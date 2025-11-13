मैच (12)
ख़बरें

IPL 2026: खिलाड़ियों के ट्रेड की पूरी सूची

जानिए कौन से खिलाड़ी किस टीम में गए हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
13-Nov-2025 • 55 mins ago
Zaheer Khan and Sanjiv Goenka at the LSG table, IPL auction, Saudi Arabia, November 24, 2024

: MI ने LSG के साथ शार्दुल ठाकुर के लिए ऑल कैश डील किया है  •  BCCI

IPL 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। सभी मिनी ऑक्शनों की तरह 2026 का ऑक्शन भी एक ही दिन का होगा। फ़िलहाल सभी फ्रेंचाइज़ी अपनी 2025 की टीमों से किन खिलाड़ियों को रिलीज़ करना है, यह तय करने में जुटी हैं।
IPL ने 10 टीमों के लिए रिलीज़ लिस्ट को अंतिम रूप देने की डेडलाइन 15 नवंबर को शाम 3 बजे (भारतीय समय) तय की है। इसके बाद उन्हें खिलाड़ियों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें से वे अपने शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ी चुन सकेंगी। उसी लंबी सूची को छांटकर IPL अंतिम ऑक्शन पूल तैयार करेगा।
आइए उन खिलाड़ियों की सूची देखते हैं, जिन्हें अब तक ट्रेड किया जा चुका है:
