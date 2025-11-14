मैच (13)
ख़बरें

PBKS द्वारा रिलीज़ किए जा रहे खिलाड़ियों में मैक्सवेल भी शामिल

वह IPL 2025 के दौरान बीच सीज़न में ही बाहर हो गए थे, जबकि उनकी जगह आए ओवेन के रिटेन होने की संभावना है

Glenn Maxwell reacts while bowling, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, IPL 2025, Mullanpur, April 8, 2025

ग्लेन मैक्सवेल उन खिलाड़ियों में हैं जिन्हें पंजाब किंग्स रिलीज़ करने वाली है  •  BCCI

पंजाब किंग्स (PBKS) IPL 2026 नीलामी से पहले कम से कम सात खिलाड़ियों को रिलीज़ करने जा रही है, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल सबसे प्रमुख नाम हैं। मैक्सवेल ने IPL 2025 में सात मैच खेले थे, लेकिन सीज़न के बीच में अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से बाहर हो गए थे। उन्होंने छह पारियों में केवल 48 रन बनाए जिनमें आख़िरी चार मैचों में एक-अंक के स्कोर शामिल थे तथा चार विकेट लिए।
उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के साथी मिचेल ओवेन को मौक़ा मिला, जिन्होंने पिछले साल BBL चैंपियन होबार्ट हरिकेंस के लिए शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाई थी। उन्होंने BBL 13 में सबसे ज़्यादा 452 रन 203.60 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे जिसमें दो शतक भी शामिल थे। हालांकि मिचेल का IPL डेब्यू यादगार नहीं रहा क्योंकि वह दो गेंदों पर शून्य रन बना सके थे। इसके बावजूद PBKS ओवेन को उनके बेस प्राइस 3 करोड़ रूपये पर रिटेन करने वाली है।
मैक्सवेल ने जून में वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्हें PBKS ने 2025 की नीलामी में 4.2 करोड़ रूपये में खरीदा था। यह PBKS के साथ उनका तीसरा चरण था। वह पहले 2014 से 2017 और फिर 2021 में भी फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा रह चुके हैं। इस वर्ष T20 इंटरनेशनल में मैक्सवेल के नाम अब तक 171 रन हैं जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 169.30 की है। उन्होंने केर्न्स में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ एक 62 रनों की शानदार नाबाद पारी भी खेली थी।
PBKS उन अन्य खिलाड़ियों को भी रिलीज़ करने की तैयारी में है जिनमें आरोन हार्डी, काइल जेमिसन, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे और विष्णु विनोद शामिल हैं। जेमिसन चोटिल लॉकी फ़र्ग्यूसन की जगह आए थे और चार मैचों में पांच विकेट लिए थे। दुबे ने केवल एक मैच खेला जबकि हार्डी, सेन और विनोद में से किसी ने भी IPL 2025 में PBKS के लिए अवसर नहीं पाया।
नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं

