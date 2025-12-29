मैच (30)
SA20 (3)
BBL (3)
विजय हज़ारे ट्राफ़ी (19)
Super Smash (2)
BPL (2)
ILT20 (1)
ख़बरें

4-0 से आगे होने के बाद क्या अंतिम मैच में भारत करेगा कोई बदलाव?

भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले अंतिम T20I मैच से पहले जानें संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

Richa Ghosh stumps Harshitha Samarawickrama, India vs Sri Lanka, 4th Women's T20I, Thiruvananthapuram, December 28, 2025

चौथे मैच में भारत ने श्रीलंका को 30 रन से हराया था  •  BCCI

मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज़ का पांचवां एवं आख़िरी मुक़ाबला खेला जाएगा। यह मैच भी भारतीय समयानुसार शाम सात बजे शुरू होगा और तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। पहले चारों मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल कर सीरीज़ में 4-0 की ज़बरदस्त बढ़त हासिल कर ली है और आख़िरी मैच में उनकी नज़रें व्हाइटवॉश पर रहेगी। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं।
टीम न्यूज़ और संभावित XI
पिछले मैच में स्मृति मांधना ने फ़ॉर्म में बढ़िया वापसी की और इस मैच में भी उनसे और शेफ़ाली से टीम को सबसे ज़्यादा उम्मीदें होगी। चौथे मैच में बुख़ार के कारण जेमिमाह रॉड्रिग्स नहीं खेली थी और ऐसी उम्मीद है कि पांचवें मैच में भी उनकी जग़ह हरलीन देओल ही खेलेंगी। इसके अलावा भारत प्लेइंग XI में जी कमालिनी को भी मौक़ा दे सकता है।
भारत (संभावित XI): 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 स्मृति मांधना, 3 जेमिमाह रॉड्रिग्स/हरलीन देओल, 4 हरमनप्रीत कौर (कप्तान), 5 अमनजोत कौर, 6 ऋचा घोष/जी कमालिनी (विकेटकीपर), 7 दीप्ति शर्मा, 8 वैष्णवी शर्मा, 9 अरुंधति रेड्डी, 10 रेणुका सिंह, 11 एन श्री चरणी
पिछले मैच में श्रीलंका ने अपनी टीम में दो बदलाव किए थे और आख़िरी मैच में जीत की कोशिश में उनकी टीम में फ़िर से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। श्रीलंका ने अनुभवी इनोशी प्रियदर्शनी को मौक़ा नहीं दिया था और इस मैच में भी वह बाहर ही रह सकती हैं।
श्रीलंका (संभावित XI): 1 चमरी अतापत्तू (कप्तान), 2 हसिनी परेरा, 3 हर्षिता समराविक्रमा, 4 इमेशा दुलानी, 5 नीलाक्षी डिसिल्वा, 6 कविशा दिलहारी, 7 कौशिनी नुत्यांगना (विकेटकीपर), 8 मल्शा शेहानी, 9 इनोका रनावीरा/काव्या कविंदी, 10 निमाशा मीपागे, 11 रश्मिका सेवांडी
पिच और परिस्थितियां
पिछले मैच को देखते हुए यहां पिच से बल्लेबाज़ों को बढ़िया मदद मिल सकती है और फ़िर से बड़ा स्कोर वाला मुक़ाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि तेज़ गेंदबाज़ों को भी यहां फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि पिच से उन्हें उछाल मिल सकती है। ओस का असर भी मैच में देखने को मिल सकता है और आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
Sri Lanka WomenIndia WomenIND Women vs SL WomenIND Women vs SL WomenSri Lanka Women tour of India

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback