ख़बरें

IPL 2026 से पहले KKR के मुख्य कोच बने अभिषेक नायर

नायर WPL में यूपी वॉरियर्ज़ के मुख्य कोच भी हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
30-Oct-2025 • 4 hrs ago
Abhishek Nayar, who rejoined Kolkata Knight Riders' backroom staff, with captain Ajinkya Rahane, Kolkata, April 19, 2025

Abhishek Nayar भारतीय कोचिंग दल में रहने के बाद IPL 2025 से पहले वापस KKR के कोचिंग दल में लौटे थे  •  kkr.in

अभिषेक नायर को IPL 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारत की राष्ट्रीय पुरुष टीम में गौतम गंभीर की अगुवाई वाले कोचिंग दल का हिस्सा रहने के बाद नायर को पिछले सीज़न KKR ने वापस अपने साथ जोड़ा था जिसमें वह चंद्रकांत पंडित की अगुवाई वाले कोचिंग दल का हिस्सा थे।
हाल ही में नायर को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वॉरियर्ज़ का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है।
KKR के CEO वैंकी मैसूर ने कहा, "अभिषेक 2018 से ही KKR के सेट अप का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर हमारे खिलाड़ियों को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। खेल के प्रति उनकी समझ और खिलाड़ियों से उनका जुड़ाव हमारे विकास का कारण रहा है। हम KKR के मुख्य कोच के रूप में उन्हें देखने और KKR की यात्रा में एक नया अध्याय लिखता देखने के लिए काफ़ी रोमांचित हैं।"
KKR और चंद्रकांत पंडित ने तीन वर्षों तक के साथ के बाद एक दूसरे से राहें अलग कर ली थीं, जिस दौरान KKR ने 2024 में 10 वर्षों बाद IPL का ख़िताब अपने नाम किया। हालांकि IPL 2025 में KKR का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अंक तालिका में आठवां स्थान प्राप्त किया। KKR से अलग होने के बाद पंडित वापस भारत के घरेलू सर्किट में मध्य प्रदेश में वापस आ चुके हैं जहां उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट निदेशक के तौर पर जगह ली है।
42 वर्षीय नायर ने वर्षों तक मुंबई के लिए खेला वहीं इस हरफ़नमौला खिलाड़ी ने 2009 में भारत के लिए तीन वनडे भी खेले। हालांकि जब कोचिंग की बात आती है तो नायर के पास इस संबंध में काफ़ी अनुभव है। 2019 में IPL से संन्यास लेने से पहले नायर को 2018 में KKR अकादमी में लीड कोच नियुक्त किया गया था। और इसके बाद उन्होंने मुख्य टीम में बतौर सहायक कोच जगह ली। उन्होंने CPL 2022 में त्रिनबागो नाइट राइडर्स के मुख्य कोच की भूमिका भी अदा की थी।
नायर को 2024 में गंभीर के साथ ही भारतीय पुरुष टीम के कोचिंग दल में शामिल किया गया था लेकिन एक वर्ष के भीतर ही टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नायर ने IPL 2025 से पहले वापस KKR का रुख़ किया।
Abhishek NayarKolkata Knight RidersIndian Premier League

