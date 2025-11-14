IPL 2026 से पहले KKR में गेंदबाज़ी कोच बनकर लौटे साउदी

KKR के चीफ़ एक्जीक्यूटिव वेंकी मैसूर ने एक बयान में कहा, "हम टिम साउदी का दोबारा KKR परिवार में स्वागत करते हुए बेहद खुश हैं, इस बार कोचिंग भूमिका में। उनका व्यापक अनुभव और तकनीकी समझ हमारी गेंदबाज़ी इकाई को मज़बूत बनाने में महत्वपूर्ण होगी। उनकी नेतृत्व क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें हमारे युवा गेंदबाज़ों के लिए एक आदर्श मेंटॉर बनाते हैं।"

साउदी ने अभी क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन पिछले एक वर्ष में इंग्लैंड की पुरुष टीम सहित कई कोचिंग भूमिकाएं निभा चुके हैं। उनका कहना है कि KKR में बतौर खिलाड़ी जुड़ने के बाद अब कोच की भूमिका में लौटना उनके लिए स्वाभाविक कदम जैसा है।

उन्होंने कहा, "KKR हमेशा मेरे लिए घर जैसा रहा है और इस नई भूमिका में वापसी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। फ्रेंचाइज़ी का कमाल का कल्चर है, जुनूनी फैंस हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं गेंदबाज़ों के साथ मिलकर काम करने और IPL 2026 में टीम को सफलता दिलाने के लिए उत्साहित हूं।"

साउदी की नियुक्ति उस समय हुई है जब KKR ने अपने कोचिंग ग्रुप में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका नेतृत्व अब अभिषेक नायर कर रहे हैं।