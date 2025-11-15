मैच (32)
IND vs SA (1)
NZ vs WI (1)
WBBL (4)
Asia Cup Rising Stars (4)
One-Day Cup (1)
The Ashes (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
PAK vs SL (1)
ख़बरें

IPL 2026 में ऋतुराज गायकवाड़ होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान

एक्स पर किए गए एक पोस्ट के माध्यम से CSK ने यह लगभग स्पष्ट कर दिया है कि IPL 2026 में टीम के कप्तान होंगे

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Nov-2025 • 1 hr ago
Ruturaj Gaikwad was quick off the blocks, Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, IPL 2025, Guwahati, March 30, 2025

Ruturaj Gaikwad पिछले सीज़न चोट के कारण सिर्फ़ पांच ही मैच खेल पाए थे  •  Associated Press

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने X पोस्ट से साफ़ कर दिया कि IPL 2026 में टीम की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ही करेंगे। फ्रेंचाइज़ी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन पोस्ट में जिस तरह तस्वीर और संदेश दिया था, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट था कि कप्तानी फिर से गायकवाड़ के पास ही रहेगी।
पिछला सीज़न गायकवाड़ के लिए मुश्किल भरा था। उन्होंने IPL 2025 के शुरुआती पांच मैचों में टीम की कप्तानी की थी। इन मुकाबलों में चेन्नई को सिर्फ एक जीत मिली थी और चार मैचों में हार झेलनी पड़ी थी। इन्हीं पांच मैचों में गायकवाड़ ने 122 रन बनाए थे। राजस्थान के ख़िलाफ़ उन्हें कोहनी पर चोट लगी और उसके बाद वह पूरे सीज़न से बाहर हो गए। टीम की कप्तानी फिर एम एस धोनी ने संभाली, लेकिन चेन्नई का प्रदर्शन नहीं सुधरा और वे चौदह में से केवल चार मैच जीतकर आख़िरी पायदान पर रहे।
चेन्नई ने IPL 2026 से पहले अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं। रवींद्र जाडेजा और सैम करन को ट्रेड कर दिया गया है और कई खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया गया है। टीम ने रुतुराज और धोनी के साथ मजबूत कोर बनाए रखा है और कुछ दिलचस्प रिटेंशन्स भी किए हैं। साथ ही टीम में संजू सैमसन का होना, उन्हें मज़बूती प्रदान करेगी।
CSK द्वारा IPL 2026 से पहले रिलीज़ किए गए खिलाड़ी : रवींद्र जडेजा (RR को ट्रेड), आंद्रे सिद्धार्थ, दीपक हूडा, डेवन कॉन्वे, रचिन रविंद्र, मथीशा पथिराना, सैम करन (RR को ट्रेड), कमलेश नागरकोटी, राहुल त्रिपाठी, शेख़ रशीद, वंश बेदी, विजय शंकर
रिटेन किए गए खिलाड़ी : एम एस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (RR से ट्रेड), आयुष म्हात्रे, डेवॉल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कम्बोज
बचा हुआ पर्स : 43.40 करोड़ रूपए
बाकी स्लॉट : 9 (इनमें 4 विदेशी)
चेन्नई को नीलामी में सबसे बड़ी तलाश एक शानदार विदेशी ऑलराउंडर की होगी, जो सैम करन की जगह भर सके। पर्स उनके पास पर्याप्त है और वे आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, लियम लिविंगस्टन या कैमरन ग्रीन में से किसी पर भी बड़ा दांव लगा सकते हैं। टीम नाथन एलिस के लिए एक सीम बॉलिंग बैकअप की भी खोज करेगी।
अब जबकि ऋतुराज पूरी तरह फिट लौट रहे हैं और फ्रेंचाइज़ी ने टीम की संरचना में कई बड़े बदलाव किए हैं, CSK उम्मीद कर रही है कि 2026 उनके लिए नए सिरे से शुरुआत का मौक़ा बनेगा।
Ruturaj GaikwadChennai Super KingsIndian Premier League

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback