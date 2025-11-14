IPL 2026 से पहले KKR में गेंदबाज़ी कोच बनकर लौटे साउदी
साउदी ने ली भरत अरुण की जगह, जो अब LSG जा चुके हैं
KKR के चीफ़ एक्जीक्यूटिव वेंकी मैसूर ने एक बयान में कहा, "हम टिम साउदी का दोबारा KKR परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं, इस बार कोचिंग भूमिका में। उनका व्यापक अनुभव और तकनीकी समझ हमारी गेंदबाज़ी इकाई को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण होगी। उनकी नेतृत्व क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें हमारे युवा गेंदबाज़ों के लिए एक आदर्श मेंटॉर बनाते हैं।"
साउदी ने अभी क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन पिछले एक वर्ष में इंग्लैंड की पुरुष टीम सहित कई कोचिंग भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनका कहना है कि KKR में बतौर खिलाड़ी जुड़ने के बाद अब कोच की भूमिका में लौटना उनके लिए स्वाभाविक कदम जैसा है।
उन्होंने कहा, "KKR हमेशा मेरे लिए घर जैसा रहा है और इस नई भूमिका में वापसी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। फ्रेंचाइज़ी का कमाल का कल्चर है, जुनूनी फैंस हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं गेंदबाज़ों के साथ मिलकर काम करने और IPL 2026 में टीम को सफलता दिलाने के लिए उत्साहित हूं।"
साउदी की नियुक्ति उस समय हुई है जब KKR ने अपने कोचिंग ग्रुप में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका नेतृत्व अब अभिषेक नायर कर रहे हैं।
पूर्व गेंदबाज़ी कोच भरत अरुण और स्पिन कोच कार्ल क्रो, दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ चुके हैं, जबकि पिछले सीज़न में असिस्टेंट कोच रहे ओटिस गिब्सन अब सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। शेन वॉटसन नए असिस्टेंट कोच बने हैं और ड्वेन ब्रावो टीम मेंटॉर की भूमिका जारी रखेंगे।
साउदी का IPL करियर लंबा लेकिन उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 2011 से 2023 के बीच उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व किया और 2021 में KKR से जुड़कर 2023 तक वहीं रहे। उन्होंने IPL में 43 मैचों में 31 विकेट लिए हैं। उनका सबसे बेहतरीन सीज़न 2022 में KKR के साथ था, जहां उन्होंने नौ मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए थे।