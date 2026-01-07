सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे युवा: विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में रिकॉर्ड की भरमार
विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी 2025-26 में बड़े स्कोर बने हैं, एक नज़र अब तक बने तमाम रोचक आंकड़ों पर डालते हैं
108 - विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी 2025-26 में अब तक छह राउंड में खेले गए 112 मुक़ाबलों में कुल 108 शतक लगे हैं। इससे पहले सिर्फ़ 2022-23 संस्करण में ऐसा हुआ था जब लिस्ट ए सीज़न में 100 या उससे अधिक शतक लगे हों। मौजूदा संस्करण में सात नॉकआउट मुक़ाबले सहित 16 ग्रुप मुक़ाबले खेले जाने बाक़ी हैं।
जिन पांच लिस्ट ए टूर्नामेंट में 80 या उससे अधिक शतक लगे हैं, उनमें पांच टूर्नामेंट विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के हैं। जबकि अन्य टूर्नामेंट वनडे वर्ल्ड कप सुपर लीग है, जिसमें 2020 से 2022-23 के दौरान 143 वनडे में कुल 93 शतक लगे थे।
इसका प्रमुख कारण यह है कि विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में काफ़ी संख्या में टीमें हिस्सा लेती हैं और इसके चलते भारी संख्या में मुक़ाबले खेले जाते हैं। 2018-19 के सीज़न से इस टूर्नामेंट में टीमों की संख्या बढ़कर 38 हो गई थी। हालांकि मौजूदा सीज़न में अलग ही स्तर की बल्लेबाज़ी देखने मिली है।
2025-26 के सीज़न में प्रति मैच शतक का अनुपात 0.96 है जो कि पिछले 20 वर्षों में 30 या उससे अधिक मुक़ाबलों वाले टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ अनुपात है। दूसरा सर्वश्रेष्ठ अनुपात 0.88 है जो कि पाकिस्तान कप 2020-21 में था जहां 33 मुक़ाबले में 29 शतक लगे थे।
22 - टूर्नामेंट के पहले दिन 24 दिसंबर को 22 शतक लगे थे जो कि विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में एक दिन में लगे सर्वाधिक शतक हैं। इससे पहले एक दिन में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड 12 दिसंबर 2021 को बना था जब 19 शतक लगे थे। 3 जनवरी 2025 को भी 19 शतक लगे जबकि 31 दिसंबर 2025 को 21 शतक लगे थे।
केवल तीन टीमों के किसी भी बल्लेबाज़ ने नहीं लगाया है शतक
35 टीमों के अब तक 83 बल्लेबाज़ों ने कुल 108 शतक लगाए हैं। कर्नाटक के देवदत्त पड़िक्कल और विदर्भ के अमन मोखाडे ने अब तक चार शतक लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश के पुखरोज मान ने तीन शतक लगाए हैं जबकि 19 अन्य बल्लेबाज़ों के नाम दो-दो शतक हैं।
तमिलनाडु, पुडुच्चेरी और सिक्किम केवल तीन ऐसी टीमें हैं जिनके किसी भी बल्लेबाज़ ने अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया है। मंगलवार को सिक्किम की ओर से लगभग शतक आ ही गया था जब 33 ओवर के मुक़ाबले में क्रांति कुमार ने 95 रनों की पारी खेली। वह पारी में एक गेंद शेष रहते रिटायर हो गए थे और तब वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे।
छह मुक़ाबलों के बाद तमिलनाडु के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 73 है जबकि पुडुच्चेरी की ओर से सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 68 है। चंडीगढ़ और हैदराबाद के ख़िलाफ़ सर्वाधिक छह शतक लगे हैं। वहीं बिहार और मणिपुर के ख़िलाफ़ किसी भी टीम के बल्लेबाज़ ने एक भी शतक नहीं लगाया है।
सूर्यवंशी की लय बरक़रार
टूर्नामेंट के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ वैभव सूर्यवंशी ने जब 190 रनों की पारी खेली, उस दिन उनकी उम्र 14 वर्ष 272 दिन थी। इस टूर्नामेंट में यह उनका पहला शतक था और वह लिस्ट ए शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड ज़हूर इलाही के नाम था जिन्होंने 1986 में 15 वर्ष और 209 दिन की उम्र में शतक लगाया था।
एक सप्ताह बाद छत्तीसगढ़ के विकल्प तिवारी ने 16 वर्ष और 98 दिन की उम्र में सिक्किम के ख़िलाफ़ शतक जड़ा। इस शतक के साथ विकल्प लिस्ट ए में भारत की ओर से शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा और विश्व भर में छठे सबसे युवा बल्लेबाज़ बन गए।
इससे पहले लिस्ट ए में भारत की ओर से शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ का रिकॉर्ड अंबाती रायुडू के नाम था जब उन्होंने 2002 में अपने लिस्ट ए डेब्यू पर 16 वर्ष और 107 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। विश्व भर में वह लिस्ट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ होने के मामले में पहले पांचवें स्थान पर थे लेकिन अब वह सातवें स्थान पर हैं। हालांकि लिस्ट ए पर डेब्यू में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ होने का रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम है।
तेज़ तर्रार शतकों की भरमार
2024-25 सीज़न में अनमोलप्रीत सिंह द्वारा 35 गेंदों पर लगाए शतक ने लिस्ट ए में भारत की ओर से सबसे तेज़ शतक जड़ने का युसूफ़ पठान के 40 गेंदों में शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। युसूफ़ का रिकॉर्ड आधे दिन के अंतराल में कुल तीन बार और टूटा जिसमें दो शतक अनमोलप्रीत द्वारा लगाए गए शतकों से कम गेंदों पर आए।
सूर्यवंशी ने दिन की शुरुआत 36 गेंदों पर शतक लगाकर की जिसके बाद उनके साथी साक़िबुल ग़नी ने 32 गेंदों पर शतक जड़ा और वह लिस्ट में तीसरा सबसे तेज़ शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए। कुछ ही देर बाद ईशान किशन ने कर्नाटक के ख़िलाफ़ 33 गेंदों पर शतक जड़ा और वह लिस्ट ए में चौथा सबसे तेज़ शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए।
यह तेज़ शतक इतनी जल्दी आए कि उस दिन बिहार के आयुष लोहारुका द्वारा 52 गेंदों पर लगाया गया शतक बिहार की पारी का तीसरा सबसे तेज़ शतक था। हालांकि लोहारुका का शतक लिस्ट ए डेब्यू पर लगाया गया दूसरा सबसे तेज़ शतक था, 2019 में अयाना सिरीवर्धना ने 48 गेंदों पर शतक जड़ा था।
टूर्नामेंट के पहले दिन पांच और शतक 60 से कम गेंदों पर बने और यह सभी शतक एलीट ग्रुप मुक़ाबलों में आए थे। अब तक लगे 108 में से 65 शतक 100 या उससे कम गेंदों पर लगे हैं जबकि सिर्फ़ पांच शतक ही 120 या उससे अधिक गेंदों पर लगे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ मुक़ाबले में सूर्यवंशी ने मात्र 59 गेंदों पर 150 रन पूरे किए थे जो कि लिस्ट ए में सबसे तेज़ 150 रन हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने एबी डी विलियर्स को पछाड़ दिया जिन्होंने 64 गेंदों पर 150 रन बनाए थे। एक सप्ताह बाद सरफ़राज़ ख़ान ने गोवा के ख़िलाफ़ 72 गेंदों में 150 रन पूरे किए जो कि लिस्ट ए क्रिकेट में छठा सबसे तेज़ शतक है।
इससे पहले लिस्ट ए में भारत की ओर से सबसे तेज़ 150 रन का रिकॉर्ड दिनेश कार्तिक के नाम था जिन्होंने 2011 में हैदराबाद के ख़िलाफ़ 80 गेंदों पर 150 रन बने थे। मंगलवार को विष्णु विनोद इस रिकॉर्ड के क़रीब आ ही गए थे जब पुडुच्चेरी के ख़िलाफ़ उन्होंने 81 गेंदों पर 150 रन पूरे किए।
एक मैच में पांच शतक
वर्ष का अंत लिस्ट ए के रिकॉर्ड टूटने के साथ हुआ जब राजकोट में बड़ौदा और हैदराबाद के बीच खेले गए मुक़ाबले में पांच शतक लगे। इस प्रारूप के 63 वर्ष और 32 हज़ारे से ज़्यादा मुक़ाबलों में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक मैच में पांच बल्लेबाज़ों ने शतक लगाए।
बड़ौदा के शीर्ष के तीनों बल्लेबाज़ नित्य पंड्या, अमित पासी और क्रुणाल पंड्या ने शतक लगाए। वहीं हैदराबाद के अभिरात रेड्डी और प्राग्ने रेड्डी ने भी असफल चेज़ में शतक अपने नाम किए। इस मुक़ाबले से पहले इन पांच में से चार बल्लेबाज़ों ने लिस्ट ए में शतक नहीं लगाया था।
2025-26 के सीज़न से पहले किसी भी विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के मुक़ाबले में तीन या उससे अधिक शतक नहीं लगे थे लेकिन अब ऐसा दो बार हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ बिहार के सूर्यवंशी, ग़नी और लोहारुका ने भी शतक लगाए थे।
क्या शतक नया पचासा है?
विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के इस संस्करण में हर चौथा अर्धशतक शतक में तब्दील हुआ है। हालांकि हर नौ शतक में से सिर्फ़ एक शतक ही 150 से अधिक के स्कोर तक पहुंच पाया। अब तक सिर्फ़ 12 बार 150 या उससे अधिक का स्कोर बना है। सबसे पहले सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट के पहले दिन अरुणाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ 190 रनों की पारी खेली और वह लिस्ट ए क्रिकेट में 150 रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज़ भी बने।
उसी दिन कुछ ही घंटों बाद रोहित शर्मा ने सिक्किम के ख़िलाफ़ 155 रनों की पारी खेली और वह टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज़ क्रिकेटर बनने के साथ ही लिस्ट ए क्रिकेट में विव रिचर्ड्स और क्रिस गेल के बाद शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बन गए।
दो खिलाड़ियों ने दोहरा शतक भी जड़ा। स्वास्तिक समाल ने सौराष्ट्र के ख़िलाफ़ 212 रनों की पारी खेली जो कि लिस्ट ए क्रिकेट में ओडिशा की ओर से पहला 150+ स्कोर भी था। हालांकि समाल लिस्ट ए क्रिकेट में केवल दूसरे ऐसे बल्लेबाज़ भी बने जिन्होंने दोहरा शतक तो लगाया लेकिन उनकी टीम हार गई। इससे पहले बेन डंक ने तसमानिया के लिए क्वींसलैंड के ख़िलाफ़ 2014 में नाबाद 229 रन बनाए थे और उनकी टीम हार गई थी।
हैदराबाद के अमन राव ने बंगाल के ख़िलाफ़ नाबाद 200 रन बनाए, पारी की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ते हुए उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उनसे पहले सिर्फ़ एक बल्लेबाज़ ने पारी की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ते हुए दोहरा शतक पूरा किया था। यह कारनामा ऑस्ट्रेलिया के फ़िल ह्युज ने 2014 में किया था जब उन्होंने 196 के निजी स्कोर पर रहते हुए साउथ अफ़्रीका ए के ख़िलाफ़ छक्का जड़ते हुए दोहरा शतक पूरा किया था।
रिकॉर्ड टूटते ही जा रहे हैं
विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में साल दर साल लग रहे भारी संख्या में शतकों का परिणाम यह हुआ है कि भारतीय खिलाड़ी नए रिकॉर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। मंगलवार को मयंक अग्रवाल ने लिस्ट ए में सिर्फ़ 129वीं पारी में अपना 20वां शतक पूरा किया। इसके चलते अब वह ख़ुर्रम मंज़ूर के साथ सबसे तेज़ 20 लिस्ट ए शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ हैं।
अग्रवाल के सलामी जोड़ीदार पड़िक्कल 14वां लिस्ट ए शतक लगाने से केवल नौ रन से चूक गए लेकिन इस सीज़न उनके द्वारा लगाए गए सभी चार शतकों ने रिकॉर्ड क़ायम किया है। वह पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ नौ, 10, 11, 12 और 13 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज़ हैं।
इससे पहले टूर्नामेंट में ध्रव शौरी ने लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार पांचवां शतक पूरा किया। इससे पिछले सीज़न में वह लगातार तीन शतक लगा चुके थे।
