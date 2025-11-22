आंकड़े: सिर्फ़ दो दिन में ख़त्म होने वाला 26वां मैच बना पहला ऐशेज़ टेस्ट

847 - इस मैच में कुल 847 गेंदें फेंकी गई, जो परिणाम वाले टेस्ट में - इस मैच में कुल 847 गेंदें फेंकी गई, जो परिणाम वाले टेस्ट में नौवां सबसे कम है। यह ऐशेज़ इतिहास का गेंदों के हिसाब से तीसरा सबसे छोटा टेस्ट है। 1888 ऐशेज़ के दो टेस्ट मैचों में क्रमशः 788 और 792 गेंदें फेंकी गई थीं। ऑस्ट्रेलिया में यह दूसरा सबसे छोटा टेस्ट है। 1932 में साउथ अफ़्रीका के खिलाफ हुए मेलबर्न टेस्ट में 656 गेंदें फेंकी गई थीं।

हेड ने टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी का सबसे तेज़ शतक भी बनाया और उन्होंने इस मामले में गिल्बर्ट जेसप के 1902 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाए 76 गेंदों के शतक को पीछे छोड़ा।

60- लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के कुल रनों में हेड का योगदान 60% रहा। यह 200+ के 140 सफल चेज़ में तीसरा सबसे बड़ा योगदान है। सिर्फ गॉर्डन ग्रीनिज़ (62.57%) और मोहम्मद इलयास (62.37%) का योगदान इससे अधिक रहा है।

7.23- 200 या उससे अधिक के सफल चेज़ में ऑस्ट्रेलिया की रन गति सबसे ज़्यादा (7.23 रन प्रति ओवर) रही। उन्होंने इंग्लैंड का ही रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड ने 2022 के ट्रेंट ब्रिज़ टेस्ट में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 299 रनों के लक्ष्य का पीछा 5.98 की रन गति से किया था।

123- स्टार्क ने अपने ये 10 विकेट पूरे करने में कुल 123 गेंदें ली और पाकिस्तान के यासिर शाह (2018 में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 10 विकेट सिर्फ़ 125 गेंदों में) को पछाड़ा। तेज़ गेंदबाज़ों में स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम सबसे तेज़ दस विकेट थे, जब उन्होंने 2020 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 133 गेंदें ली थीं। पिछली बार किसी ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ ने किसी ऐशेज़ टेस्ट में दस विकेट 1991 में लिए थे, जब क्रेग मक्डर्मॉट ने वाका में 157/11 के आंकड़े दर्ज किए थे।

0/1 - पर्थ की पहली तीन पारियों का शुरुआती स्कोर 0 रन पर एक विकेट था। पहली बार किसी टेस्ट में शुरुआती साझेदारी ने पहली तीन पारियों में एक भी रन नही जोड़ा।