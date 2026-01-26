आंकड़े: 14 गेंद में पचासा, पावरप्ले में 94; भारत ने किया रिकॉर्ड चेज़
न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 3-0 की बढ़त के साथ भारत ने जीती लगातार 11वीं T20I सीरीज़ (या टूर्नामेंट)
14- गुवाहाटी में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरे T20I मैच में अभिषेक शर्मा को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए केवल 14 गेंदों की ज़रूरत पड़ी। यह T20I में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज़ अर्धशतक है। सबसे तेज़ अर्धशतक का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने डरबन में 2007 T20 विश्व कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। अभिषेक का 14 गेंदों में बनाया गया अर्धशतक, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ अर्धशतक भी है।
3- अभिषेक अब तक तीन बार पावरप्ले के भीतर ही अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। पिछली दोनों पारियां 2025 में आई थीं: मुंबई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और दुबई में श्रीलंका के ख़िलाफ़। पुरुष T20I मैचों में (जहां गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध हैं) तीन पावरप्ले अर्धशतक लगाने वाले वह केवल दूसरे बल्लेबाज़ हैं। एस्वातिनी के आदिल बट के नाम भी ऐसे तीन अर्धशतक हैं, जो उन्होंने सितंबर 2025 में मोज़ाम्बिक के ख़िलाफ़ लगातार पारियों में बनाए थे।
9- अभिषेक और सूर्यकुमार यादव दोनों ने T20I में नौ अर्धशतक 25 या उससे कम गेंदों में बनाए हैं। इस प्रारूप में किसी अन्य बल्लेबाज़ के नाम सात से ज़्यादा ऐसे अर्धशतक नहीं हैं।
अभिषेक के नाम अब 20 या उससे कम गेंदों में तीन अर्धशतक दर्ज हैं - यह युवराज, डेविड वॉर्नर, कॉलिन मुनरो और फ़िल सॉल्ट के बराबर है। वह केवल सऊदी अरब के फ़ैसल ख़ान (पांच) से पीछे हैं।
154- भारत ने गुवाहाटी में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 154 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। यह T20I मैचों में किसी भी टीम द्वारा 10 ओवर के भीतर हासिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 9.4 ओवर में 155 रन का लक्ष्य हासिल किया था।
T20I में 150 से ज़्यादा के लक्ष्यों को सबसे तेज़ी से चेज़ करने का रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया (2024 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़) और भारत (रविवार को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़) के नाम है।
60- जब भारत ने गुवाहाटी में लक्ष्य हासिल किया तो 60 गेंदे शेष थीं। यह पुरुषों के T20I में शेष गेंदों के हिसाब से उनकी चौथी सबसे बड़ी जीत थी, और घरेलू मैदान पर सबसे बड़ी। यह पुरुषों के T20 में बची हुई गेंदों के लिहाज़ से न्यूज़ीलैंड की सबसे करारी हार भी थी।
94/2- गुवाहाटी में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ भारत का पावरप्ले स्कोर 94/2 रहा जो पुरुषों के T20I में इस फेज़ में उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर 1 विकेट पर 95 रन है, जो पिछले साल मुंबई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बना था।
3.1- गुवाहाटी में भारत को अपने 50 रन पूरे करने के लिए केवल 3.1 ओवर लगे। यह पुरुष T20I में उनके द्वारा बनाए गए सबसे तेज़ 50 रन हैं। इससे पहले उनका सबसे तेज़ रिकॉर्ड 2023 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3.4 ओवर का था।
0- अभिषेक ने अपनी 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी के दौरान एक भी डॉट गेंद नहीं खेलीं। यह पुरुष T20I (जहां गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध हैं) में बिना कोई डॉट गेंद खेले बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। अभिषेक की 20 गेंदों की यह पारी बिना किसी डॉट गेंद के खेली गई संयुक्त रूप से सबसे लंबी पारी भी है।
11- लक्ष्य का पीछा करते समय चौथे और सातवें ओवर में 11 रन आए। ये भारत की पारी के दौरान सबसे कम रन वाले ओवर थे। इसके विपरीत, न्यूज़ीलैंड की पारी में केवल छह ओवर ऐसे थे जिनमें 10 या उससे ज़्यादा रन बने, और केवल दो ऐसे थे जिनमें 11 से ज़्यादा रन आए।
रविवार को भारत की पारी से पहले (जहां गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध हैं), पुरुष T20I में पांच ओवर से लंबी किसी भी टीम की पारी ऐसी नहीं थी जिसके हर ओवर में 10 या उससे ज़्यादा रन बने हों।
11- भारत ने 2024 से अब तक ये लगातार 11वीं T20I सीरीज़ (या टूर्नामेंट) जीता है। यह अब पुरुष T20I में संयुक्त रूप से सबसे लंबी सीरीज़ जीतने का सिलसिला है। भारत ने अब 2016-18 के बीच पाकिस्तान की 11 सीरीज़/टूर्नामेंट जीतों की बराबरी कर ली है।
12- यह लगातार 12वीं ऐसी द्विपक्षीय T20I सीरीज़ है जिसमें भारत को हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत ने आख़िरी बार अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ गंवाई थी। यह संयुक्त रूप से ऐसा सबसे लंबा सिलसिला है, जो 2021-23 के उनके अपने ही रिकॉर्ड के बराबर है।
भारत ने अपनी पिछली सभी नौ द्विपक्षीय सीरीज़ जीती हैं, जिसकी शुरुआत जनवरी 2024 में अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ 3-0 की जीत के साथ हुई थी। यह संयुक्त रूप से दूसरा सबसे लंबा जीतने का सिलसिला है जो 2016-18 के बीच पाकिस्तान की 10 जीतों से पीछे है। वहीं नामीबिया ने भी 2021-25 के दौरान लगातार नौ सीरीज़ जीती थीं।
