सूर्यकुमार मुंबई की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी टीम में शामिल

भारत की साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ नौ दिसंबर से शुरू होने वाली T20I सीरीज़ से पहले सूर्यकुमार की मुंबई टीम में वापसी हुई है। मुंबई इंडियंस के लिए इस IPL में 717 रन और 167.91 की स्ट्राइक रेट के बावजूद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन नहीं बना पाए हैं। 2025 में उन्होंने 15 पारियों में सिर्फ़ 184 रन निकले हैं। इस दौरान उनका औसत 15.33 और स्ट्राइक रेट 127.77 का रहा है। भारत इस विंडो में 10 T20I खेलेगा। पांच मैच साउथ अफ़्रीका से और पांच न्यूजीलैंड से हैं। इसके बाद फ़रवरी और मार्च 2026 में श्रीलंका के साथ मिलकर T20 विश्व कप की मेज़बानी करेगा।