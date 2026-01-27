क्या फ़र्ग्यूसन और नीशम को न्यूज़ीलैंड की प्लेइंग 11 में मिलेगा मौक़ा?

टीम न्यूज़: न्यूज़ीलैंड को मिली मज़बूती

अपनी रोटेशन पॉलिसी को जारी रखते हुए, भारत जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की जगह अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को वापस ला सकता है।

भारत (संभावित): 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 हार्दिक पंड्या, 6 शिवम दुबे, 7 रिंकू सिंह, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 अर्शदीप सिंह, 11 वरुण चक्रवर्ती।

नीशम और फ़र्ग्यूसन सीधे प्लेइंग इलेवन XI में आ सकते हैं, वे काइल जेमीसन और जैकब डफ़ी की जगह ले सकते हैं।

न्यूज़ीलैंड (संभावित): 1 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 2 डेवन कॉन्वे, 3 रचिन रविंद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डैरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 जेम्स नीशम, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्यूसन, 11 ईश सोढ़ी।