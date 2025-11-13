KKR के सहायक कोच बने शेन वॉटसन
टिम साउदी के भी KKR से जुड़ने की संभावना
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का सहायक कोच नियुक्त किया गया है और वह IPL 2026 सीज़न से पहले टीम से जुड़ेंगे। वह उस कोचिंग स्टाफ़ का हिस्सा होंगे, जिसमें अभिषेक नायर (प्रमुख कोच) और ड्वेन ब्रावो (मेंटॉर) शामिल हैं।
ESPNcricinfo को पता चला है कि वॉटसन के साथ-साथ न्यूज़ीलैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ टिम साउदी भी KKR की कोचिंग टीम के नए सदस्य बनेंगे, जिसे टीम के IPL 2025 में सातवें स्थान पर समाप्त होने के बाद पूरी तरह बदला गया है। नायर को प्रमुख कोच बनाया गया, जिन्होंने चंद्रकांत पंडित की जगह ली है।
वॉटसन ने KKR द्वारा जारी बयान में कहा, "कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी प्रतिष्ठित फ़्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं हमेशा KKR फ़ैंस के जुनून और समर्पण की सराहना करता रहा हूं। मैं कोचिंग ग्रुप और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं ताकि कोलकाता के लिए एक और ख़िताब लाया जा सके।"
यह IPL में वाटसन की दूसरी कोचिंग पारी है। इससे पहले वह IPL 2022 और 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कोच रिकी पोंटिंग के सहायक रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने MLC में सैन फ़्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के प्रमुख कोच पद से इस्तीफा दिया था, जहां उन्होंने तीन सीज़न तक काम किया था। टीम चाहती थी कि वह एक साल और यह भूमिका निभाए, लेकिन वॉटसन अपने ब्रॉडकास्ट और अन्य कोचिंग कमिटमेंट्स छोड़ना नहीं चाहते थे।
एक बेहतरीन T20 खिलाड़ी से कमेंटेटर बने वॉटसन IPL, BBL और PSL का ख़िताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। 2008 के पहले सीज़न में राजस्थान रॉयल्स की ख़िताबी जीत के दौरान वह MVP रहे थे। वॉटसन ने अपना IPL करियर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ख़त्म किया, जहां 2018 में टीम को ख़िताब दिलाने में बतौर ओपनर उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 15 पारियों में 555 रन बनाए थे, जिसमें फ़ाइनल में एक शतक भी शामिल था। वॉटसन ने 2016 और 2017 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी दो सीज़न खेले थे।