मुंबई इंडियंस ने क्रिस्टन बीम्स को स्पिन गेंदबाज़ी कोच बनाया 

MI के कोचिंग स्टाफ़ में हेड कोच लीज़ा काइटली और गेंदबाज़ी कोच एवं मेंटर झूलन गोस्वामी मौजूद हैं। इसके अलावा MI के सपोर्ट स्टाफ़ में देविका पल्शिकर बल्लेबाज़ी कोच और निकोल बोल्टन फ़ील्डिंग कोच हैं। काइटली का भी यह मुंबई इंडियंस के साथ पहला सीज़न होगा और इससे पहले वह तीन सीज़न तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ थी।

बीम्स ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ख़ुशी जताते हुए बताया कि झूलन गोस्वामी जैसी दिग्गज के साथ काम करने को लेकर वह काफ़ी उत्साहित हैं और साथ ही उन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम के जीतने वाले माहौल की भी तारीफ़ की। बीम्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक टेस्ट, 30 वनडे और 18 T20I खेले थे। इसके अलावा वह 2015-16 से 2019-20 तक WBBL में मेलबर्न स्टार्स टीम का हिस्सा रहीं। उसके बाद उन्होंने WBBL और हंड्रेड में कोचिंग करने के अलावा ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 महिला टीम की कोचिंग भी की।