घरेलू टेस्ट में 53 साल के न्यूनतम स्तर पर भारत

जाहिर तौर पर यह भारत के लिए यह एक असामान्य स्थिति है, क्योंकि वे पिछले कई वर्षों में घर में हारने के आदी नहीं रहे हैं। पिछले 13 महीनों की इस ख़राब अवधि से पहले, घर में उनकी पिछली चार हारें 28 टेस्ट मैचों यानी फ़रवरी 2017 से जनवरी 2024 तक सात वर्षों में आई थीं।

इसके बाद, पिछले 13 महीनों में उनका घरेलू रिकॉर्ड 2-4 का हो गया है। घर में पिछले 53 वर्षों का यह सबसे ख़राब दौर है। आख़िरी बार उन्होंने छह में से चार मैचों में हार 1969-72 के दौरान झेली थीं। ये हार उन्हें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मिली थी।

तो पिछले साल से भारत के घरेलू प्रदर्शन में गड़बड़ी कहां हुई?

टॉस की बदक़िस्मती

सबसे पहले, सिक्का भारत के पक्ष में नहीं गिरा। इन चार हारों में से तीन में भारत टॉस हारा और उसे पुणे व मुंबई (न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़) और ईडन गार्डन्स (साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़) में मुश्किल होती जाती परिस्थितियों में चौथी पारी में बल्लेबाज़ी करनी पड़ी। एक हार बेंगलुरू में तब भी आई जब भारत टॉस जीता था। हालांकि, वहां उन्होंने हालात को बुरी तरह पढ़ा, पहले बल्लेबाज़ी कर ली और पहली पारी में केवल 46 पर ढेर हो गए। दूसरी पारी में 462 रन के बावजूद वहां से वापसी असंभव थी।

ESPNcricinfo Ltd

टॉस हारकर पहले गेंदबाज़ी करने का मतलब था कि भारतीय बल्लेबाज़ों को उन परिस्थितियों का फ़ायदा नहीं मिला जहां रन बनाना आमतौर पर आसान होता है। पर यह वजह भी हालिया गिरावट को पूरी तरह नहीं समझाती। फ़रवरी 2017 से सितंबर 2024 के बीच, भारत टॉस हारकर पहले फ़ील्डिंग करने 16 बार उतरा, लेकिन फिर भी 11-3 का शानदार रिकॉर्ड बनाए रखा। इसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 12 मैचों में 7-3 का रिकॉर्ड भी शामिल है। छोटे मैचों में भी, जैसे कि ईडन गार्डन्स वाला, टॉस हारना नुकसानदेह नहीं था। 270 ओवर से कम चलने वाले घरेलू मैचों में उनका रिकॉर्ड 8-1 था।

बार-बार ढहती बल्लेबाज़ी

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले गए उन 12 टेस्टों में, जब विपक्षी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी की, भारत ने अपनी पहली पारी (मैच की दूसरी पारी) में औसतन 368 रन बनाए और आठ बार बढ़त हासिल की। इनमें से छह बार 90 से ज़्यादा की बढ़त थी। इससे वे टॉस हारने की भरपाई कर लेते थे। हालांकि, 2024 में हैदराबाद में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक मैच वे 190 रन की बढ़त लेने के बावजूद हार गए थे।

ESPNcricinfo Ltd

स्पिन और पेस दोनों के ख़िलाफ़ दिक़्क़तें

ईडन गार्डन्स में भारत के बल्लेबाज़ स्पिन और पेस दोनों के सामने जूझते नज़र आए। स्पिन के ख़िलाफ़ उन्होंने 12 विकेट 13.25 की औसत से गंवाए, जबकि पेस के ख़िलाफ़ छह विकेट 17.33 की औसत से गए। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पिछले साल भी तस्वीर ज़्यादा अलग नहीं थी, जब भारत की स्पिन के ख़िलाफ़ औसत 23.43 (37 विकेट) और पेस के ख़िलाफ़ 18.50 (20 विकेट) थी।

इन चार टेस्ट में पेस और स्पिन दोनों के ही मुक़ाबले में भारत और उनके विपक्षियों की बल्लेबाज़ी के आंकड़े बताते हैं कि विरोधी टीमों के बल्लेबाज़ दोनों ही तरह की गेंदबाज़ी के ख़िलाफ़ बेहतर रहे हैं।

न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में स्पिन के सामने दोनों टीमों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। भारत की स्पिन के ख़िलाफ़ औसत 23.43 थी, जबकि न्यूज़ीलैंड की 23.86। लेकिन पेस के मामले में फ़र्क बहुत बड़ा था। भारत की औसत 18.50 रही, जबकि न्यूज़ीलैंड की 44.71 रही। हालांकि, यह अंतर बेंगलुरु टेस्ट की वजह से बढ़ गया, जहां न्यूज़ीलैंड के तेज़ गेंदबाज़ों ने 20 में से 17 विकेट लिए थे।

इन हालिया घरेलू हारों में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि विपक्षी स्पिनरों ने भारत के स्पिनरों को टक्कर ही नहीं दी, बल्कि कुछ मौक़ों पर उनसे बेहतर भी साबित हुए। पिछले पांच सालों में न्यूज़ीलैंड सीरीज़ से पहले तक, भारत के स्पिनरों की घरेलू औसत 19.53 थी, जबकि भारत में विपक्षी स्पिनरों की औसत 34 थी।

लेकिन पिछले एक साल में यह बढ़त लगभग ख़त्म हो गई है, जिसका बड़ा कारण हैं अजाज़ पटेल, मिचेल सैंटनर और साइमन हार्मर। इन तीनों ने मिलकर 36 विकेट 15.69 की शानदार औसत से लिए हैं। नतीजा यह हुआ कि जो टीम घर में लगभग अजेय थी, वह अचानक से बेहद कमज़ोर नज़र आने लगी है। क्या भारत गुवाहाटी में इस गिरावट को रोक पाएगा?