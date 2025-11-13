KKR के सहायक कोच बने शेन वॉटसन

ESPNcricinfo को पता चला है कि वॉटसन के साथ-साथ न्यूज़ीलैंड के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ टिम साउदी भी KKR की कोचिंग टीम के नए सदस्य बनेंगे, जिसे टीम के IPL 2025 में सातवें स्थान पर समाप्त होने के बाद पूरी तरह बदला गया है। नायर को प्रमुख कोच बनाया गया, जिन्होंने चंद्रकांत पंडित की जगह ली है।

वॉटसन ने KKR द्वारा जारी बयान में कहा, "कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी प्रतिष्ठित फ़्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं हमेशा KKR फ़ैंस के जुनून और समर्पण की सराहना करता रहा हूं। मैं कोचिंग ग्रुप और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं ताकि कोलकाता के लिए एक और ख़िताब लाया जा सके।"

यह IPL में वाटसन की दूसरी कोचिंग पारी है। इससे पहले वह IPL 2022 और 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख कोच रिकी पोंटिंग के सहायक रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने MLC में सैन फ़्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के प्रमुख कोच पद से इस्तीफा दिया था, जहां उन्होंने तीन सीज़न तक काम किया था। टीम चाहती थी कि वह एक साल और यह भूमिका निभाए, लेकिन वॉटसन अपने ब्रॉडकास्ट और अन्य कोचिंग कमिटमेंट्स छोड़ना नहीं चाहते थे।