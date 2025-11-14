PBKS द्वारा रिलीज़ किए जा रहे खिलाड़ियों में मैक्सवेल भी शामिल

मैक्सवेल ने जून में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्हें PBKS ने 2025 की नीलामी में 4.2 करोड़ रूपये में खरीदा था। यह PBKS के साथ उनका तीसरा चरण था। वह पहले 2014 से 2017 और फिर 2021 में भी फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा रह चुके हैं। इस वर्ष T20 इंटरनेशनल में मैक्सवेल के नाम अब तक 171 रन हैं जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 169.30 की है। उन्होंने केर्न्स में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एक 62 रनों की शानदार नाबाद पारी भी खेली थी।