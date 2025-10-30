IPL 2026 से पहले KKR के मुख्य कोच बने अभिषेक नायर

KKR के CEO वैंकी मैसूर ने कहा, "अभिषेक 2018 से ही KKR के सेट अप का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर हमारे खिलाड़ियों को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। खेल के प्रति उनकी समझ और खिलाड़ियों से उनका जुड़ाव हमारे विकास का कारण रहा है। हम KKR के मुख्य कोच के रूप में उन्हें देखने और KKR की यात्रा में एक नया अध्याय लिखता देखने के लिए काफ़ी रोमांचित हैं।"

KKR और चंद्रकांत पंडित ने तीन वर्षों तक के साथ के बाद एक दूसरे से राहें अलग कर ली थीं, जिस दौरान KKR ने 2024 में 10 वर्षों बाद IPL का ख़िताब अपने नाम किया। हालांकि IPL 2025 में KKR का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अंक तालिका में आठवां स्थान प्राप्त किया। KKR से अलग होने के बाद पंडित वापस भारत के घरेलू सर्किट में मध्य प्रदेश में वापस आ चुके हैं जहां उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट निदेशक के तौर पर जगह ली है।

42 वर्षीय नायर ने वर्षों तक मुंबई के लिए खेला वहीं इस हरफ़नमौला खिलाड़ी ने 2009 में भारत के लिए तीन वनडे भी खेले। हालांकि जब कोचिंग की बात आती है तो नायर के पास इस संबंध में काफ़ी अनुभव है। 2019 में IPL से संन्यास लेने से पहले नायर को 2018 में KKR अकादमी में लीड कोच नियुक्त किया गया था। और इसके बाद उन्होंने मुख्य टीम में बतौर सहायक कोच जगह ली। उन्होंने CPL 2022 में त्रिनबागो नाइट राइडर्स के मुख्य कोच की भूमिका भी अदा की थी।