की थी। इस दौरान दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के कप्तान के तौर पर वह ख़िताबी सफ़र में दो शतक और दो अर्धशतक भी लगा चुके थे।

SMAT 2025-26 उनके लिए IPL 2025 के बाद पहला सफ़ेद गेंद का टूर्नामेंट होगा, जहां वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को उनका पहला ख़िताब दिलाने वाले कप्तान थे। इसके बाद पाटीदार को राज्य टीम की सभी फ़ॉर्मैट की कप्तानी सौंप दी गई, जहां उन्होंने शुभम शर्मा की जगह ली।