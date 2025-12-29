मैच (30)
ख़बरें

ICC ने MCG के बॉक्सिंग डे टेस्ट पिच को 'अंसतोषजनक' रेटिंग दी

ICC ने पिच रेटिंग के लिए चार श्रेणी रखी है, 'अंसतोषजनक' को तीसरे स्थान पर रखा गया है

SMCG Head Curator Matt Page prepares the pitch , MCG, December 25, 2024

मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट दो दिन के अंदर ख़त्म हो गया था  •  Getty Images

ICC के मैच रेफ़री जेफ़ क्रो ने MCG की बॉक्सिंग डे टेस्ट की पिच को 'अंसतोषजनक' रेटिंग दी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट दो दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया था और इस कारण से MCG को एक डिमेरिट पॉइंट मिला है।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ़ जेम्स ऑलसोप्प ने अपने बयान में कहा," काफ़ी फ़ैंस के पास तीसरे और चौथे दिन के टिकट थे और उसके अलावा लाखों फ़ैंस इस मैच के लिए उत्साहित थे लेकिन पिच के कारण यह दो दिन में ही ख़त्म हो गया और यह निराशाजनक है। पिछले कुछ सालों में MCG के स्टाफ़ ने काफ़ी शानदार टेस्ट पिच तैयार करके दी थी और हमें उम्मीद है कि अगले साल न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट और मार्च 2027 में टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाले टेस्ट में बढ़िया पिच देखने को मिलेगी।"
ICC ने पिच रेटिंग के लिए चार श्रेणी रखी है और 'अंसतोषजनक' को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है जिसमें पिच गेंदबाज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहती है और गेंद एवं बल्ले के बीच बराबर का मुक़ाबला देखने को नहीं मिलता। पिछले तीन बॉक्सिंग डे टेस्ट में MCG को 'सबसे बढ़िया' पिच की रेटिंग दी गई थी लेकिन इस बार मामला उलट गया।
यह इस ऐशेज़ में दूसरा दो दिन वाला टेस्ट था और सीरीज़ के पहले तीन टेस्ट में जीत के बाद इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा। मैच ख़त्म होने के अगले दिन MCG के क्यूरेटर मैट पेज ने बताया कि वह एकदम सदमे में हैं। पेज के पिच पर 10 मीमी घास छोड़ने के फ़ैसले की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। इस टेस्ट के दो दिन में ख़त्म होने की वज़ह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा आर्थिक नुकसान (10 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर) भी हुआ है।

