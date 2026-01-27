मैच (8)
क्या फ़र्ग्यूसन और नीशम को न्यूज़ीलैंड की प्लेइंग 11 में मिलेगा मौक़ा?

चौथे T20I मैच से पहले जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट

ESPNcricinfo स्टाफ़
27-Jan-2026 • 16 hrs ago
1:44

मॉर्कल: सैमसन फ़ॉर्म से बस एक पारी दूर

भारत ने न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले तीन मैचों में लगातार न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ भारतीय बल्लेबाज़ों के आक्रमण के आगे बेबस नज़र आए हैं। हालांकि, इस मैच से पहले लॉकी फ़र्ग्यूसन और जेम्स नीशम का कैंप से जुड़ना उनके मनोबल को जरूर बढ़ाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या इन अनुभवी खिलाड़ियों के आने से मैच के परिणाम में कोई बदलाव आएगा या नहीं। भारत के पास अब प्लेइंग 11 में और प्रयोग करने की खुली छूट है। आइए जानते हैं इस मैच से पहले दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के बारे में।

टीम न्यूज़: न्यूज़ीलैंड को मिली मज़बूती

अपनी रोटेशन पॉलिसी को जारी रखते हुए, भारत जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की जगह अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को वापस ला सकता है।
भारत (संभावित): 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 शिवम दुबे, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती।
नीशम और फ़र्ग्यूसन सीधे प्लेइंग इलेवन XI में आ सकते हैं, वे काइल जेमीसन और जैकब डफ़ी की जगह ले सकते हैं।
न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 डेवन कॉन्वे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 जेम्स नीशम, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्यूसन, 11 ईश सोढ़ी।

पिच और परिस्थितियां

पिछली बार नवंबर 2023 में जब विशाखापत्तनम ने T20I की मेज़बानी की थी तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आख़िरी ओवर में 209 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया था। बुधवार को यह एक और हाई-स्कोरिंग मैच हो सकता है, भले ही ओस की कोई बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं है।
