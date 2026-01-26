मैच (8)
ख़बरें

क्या DC के ख़िलाफ़ अहम मुक़ाबले में GG करेगी अपने एकादश में बदलाव?

GG को ऐश्ली गार्डनर से काफ़ी उम्मीदें होंगी, इस सीज़न गेंद से गार्डनर कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं

Ashleigh Gardner bashed 49 off just 26 balls, Delhi Capitals vs Gujarat Giants, WPL 2026, Mumbai, January 11, 2026

Ashleigh Gardner से उनकी टीम को गेंद से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी  •  BCCI

WPL 2026 में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और गुजरात जायंट्स (GG) के बीच भिड़ंत होगी। DC लगातार दो मैच जीतकर इस समय लय में नज़र आ रही है ऐसे में GG के सामने चुनौती काफ़ी बड़ी है। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, पिच रिपोर्ट और संभावित एकादश पर नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

DC ने अपने पिछले मैच में दो बदलाव किए थे। शिनेल हेनरी को लूसी हैमिल्टन की जगह शामिल किया गया, जबकि चोटिल दीया यादव की जगह मिन्नू मणि की वापसी हुई। हेनरी ने नई गेंद से गेंदबाज़ी की और डेथ ओवर्स में दो विकेट लेकर अपनी दावेदारी मज़बूत की है और उनके अपनी जगह बनाए रखने की पूरी संभावना है।
दिल्ली कैपिटल्स (संभावित): 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), 4 लॉरा वुलफ़ॉर्ट, 5 मारिज़ान काप, 6 निकी प्रसाद, 7 शिनेल हेनरी, 8 मिन्नू मणि, 9 स्नेह राणा, 10 श्री चरणी 11 नंदनी शर्मा
GG ने UPW के ख़िलाफ़ अपने पिछले मैच में बल्लेबाज़ी को मज़बूती देने के लिए इस सीज़न पहली बार ओपनर डैनी वायट हॉज को शामिल किया था। उस मैच में तनुजा कंवर की जगह खेलने वाली बाएं हाथ की स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ ने तीन विकेट लेकर मैच का रुख़ पलट दिया और उनका एकादश में बने रहना तय माना जा रहा है।
गुजरात जायंट्स (संभावित): 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 डैनी वायट हॉज, 4 अनुष्का शर्मा, 5 ऐश्ली गार्डनर (कप्तान), 6 कनिका अहूजा, 7 भारती फुलमाली, 8 काश्वी गौतम, 9 हैप्पी कुमारी, 10 रेणुका सिंह, 11 राजेश्वरी गायकवाड़
दूसरी ओर, यह गेंद से ऐश गार्डनर का अब तक का सबसे महंगा WPL सीज़न रहा है। छह मैचों में GG की कप्तान ने 10.17 की इकॉनमी से चार विकेट लिए हैं और वह इस सीज़न 10 से ज़्यादा रन प्रति ओवर देने वाली GG की तीन गेंदबाज़ों में से एक हैं। बल्लेबाज़ी में उन्होंने दो अर्धशतक और 49 रन की पारी खेली है, लेकिन टूर्नामेंट की सबसे महंगी गेंदबाज़ी करने वाली टीम होने के कारण GG को उनसे गेंद से और कसी हुई स्पेल्स की ज़रूरत होगी

पिच और हालात

वडोदरा में एक और लो स्कोरिंग मुक़ाबले की उम्मीद है। कोटांबी स्टेडियम की काली मिट्टी की पिच पर कम उछाल और धीमी गति के कारण बल्लेबाज़ों को संघर्ष करना पड़ा है। यहां खेले गए पिछले दो मैचों में टीमें 109 और 108 रन पर ऑल आउट हो गई थीं। ठंडी शाम और ओस की संभावना गेंदबाज़ों को शुरुआत में मदद दे सकती है, जबकि पारी के आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाज़ी और मुश्किल हो सकती है।

आंकड़े

  • शेफ़ाली वर्मा ने GG के ख़िलाफ़ सात मैचों में 180.95 के स्ट्राइक रेट से 266 रन बनाए हैं और उनका औसत 44.33 है।
  • मारिज़ान काप का WPL 2026 में पावरप्ले के दौरान इकॉनमी रेट 4.44 है, जो कम से कम पांच ओवर फेंकने वाली गेंदबाज़ों में सर्वश्रेष्ठ है।
  • सोफ़ी डिवाइन अब तक 13 छक्के लगा चुकी हैं, जो इस WPL में सबसे ज़्यादा हैं।
