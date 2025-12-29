4-0 से आगे होने के बाद क्या अंतिम मैच में भारत करेगा कोई बदलाव?

टीम न्यूज़ और संभावित XI

भारत (संभावित XI): 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 स्मृति मांधना, 3 जेमिमाह रॉड्रिग्स/हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमनजोत कौर, 6 ऋचा घोष/जी कमालिनी (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 वैष्णवी शर्मा, 9 अरुंधति रेड्डी, 10 रेणुका सिंह, 11 एन श्री चरणी

पिछले मैच में श्रीलंका ने अपनी टीम में दो बदलाव किए थे और आख़िरी मैच में जीत की कोशिश में उनकी टीम में फ़िर से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। श्रीलंका ने अनुभवी इनोशी प्रियदर्शनी को मौक़ा नहीं दिया था और इस मैच में भी वह बाहर ही रह सकती हैं।

श्रीलंका (संभावित XI): 1 चमरी अतापत्तू (कप्तान), 2 हसिनी परेरा, 3 हर्षिता समराविक्रमा, 4 इमेशा दुलानी, 5 नीलाक्षी डिसिल्वा, 6 कविशा दिलहारी, 7 कौशिनी नुत्यांगना (विकेटकीपर), 8 मल्शा शेहानी, 9 इनोका रनावीरा/काव्या कविंदी, 10 निमाशा मीपागे, 11 रश्मिका सेवांडी

पिच और परिस्थितियां