WPL की पहली शतकवीर सिवर-ब्रंट: मैं शतक से चूकना नहीं चाहती थी

सिवर-ब्रंट के शतक से MI ने चार विकेट के नुक़सान पर 199 रन बनाए

Nat Sciver-Brunt scored the first century in the Women's Premier League, Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2026, Vadodara, January 26, 2026

Nat Sciver-Brunt का यह पहला T20 शतक भी है  •  BCCI

सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ख़िलाफ़ शतक जड़ते हुए मुंबई इंडियंस (MI) की नैट सिवर-ब्रंट टूर्नामेंट के इतिहास में शतक जड़ने वाली पहली बल्लेबाज़ बन गईं।
इसी सीज़न स्मृति मांधना और सोफ़ी डिवाइन कुल मिलाकर दो बार शतक से चूक गई थीं, मांधना 96 जबकि डिवाइन 95 पर आउट हो गई थीं। हालांकि सिवर-ब्रंट इसे दोहराना नहीं चाहती थीं।
अपनी शतकीय पारी के बाद सिवर-ब्रंट ने कहा, "हां, ज़ाहिर तौर पर मैंने कुछ खिलाड़ियों को 90 के आंकड़े में आउट होते देखा था इसलिए मैं इसे दोहराना नहीं चाहती थी। हालांकि मैं टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन भी बटोरना चाहती थी। मैं बहुत ख़ुश हूं कि हम उस टोटल तक पहुंच पाए और मुझे अपने लिए भी ख़ुशी है।"
तीसरे ओवर में सिवर-ब्रंट जब बल्लेबाज़ी के लिए आईं तब MI ने 16 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया था। इसके बाद उन्होंने दो अहम साझेदारियां की। हेली मैथ्यूज़ के साथ उन्होंने 73 गेंदों पर 131 रनों की साझेदारी की जबकि हरमनप्रीत कौर के साथ उन्होंने मिलकर 25 गेंदों पर 42 रन जोड़े।
सिवर-ब्रंट ने पारी के अंतिम ओवर में अपना पहला T20 शतक जड़ा और 'T' सेलिब्रेशन के साथ उन्होंने अपने इस शतक का जश्न मनाया। इस जश्न के साथ उन्होंने इस शतक को अपने बेटे और अपनी पत्नी कैथरीन सिवर-ब्रंट को समर्पित किया।
सिवर-ब्रंट ने कहा, "कैथरीन ज़रूर यह मुक़ाबला देख रही हूं, मैं ऐसा उम्मीद करती हूं। वह एक नर्वस वॉचर हैं इसिलए हो सकता है कि वह यह मैच न देख रही हों। लेकिन वह चाहती थीं कि मैं तीन अंकों तक पहुंचूं और आज यह हो गया। शायद यह मेरा पहला T20 शतक है और मैं यह हासिल कर ख़ुश हूं और उम्मीद है कि यह आख़िरी नहीं होगा।"
मैथ्यूज़ के साथ साझेदारी पर उन्होंने कहा, "हेली काफ़ी ख़ुश होंगी क्योंकि वह चोट के बाद वापसी कर रही हैं। और जब भी मुझे मौक़ा मिलता है, मुझे उनके साथ बल्लेबाज़ी करने में काफ़ी मज़ा आता है।"
शतक के साथ ही सिवर-ब्रंट इस सीज़न में शीर्ष रन स्कोरर भी बन गईं।
