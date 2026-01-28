द्रविड़: सभी फ़ॉर्मेट के बल्लेबाज़ों को टेस्ट स्किल पर काम करने का पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है

द्रविड़ ने बेंगलुरु में रोहित शर्मा पर लिखी गई क़िताब The Rise of the Hitman: The Rohit Sharma Story के लॉन्च के दौरान कहा, "एक कोच के तौर पर तीनों फ़ॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों के बारे में मैंने जो एक बात समझी है, वह यह है कि वे लगातार एक फ़ॉर्मेट से दूसरे फ़ॉर्मेट में स्विच करते रहते हैं।

"कई बार ऐसा हुआ है कि हम टेस्ट मैच से सिर्फ़ तीन-चार दिन पहले पहुंचते थे और जब टेस्ट की तैयारी शुरू करते थे, तो पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता था कि इन में से कुछ खिलाड़ियों ने आख़िरी बार लाल गेंद से चार या पांच महीने पहले खेला था।

"यह वाकई एक बड़ी चुनौती बन गई है कि आप उन मुश्किल स्किल्स को विकसित करने के लिए समय कैसे निकालें। टर्न लेने वाली पिचों पर खेलना, या सीम करने वाली विकेटों पर खेलना और टेस्ट मैच में घंटों-घंटों तक ऐसा करना आसान नहीं है। इसके लिए ख़ास स्किल चाहिए।"

"मेरी पीढ़ी में, जब खेल में सिर्फ दो फ़ॉर्मेट थे और फ़्रेंचाइज़ी क्रिकेट जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, तब कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए पूरा एक महीना होता था और मैं लाल गेंद से अभ्यास कर अपने स्किल्स को बेहतर कर पाता था," द्रविड़ ने कहा। "अब जो खिलाड़ी तीनों फ़ॉर्मेट खेलते हैं या जितना क्रिकेट वे खेल रहे हैं, उसके कारण कभी-कभी उन्हें लाल गेंद की क्रिकेट का अभ्यास करने का समय ही नहीं मिल पाता।

"मुझे लगता है शुभमन ने हाल ही में इसका थोड़ा ज़िक्र किया, क्योंकि उन्होंने इसे ख़ुद महसूस किया है। वे उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने हाल ही में हमारे लिए तीनों फ़ॉर्मेट खेले हैं, इसलिए उन्होंने यह समझा होगा कि टेस्ट फ़ॉर्मेट के लिए ख़ुद को तैयार करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है।"

'टर्न लेने वाली पिचों या सीम करने वाली विकेटों पर घंटों-घंटों खेलना आसान नहीं है' • ICC via Getty Images

"आप हिटिंग के पहलू को देखें। आज सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में जिस तरह से खिलाड़ी बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, वह इसलिए है क्योंकि वे इसका कहीं ज़्यादा अभ्यास कर पा रहे हैं," द्रविड़ ने कहा। "इनमें से कई लड़के IPL में ढाई महीने बिताते हैं, जहां वे सिर्फ़ यही अभ्यास करते हैं कि कितने छक्के मार सकते हैं। इसी वजह से वे इसमें और बेहतर हो जाते हैं।"