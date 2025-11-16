आंकड़े: 15 साल बाद साउथ अफ़्रीका ने भारत में जीता टेस्ट
कोलकाता में साउथ अफ़्रीका और भारत के बीच खेले गए मैच में कई अनोखे रिकॉर्ड बने हैं
124 भारत को साउथ अफ़्रीका से 124 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे वे हासिल करने में नाकाम रहे। यह भारत द्वारा हार में पीछा न कर पाने वाला सबसे कम लक्ष्य है। इससे पहले 1997 में भारत ब्रिजटाउन में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 120 रनों का पीछा नहीं कर पाया था।
यह साउथ अफ़्रीका द्वारा टेस्ट में सफलतापूर्वक बचाया गया दूसरा सबसे कम लक्ष्य भी है। इससे पहले उन्होंने सबसे कम 117 रनों का बचाव किया था। वह मैच उन्होंने 1994 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सिर्फ़ पांच रन से जीता था।
124 का लक्ष्य एशिया में चौथी पारी में हार के मामले में किसी भी टीम के लिए दूसरा सबसे कम लक्ष्य है। सबसे कम लक्ष्य 107 रनो का है। 2004 में ऑस्ट्रेलिया वानखेड़े में भारत के ख़िलाफ़ 107 रनों का पीछा करते हुए, 93 पर ऑल आउट हो गया था।
2010 भारत में साउथ अफ़्रीका को पिछली टेस्ट जीत 2010 में नागपुर में पारी और छह रन से मिली थी। भारत में इन दो जीतों के बीच साउथ अफ़्रीका ने आठ मैच खेले, जिनमें से सात हारे और एक बारिश के कारण पहले दिन के बाद बिना खेल के ड्रॉ रहा।
32-2 भारत का 200 से कम लक्ष्य का पीछा करते हुए टेस्ट में रिकॉर्ड (घरेलू स्तर पर) 32-2 है। उनकी पिछली हार पिछले साल वानखेड़े में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ आई थी, जब वे 147 का पीछा करते हुए हारे थे।
2024-25 सीज़न शुरू होने से पहले, 200 से कम लक्ष्य का पीछा करने में भारत का रिकॉर्ड 33 में 30-0 था, जबकि तीन मैच ड्रॉ रहे थे।
312 ईडन गार्डन्स में साउथ अफ़्रीका ने जीतने के लिए कुल मिलाकर 312 रन बनाए जो टेस्ट जीत में उनका दूसरा सबसे कम रन हैं, जहां वे दोनों पारियों में ऑल आउट हुए। उनका सबसे कम कुल रन 1957 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ गेक़बेर्हा में 298 है।
यह भारत के ख़िलाफ़ किसी भी टीम द्वारा टेस्ट मैच जीतने के लिए सबसे कम कुल स्कोर भी है, जबकि टीम दोनों बार ऑल आउट हुई। पिछला रिकॉर्ड 1987 में बेंगलुरु टेस्ट में पाकिस्तान का 365 था।
159 ईडन गार्डन्स में साउथ अफ़्रीका ने पहली पारी में 159 रन बनाए थे जो उनके द्वारा किसी टेस्ट में जीत के साथ तीसरा सबसे कम स्कोर है। इससे कम स्कोर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 1930 (126) और 1922 (148) जोहान्सबर्ग में बना था।
159 रन भारत में किसी मेहमान टीम द्वारा टेस्ट जीत में पहली पारी में बनाया गया तीसरा सबसे कम स्कोर भी है।
93 ईडन गार्डन्स में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ भारत ने चौथी पारी में 93 रन बनाए। यह टेस्ट में उनका चौथा सबसे कम चौथी पारी का स्कोर है और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ तीसरा सबसे कम स्कोर। घर में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ इससे कम स्कोर केवल 2008 अहमदाबाद में 76 था।
1 भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच यह टेस्ट भारत में पहला ऐसा टेस्ट है, जिसमें सभी चार पारियों में 200 से कम के स्कोर बने। यह टेस्ट इतिहास में केवल 12वां मौक़ा है जब चारों पारियां 200 से कम के स्कोर पर ऑल आउट हुईं। 66 साल में पहली बार ऐसा हुआ है।
55* टेम्बा बवूमा ने दूसरी पारी में नाबाद 55 रन बनाए जो इस मैच का एकमात्र अर्धशतक रहा जो केएल राहुल के 39 से अधिक है। यह भारत में किसी पूरे हुए टेस्ट मैच का दूसरा सबसे कम 'सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर' है। सबसे कम 40 है, जो 2015 नागपुर टेस्ट (भारत बनाम साउथ अफ़्रीका) में बना था।
10 बवूमा की कप्तानी में साउथ अफ़्रीका ने 11 में से 10 मैच जीते हैं, जबकि एक ड्रॉ रहा। किसी भी कप्तान द्वारा हार झेलने से पहले दस जीत का यह रिकॉर्ड माइक ब्रीर्ली के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है।
ईडन गार्डन्स में साउथ अफ़्रीका की जीत के साथ ध्रुव जुरेल की सात मैचों में सात जीत की परफेक्ट शुरुआत का अंत हो गया।
8 for 51 साइमन हार्मर ने इस मैच में 51 रन देकर कुल आठ विकेट निकाले और भारत में साउथ अफ़्रीका के लिए यह दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नागपुर 2010 में डेल स्टेन का 10/108 अब भी नंबर 1 है।
हार्मर के 8/51 आंकड़े किसी साउथ अफ़्रीकी गेंदबाज़ के लिए बिना पांच-विकेट हॉल लिए टेस्ट में सबसे अच्छे आंकड़े हैं।