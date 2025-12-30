WPL : RCB ने पेरी की जगह सतघरे, DC ने सदरलैंड की जगह किंग को किया दल में शामिल

रंगराजन: हम टीम में ऐसे खिलाड़ी चाहते थे, जो मैदान पर कप्तान को अधिक से अधिक विकल्प दें

सतघरे और किंग दोनों को ही नीलामी में कोई ख़रीददार नहीं मिला था। वहीं सदरलैंड को DC ने 2.2 करोड़ जबकि RCB ने पेरी को 2 करोड़ की राशि में WPL 2026 की नीलामी से पहले रिटेन किया था।