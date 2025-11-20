गुवाहाटी टेस्ट मिस करेंगे गिल, भारत की कप्तानी करेंगे पंत

ऐसा समझा जा रहा है कि मेडिकल सलाह के अनुसार, इतनी जल्दी खेलने पर गिल को गर्दन में फिर से ऐंठन होने का ख़तरा ज़्यादा है। उन्हें और आराम की सलाह दी गई है। इस अपडेट से साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए उनकी चयन संभावनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उस सीरीज़ के लिए टीम का चयन 23 नवंबर को किया जाना है।

गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उन्होंने भारत की पहली पारी में सिर्फ़ तीन गेंदें खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होने का फ़ैसला लिया। तीसरे दिन की सुबह, बीसीसीआई ने कहा कि वह टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। भारत यह मैच 30 रन से हार गया था। 124 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 93 पर ढेर हो गई थी। गिल अक्टूबर 2024 में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ एक टेस्ट भी गर्दन में ऐंठन के कारण मिस कर चुके हैं।

गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारत के बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने साफ़ किया था कि यदि गिल के गले में ऐंठन दोबारा होने का कोई भी संदेह रहेगा तो उन्हें खिलाने का खतरा नहीं लिया जाएगा।

कोटक ने कहा, "निश्चित तौर पर अच्छा सुधार हो रहा है। वह मैच में खेलेंगे या नहीं इसका निर्णय कल शाम को लिया जाएगा। फिजियो और डॉक्टर्स को यह निर्णय लेना होगा कि यदि वह पूरी तरह रिकवर भी हो चुके होंगे तो उन्हें ये ऐंठन फिर दोबारा मैच में ना आए।"