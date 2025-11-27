ICC ने दो दिवसीय पर्थ टेस्ट की पिच को दी "बहुत अच्छी" रेटिंग
ऐशेज़ का पहला मैच टेस्ट इतिहास के सबसे छोटे टेस्ट मैचों में से एक था
पर्थ स्टेडियम में खेले गए दो दिवसीय ऐशेज़ टेस्ट की पिच को ICC ने सर्वोच्च रेटिंग दी है। मैच रेफ़री रंजन मुदगले की औपचारिक रिपोर्ट में पिच को "बहुत अच्छी" की ग्रेडिंग दी गई है। यह एक ऐसा टेस्ट था जिसमें पहले दिन 19 विकेट गिरे वहीं ट्रैविस हेड की 83 गेंदों में 123 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन में इस मुक़ाबले को जीत लिया।
ICC के चार टियर के रेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छी रेटिंग का मतलब एक ऐसी पिच से होता है जिसमें गेंद बल्ले तक आसानी से पहुंचती है और सीमित सीम मूवमेंट होने के साथ ही मैच की शुरुआत में नियमित उछाल देखने मिलती है। जहां बल्ले और गेंद के बीच संतुलित प्रतिस्पर्धा देखने मिलती है।
847 गेंदों तक चला यह टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला गया दूसरा सबसे छोटा पूर्ण टेस्ट था जबकि 1888 से अब तक यह गेंदों के लिहाज़ से सबसे छोटा ऐशेज़ टेस्ट था।
पहली तीन पारियों में तेज़ गेंदबाज़ हावी रहे थे और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में 205 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 29 ओवरों में ही हासिल कर लिया, हेड को चोटिल उस्मान ख़्वाजा की जगह पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया था।
कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा था, "मुझे लगता है कि यह एक ऐसी विकेट थी जो दूसरे दिन के अंत में बेहतर हो रही थी। आज शाम यह और बेहतर थी और ऐसा कुछ हमने पिछले साल भी देखा था।"
पर्थ टेस्ट के जल्दी ख़त्म होने से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) को भारी नुक़सान होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है।
CA के क्रिकेट के चीफ़ जेम्स ऑलसोप ने कहा, "मैच रेफ़री द्वारा दी गई "बहुत अच्छी" रेटिंग यह दर्शाता है कि पर्थ स्टेडियम की पिच ऐसी पिच दी थी जिसमें बल्ले और गेंद के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित किया गया था। दोनों दलों से तेज़ गेंदबाज़ जिस तरह से हावी हुए और मुक़ाबले की प्रवृति दो दिन के भीतर मैच का परिणाम आने का प्रमुख कारण रहा।"
अगले गुरुवार से ब्रिस्बेन में शुरू हो रहे डे-नाईट टेस्ट की पिच को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता होगी, हालांकि क्यूरेटर डेव सैंडसुर्की इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह पिच बल्ले और गेंद के बीच अच्छा संतुलन प्रदान करेगी।
2022-23 में गाबा में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ खेले गए टेस्ट मैच की पिच को ICC ने "औसत से कम" की रेटिंग दी थी, वह टेस्ट भी दो दिन में समाप्त हुआ था। हालांकि वेस्टइंडीज़ और भारत के ख़िलाफ़ यहां खेले गए पिछले दो टेस्ट में पिच को लेकर समस्या नहीं देखी गई है।
