ख़बरें

गुवाहाटी टेस्ट मिस करेंगे गिल, भारत की कप्तानी करेंगे पंत

गले में ऐंठन दोबारा न हो, इसके लिए गिल को दी गई है और आराम की सलाह

ESPNcricinfo स्टाफ़
20-Nov-2025 • 53 mins ago
Shubman Gill retired hurt right after sweeping Simon Harmer for four, India vs South Africa, 1st Test, Kolkata, 2nd day, November 15, 2025

Subhman Gill कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में हुए थे रिटायर्ड हर्ट  •  NurPhoto/Getty Images

भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच शनिवार से गुवाहाटी में शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से शुभमन गिल बाहर हो सकते हैं। वह पिछले हफ़्ते कोलकाता में पहले टेस्ट की पहली पारी के दौरान लगी गर्दन की चोट से पर्याप्त रूप से उबर नहीं पाए हैं। उप-कप्तान ऋषभ पंत इस मैच कप्तान की भूमिका निभाएंगे।
ऐसा समझा जा रहा है कि मेडिकल सलाह के अनुसार, इतनी जल्दी खेलने पर गिल को गर्दन में फिर से ऐंठन होने का ख़तरा ज़्यादा है। उन्हें और आराम की सलाह दी गई है। इस अपडेट से साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए उनकी चयन संभावनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उस सीरीज़ के लिए टीम का चयन 23 नवंबर को किया जाना है।
गिल के बाहर होने के साथ ही, भारत को साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को उनकी जगह चुनना होगा।
गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जब उन्होंने भारत की पहली पारी में सिर्फ़ तीन गेंदें खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होने का फ़ैसला लिया। तीसरे दिन की सुबह, बीसीसीआई ने कहा कि वह टेस्ट में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। भारत यह मैच 30 रन से हार गया था। 124 के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 93 पर ढेर हो गई थी। गिल अक्टूबर 2024 में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ एक टेस्ट भी गर्दन में ऐंठन के कारण मिस कर चुके हैं।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भारत के बल्लेबाज़ी कोच सितांशु कोटक ने साफ़ किया था कि यदि गिल के गले में ऐंठन दोबारा होने का कोई भी संदेह रहेगा तो उन्हें खिलाने का खतरा नहीं लिया जाएगा।
कोटक ने कहा, "निश्चित तौर पर अच्छा सुधार हो रहा है। वह मैच में खेलेंगे या नहीं इसका निर्णय कल शाम को लिया जाएगा। फिजियो और डॉक्टर्स को यह निर्णय लेना होगा कि यदि वह पूरी तरह रिकवर भी हो चुके होंगे तो उन्हें ये ऐंठन फिर दोबारा मैच में ना आए।"
"[…] अगर हमारे पास यह गारंटी हो कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि उन्हें यह समस्या दोबारा नहीं होगी, तो वह खेलेंगे। अगर ज़रा-सा भी संदेह हुआ, तो मुझे पूरा यक़ीन है कि वह एक मैच और आराम करेंगे, क्योंकि अगर वह खेलते हैं और समस्या फिर होती है, तो यह टीम के लिए मददगार नहीं होगा।"
