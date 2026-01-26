BCCI के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा का 84 साल की आयु में निधन 

भले ही उन्होंने 1993 से 1996 तक BCCI अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, लेकिन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) प्रमुख के रूप में बिंद्रा का दबदबा 36 वर्षों तक (1978 से 2014 तक) कायम रहा, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट प्रशासन से संन्यास ले लिया। उन्होंने मोहाली के PCA स्टेडियम को, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया, विश्व मानचित्र पर प्रतिष्ठित मैचों के आयोजन के साथ स्थापित किया। इसमें 2011 विश्व कप का सेमीफ़ाइनल भी शामिल है, जहां भारत ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में पाकिस्तान को हराया था।