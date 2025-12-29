ICC ने MCG के बॉक्सिंग डे टेस्ट पिच को 'अंसतोषजनक' रेटिंग दी

ICC के मैच रेफ़री जेफ़ क्रो ने MCG की बॉक्सिंग डे टेस्ट की पिच को 'अंसतोषजनक' रेटिंग दी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट दो दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया था और इस कारण से MCG को एक डिमेरिट पॉइंट मिला है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ़ जेम्स ऑलसोप्प ने अपने बयान में कहा," काफ़ी फ़ैंस के पास तीसरे और चौथे दिन के टिकट थे और उसके अलावा लाखों फ़ैंस इस मैच के लिए उत्साहित थे लेकिन पिच के कारण यह दो दिन में ही ख़त्म हो गया और यह निराशाजनक है। पिछले कुछ सालों में MCG के स्टाफ़ ने काफ़ी शानदार टेस्ट पिच तैयार करके दी थी और हमें उम्मीद है कि अगले साल न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट और मार्च 2027 में टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाले टेस्ट में बढ़िया पिच देखने को मिलेगी।"

ICC ने पिच रेटिंग के लिए चार श्रेणी रखी है और 'अंसतोषजनक' को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है जिसमें पिच गेंदबाज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहती है और गेंद एवं बल्ले के बीच बराबर का मुक़ाबला देखने को नहीं मिलता। पिछले तीन बॉक्सिंग डे टेस्ट में MCG को 'सबसे बढ़िया' पिच की रेटिंग दी गई थी लेकिन इस बार मामला उलट गया।