CSK रविंद्र और कॉन्वे जबकि RCB लिविंगस्टन को कर सकती है रिलीज़
CSK ने म्हात्रे, ब्रेविस और उर्विल जैसे युवा खिलाड़ियों में निवेश करने का फ़ैसला किया है
IPL 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) लियम लिविंगस्टन और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) रचिन रविंद्र और डेवन कॉन्वे को रिलीज़ कर सकती है।
लिविंगस्टन को RCB ने पिछली बड़ी नीलामी में 8.75 करोड़ में ख़रीदा था और उन्होंने पिछले सीज़न आठ पारियों में 133.33 के स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाए थे जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था। नौ ओवर की गेंदबाज़ी करते हुए उन्होंने 8.44 की इकॉनमी से दो विकेट चटकाए।
टिम डेविड और रोमारियो शेफ़र्ड के रूप में RCB के पास पहले ही फ़िनिशर की भूमिका निभाने के लिए दो खिलाड़ी मौजूद हैं ऐसे में उनके पास इस भूमिका के लिए पर्याप्त विकल्प हैं। हालांकि यश दयाल को लेकर RCB चिंतित ज़रूर होगी जिन्होंने IPL 2025 के बाद से ही प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है और हाल ही में हुए UPT20 लीग में भी वह नहीं खेले थे।
पांच बार की IPL विजेता CSK ने बड़ी नीलामी के दौरान चार करोड़ रुपए में रविंद्र को राइट टू मैच (RTM) कार्ड के तहत अपने साथ जोड़ा था। वहीं कॉन्वे को 6.25 करोड़ में रुपए ख़रीदा था। हालांकि रविंद्र ने 128.18 के स्ट्राइक रेट से 191 रन और कॉन्वे ने 131.09 के स्ट्राइक रेट से 156 रन बनाए।
CSK अब युवा खिलाड़ियों में निवेश करना चाहती है जिन्हें उन्होंने पिछले सीज़न अपने साथ जोड़ा था। इन खिलाड़ियों में डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल शामिल हैं जिनके IPL 2026 में एकादश में शामिल होने की संभावना है।
कॉन्वे और रविंद्र अब तक सिर्फ़ CSK का ही हिस्सा रहे हैं, कॉन्वे 2022 से CSK का हिस्सा थे जबकि रविंद्र को CSK ने 2024 में अपने दल में शामिल किया था। CSK ने अब तक तीन विदेशी खिलाड़ियों का साथ छोड़ने के फ़ैसला किया है, रविंद्र और कॉन्वे के अलावा वह रवींद्र जाडेजा के साथ सैम करन को राजस्थान रॉयल्स को ट्रेड कर चुके हैं।
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo के न्यूज़ एडिटर हैं।