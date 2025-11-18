लॉर्डस से मीरपुर तक - टेस्ट क्रिकेट मुशफ़िकुर की बेहतरीन दास्तान

अपना 100वां टेस्ट खेलने की तैयारी के साथ, मुशफ़िकुर ने एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। वह अब उन केवल तीन खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 21वीं सदी (2000 के दशक) में अपने करियर की शुरुआत की, और 20 साल से ज़्यादा का लंबा टेस्ट सफ़र तय किया। इस प्रतिष्ठित सूची में जेम्स एंडरसन और ब्रेंडन टेलर जैसे नाम शामिल हैं।

अपने लंबे करियर के दौरान, मुशफ़िकुर ने कई भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 34 टेस्ट में टीम की कमान संभाली और 55 मैचों में विकेटकीपर की ज़िम्मेदारी निभाई। हालांकि, उनकी असली पहचान हमेशा उनके रन बनाने की क्षमता के कारण रहेगी। वह बांग्लादेश के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने 6000 से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं। 1000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बांग्लादेश के 18 बल्लेबाज़ों में मुशफ़िकुर का 38.02 का प्रभावशाली औसत है, जो केवल तमीम इक़बाल (38.89) से थोड़ा ही कम है। इसके अलावा उनके नाम 12 टेस्ट शतक दर्ज हैं, जो बांग्लादेश के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

मुशफ़िकुर का बल्लेबाज़ के रूप में उभरना बांग्लादेश की टेस्ट टीम के मज़बूत दौर के साथ चलता है। अपने शुरुआती 30 टेस्ट में उन्होंने 28.85 की औसत से बल्लेबाज़ी की। इस दौरान उन्होंने सिर्फ़ एक शतक और नौ अर्धशतक लगाए थे। बांग्लादेश ने इस समयावधि में 39 में से सिर्फ़ दो टेस्ट जीते थे और दोनों जीत 2009 में वेस्टइंडीज़ टीम के ख़िलाफ़ आई थीं। तब वेस्टइंडीज़ के कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल थे।

ESPNcricinfo Ltd

दो साल बाद उन्होंने यह उपलब्धि फिर हासिल की। मीरपुर में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ एक और दोहरा शतक (203 ) लगाया। वह टेस्ट इतिहास में सिर्फ़ तीसरे बल्लेबाज़ बने जिन्होंने नंबर पांच या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए तीन या उससे अधिक दोहरे शतक लगाए हों।

ESPNcricinfo Ltd

मुशफ़िकुर के नाम सात प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड हैं। यह बांग्लादेश के किसी भी टेस्ट खिलाड़ी से सबसे अधिक हैं। इनमें से तीन अवॉर्ड बाहर खेलते हुए आए। बांग्लादेश के लिए विदेश में एक से ज़्यादा प्लेयर ऑफ़ द मैच जीतने वाले वह अकेले नहीं हैं। तमीम इक़बाल भी इस सूची में शामिल हैं।

मुशफ़िकुर बांग्लादेश की शुरुआती नौ विदेशी टेस्ट जीतों में से आठ मैचों में खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इस मामले में वह सिर्फ़ मुथैया मुरलीधरन से पीछे हैं, जिन्होंने दस विदेशी जीतों में हिस्सा लिया था।

उन्होंने छह अलग-अलग देशों में टेस्ट शतक लगाए हैं। यह किसी भी बांग्लादेश खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा है। वह एशिया के उन चार देशों में भी शतक लगाने वाले इकलौते बांग्लादेश खिलाड़ी हैं,जहां टेस्ट क्रिकेट खेली गई है (यूएई को छोड़कर)।

पहली पारी हमेशा मुशफ़िकुर की पसंदीदा रही है। उनके 12 में से 10 टेस्ट शतक पहली पारी में आए और उनका औसत 45.77 रहा। पहली पारी में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले 21 बांग्लादेश बल्लेबाज़ों में कोई भी 40 से ऊपर की औसत नहीं रखता।

मुशफ़िकुर ने बांग्लादेश की ओर से 34 टेस्ट में कप्तानी की और 55 टेस्ट में विकेटकीपिंग की। दोनों ही आंकड़े बांग्लादेश के रिकॉर्ड हैं। उन्होंने 28 मैचों में दोनों भूमिकाओं को एक साथ निभाया है। यह टेस्ट इतिहास में एमएस धोनी के 60 मैचों के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है।