लिस्ट ए क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में शौरी ने एन जगदीशन की बराबरी की जिन्होंने 2022-23 में ऐसा किया था। इससे दो वर्ष पहले पड़िक्कल ने लगातार रिकॉर्ड चार शतक लगाए थे और उन्होंने कुमार संगाकारा और एल्वीरो पीटरसन की बराबरी की थी।
पहला दोहरा शतक और 18 वर्षों का इंतज़ार
इस सीज़न 44 खिलाड़ियों ने लिस्ट ए में अपना पहला शतक जड़ा जबकि इनमें से नौ खिलाड़ियों ने इसके बाद एक और शतक लगाया।
इस सीज़न दोहरा शतक लगाने वाले समाल और राव का यह पहला शतक भी था। उनसे पहले सिर्फ़ पांच पुरुष खिलाड़ियों ने अपने पहले लिस्ट ए शतक को दोहरा शतक में तब्दील किया था। ग्रेम पॉलक की तरह ही राव ने यह पारी अपने सिर्फ़ तीसरे मुक़ाबले में खेली जबकि ऐरन बैरो ने अपने लिस्ट ए डेब्यू मैच में 202 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
चार खिलाड़ियों ने अपने डेब्यू पर शतक जड़ा जिसमें नित्य, लोहरुका, समर गज्जर और हरनूर सिंह शामिल थे। वहीं स्वप्निल सिंह ने अपने लिस्ट ए डेब्यू के 18 वर्षों के बाद शतक जड़ा। स्वप्निल ने मार्च 2008 में बतौर गेंदबाज़ी ऑलराउंडर डेब्यू किया था और उन्होंने इस दौरान 72 मुक़ाबले खेले।
स्वप्निल की तरह ही दो अन्य भारतीय ऑलराउंडरों ने भी मंगलवार को अपने लिए साल की बेहतरीन शुरुआत की। फ़रवरी 2012 में डेब्यू करने वाले अक्षर पटेल ने अपने 171वें मुक़ाबले में पहला शतक जड़ा जबकि हार्दिक पंड्या ने भी अपने नौ साल का सूखा समाप्त किया। हार्दिक ने पार्थ रेखाडे के एक ओवर में लगातार पांच छक्के और एक चौका लगाया।
फ़रवरी 2018 में डेब्यू करने के लगभग सात वर्षों बाद कुणाल चंदेला और ललित यादव ने भी शतक जड़े। वहीं इस सीज़न अपना पहला लिस्ट ए शतक जड़ने वाले छह अन्य बल्लेबाज़ भी 2020 से पहले डेब्यू कर चुके थे।
15 वर्षों बाद विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में वापसी कर रहे विराट कोहली रोहित के बाद शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी बने। इनके अलावा 35 या उससे अधिक की उम्र के दो अन्य बल्लेबाज़ों ने भी शतक जड़ा जबकि शतक जड़ने वाले चार अन्य बल्लेबाज़ 20 से कम की उम्र के हैं।
Devdutt PadikkalVaibhav SooryavanshiSwapnil SinghAxar PatelVirat KohliSikkim vs UttarakhandHyderabad vs BengalPuducherry vs KeralaKarnataka vs RajasthanBaroda vs VidarbhaMumbai vs GoaChhattisgarh vs SikkimBaroda vs HyderabadBihar vs ArunachalSikkim vs MumbaiMoors vs SL NavyTasmania vs QueenslandAustralia A vs SA ANatal vs African XIVijay Hazare TrophyPakistan CupICC Men's Cricket World Cup Super LeaguePremier Limited Over TournamentMatador BBQs One-Day CupQuadrangular A-Team One-Day Series (Australia)Gillette Cup (South Africa)Vijay Hazare Trophy
संपत बंडारूपल्ली ESPNcricinfo में स्टैस्टिशियन हैं