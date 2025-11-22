स्निको में भ्रम के बाद आउट दिए गए स्मिथ, टफ़ेल ने बताया सही निर्णय
जेमी स्मिथ ने बड़े स्क्रीन पर ग्राफ़िक में हरकत देखते ही पवेलियन की ओर चलना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही फ़ुटेज में दिखा कि स्पाइक गेंद के बल्ले से निकल जाने के बाद नज़र आया, वह रुक गए
Jamie Smith और उनके साथी Gus Atkinson थर्ड अंपायर के फ़ैसले का इंतज़ार करते हुए • AFP/Getty Images
Jamie Smith started to walk before coming back after this hotly discussed moment. So what's your call here?#Ashes | #DRSChallenge | @Westpac pic.twitter.com/FpiqM6U6uM— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2025
"इतना लंबा समय लेने का मतलब है कि मामला साफ़ नहीं था। लेकिन जब स्मिथ चल दिए, शायद उसी ने अंपायर को यक़ीन दिलाया। यह अब तक का सबसे लंबा DRS फ़ैसला था जो मैंने देखा है।"मार्क वॉ