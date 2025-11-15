CSK रविंद्र और कॉन्वे जबकि RCB लिविंगस्टन को कर सकती है रिलीज़

लिविंगस्टन को RCB ने पिछली बड़ी नीलामी में 8.75 करोड़ में ख़रीदा था और उन्होंने पिछले सीज़न आठ पारियों में 133.33 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए थे जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था। नौ ओवर की गेंदबाज़ी करते हुए उन्होंने 8.44 की इकॉनमी से दो विकेट चटकाए।

टिम डेविड और रोमारियो शेफ़र्ड के रूप में RCB के पास पहले ही फ़िनिशर की भूमिका निभाने के लिए दो खिलाड़ी मौजूद हैं ऐसे में उनके पास इस भूमिका के लिए पर्याप्त विकल्प हैं। हालांकि यश दयाल को लेकर RCB चिंतित ज़रूर होगी जिन्होंने IPL 2025 के बाद से ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है और हाल ही में हुए UPT20 लीग में भी वह नहीं खेले थे।

पांच बार की IPL विजेता CSK ने बड़ी नीलामी के दौरान चार करोड़ रुपए में रविंद्र को राइट टू मैच (RTM) कार्ड के तहत अपने साथ जोड़ा था। वहीं कॉन्वे को 6.25 करोड़ में रुपए ख़रीदा था। हालांकि रविंद्र ने 128.18 के स्ट्राइक रेट से 191 रन और कॉन्वे ने 131.09 के स्ट्राइक रेट से 156 रन बनाए।