आंकड़े: 14 गेंद में पचासा, पावरप्ले में 94; भारत ने किया रिकॉर्ड चेज़

3- अभिषेक अब तक तीन बार पावरप्ले के भीतर ही अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। पिछली दोनों पारियां 2025 में आई थीं: मुंबई में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और दुबई में श्रीलंका के ख़िलाफ़। पुरुष T20I मैचों में (जहां गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध हैं) तीन पावरप्ले अर्धशतक लगाने वाले वह केवल दूसरे बल्लेबाज़ हैं। एस्वातिनी के आदिल बट के नाम भी ऐसे तीन अर्धशतक हैं, जो उन्होंने सितंबर 2025 में मोज़ाम्बिक के ख़िलाफ़ लगातार पारियों में बनाए थे।

अभिषेक के नाम अब 20 या उससे कम गेंदों में तीन अर्धशतक दर्ज हैं - यह युवराज, डेविड वॉर्नर, कॉलिन मुनरो और फ़िल सॉल्ट के बराबर है। वह केवल सऊदी अरब के फ़ैसल ख़ान (पांच) से पीछे हैं।

154- भारत ने गुवाहाटी में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 154 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया। यह T20I मैचों में किसी भी टीम द्वारा 10 ओवर के भीतर हासिल किया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ सिर्फ़ 9.4 ओवर में 155 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

3.1- गुवाहाटी में भारत को अपने 50 रन पूरे करने के लिए केवल 3.1 ओवर लगे। यह पुरुष T20I में उनके द्वारा बनाए गए सबसे तेज़ 50 रन हैं। इससे पहले उनका सबसे तेज़ रिकॉर्ड 2023 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 3.4 ओवर का था।

0- अभिषेक ने अपनी 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी के दौरान एक भी डॉट गेंद नहीं खेलीं। यह पुरुष T20I (जहां गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध हैं) में बिना कोई डॉट गेंद खेले बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। अभिषेक की 20 गेंदों की यह पारी बिना किसी डॉट गेंद के खेली गई संयुक्त रूप से सबसे लंबी पारी भी है।

11- लक्ष्य का पीछा करते समय चौथे और सातवें ओवर में 11 रन आए। ये भारत की पारी के दौरान सबसे कम रन वाले ओवर थे। इसके विपरीत, न्यूज़ीलैंड की पारी में केवल छह ओवर ऐसे थे जिनमें 10 या उससे ज़्यादा रन बने, और केवल दो ऐसे थे जिनमें 11 से ज़्यादा रन आए।

रविवार को भारत की पारी से पहले (जहां गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध हैं), पुरुष T20I में पांच ओवर से लंबी किसी भी टीम की पारी ऐसी नहीं थी जिसके हर ओवर में 10 या उससे ज़्यादा रन बने हों।