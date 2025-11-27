ICC ने दो दिवसीय पर्थ टेस्ट की पिच को दी "बहुत अच्छी" रेटिंग

ICC के चार टियर के रेटिंग सिस्टम में बहुत अच्छी रेटिंग का मतलब एक ऐसी पिच से होता है जिसमें गेंद बल्ले तक आसानी से पहुंचती है और सीमित सीम मूवमेंट होने के साथ ही मैच की शुरुआत में नियमित उछाल देखने मिलती है। जहां बल्ले और गेंद के बीच संतुलित प्रतिस्पर्धा देखने मिलती है।

कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा था, "मुझे लगता है कि यह एक ऐसी विकेट थी जो दूसरे दिन के अंत में बेहतर हो रही थी। आज शाम यह और बेहतर थी और ऐसा कुछ हमने पिछले साल भी देखा था।"

CA के क्रिकेट के चीफ़ जेम्स ऑलसोप ने कहा, "मैच रेफ़री द्वारा दी गई "बहुत अच्छी" रेटिंग यह दर्शाता है कि पर्थ स्टेडियम की पिच ऐसी पिच दी थी जिसमें बल्ले और गेंद के बीच एक अच्छा संतुलन सुनिश्चित किया गया था। दोनों दलों से तेज़ गेंदबाज़ जिस तरह से हावी हुए और मुक़ाबले की प्रवृति दो दिन के भीतर मैच का परिणाम आने का प्रमुख कारण रहा।"

अगले गुरुवार से ब्रिस्बेन में शुरू हो रहे डे-नाईट टेस्ट की पिच को लेकर भी काफ़ी उत्सुकता होगी, हालांकि क्यूरेटर डेव सैंडसुर्की इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह पिच बल्ले और गेंद के बीच अच्छा संतुलन प्रदान करेगी।