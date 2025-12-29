मुंबई इंडियंस ने क्रिस्टन बीम्स को स्पिन गेंदबाज़ी कोच बनाया 

मुंबई इंडियंस ने क्रिस्टन बीम्स को स्पिन गेंदबाज़ी कोच बनाया
MI के कोचिंग स्टाफ़ में हेड कोच लीज़ा काइटली और गेंदबाज़ी कोच एवं मेंटर झूलन गोस्वामी मौजूद हैं
WPL की गत विजेता मुंबई इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व लेग स्पिनर क्रिस्टन बीम्स को अपना नया स्पिन गेंदबाज़ी कोच नियुक्त किया है। 41 वर्षीय बीम्स ने 2014 से 2017 के बीच ऑस्ट्रेलिया के सभी तीनों फ़ॉर्मेट खेले थे।
MI के कोचिंग स्टाफ़ में हेड कोच लीज़ा काइटली और गेंदबाज़ी कोच एवं मेंटर झूलन गोस्वामी मौजूद हैं। इसके अलावा MI के सपोर्ट स्टाफ़ में देविका पल्शिकर बल्लेबाज़ी कोच और निकोल बोल्टन फ़ील्डिंग कोच हैं। काइटली का भी यह मुंबई इंडियंस के साथ पहला सीज़न होगा और इससे पहले वह तीन सीज़न तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ थी।
बीम्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ख़ुशी जताते हुए बताया कि झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज के साथ काम करने को लेकर वह काफ़ी उत्साहित हैं और साथ ही उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम के जीतने वाले माहौल की भी तारीफ़ की। बीम्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेस्ट, 30 वनडे और 18 T20I खेले थे। इसके अलावा वह 2015-16 से 2019-20 तक WBBL में मेलबर्न स्टार्स टीम का हिस्सा रहीं। उसके बाद उन्होंने WBBL और हंड्रेड में कोचिंग करने के अलावा ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 महिला टीम की कोचिंग भी की।
WPL के तीन सीज़न में अभी तक दो बार मुंबई इंडियंस ने ख़िताब पर कब्ज़ा किया है और 2026 में होने वाले सीज़न के पहले मैच में उनका सामना 2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ख़िलाफ़ होगा। 28 दिनों का यह टूर्नामेंट नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। पहली बार WPL जनवरी-फ़रवरी के विंडो में खेला जा रहा है। इससे पहले के तीन सीज़न फ़रवरी-मार्च में IPL से पहले खेले गए थे।
पिछले महीने WPL नीलामी में मुंबई इंडियंस ने ज़्यादातर खिलाड़ियों को रिटेन किया था और इसके अलावा पहले तीन सीज़न में उनकी तरफ़ से खेलने वाली खिलाड़ियों को भी ख़रीदा।