आंकड़े: शतक लगाकर सिवर-ब्रंट ने ख़त्म किया 1059 दिनों का इंतज़ार
यह पिछले चार सीज़न में WPL का पहला शतक है
1 नैट सिवर-ब्रंट WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज़ बनीं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के ख़िलाफ़ 100* बनाकर लीग के 1059 दिनों के इंतज़ार को ख़त्म किया।
इससे पहले इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर जॉर्जिया वॉल (99*, 2025) और सोफ़ी डिवाइन (99, 2023) का था।
सिवर-ब्रंट के शतक से पहले WPL में 90s में दस पारियां दर्ज की गई थीं। सोमवार का मुक़ाबला चार सत्रों में WPL का 82वां मैच था, जो किसी भी T20 फ़्रेंचाइज़ी लीग में पहले व्यक्तिगत शतक के लिए सबसे लंबा इंतज़ार है।
8883 सोमवार को अपना पहला T20 शतक लगाने से पहले सिवर-ब्रंट के नाम T20 क्रिकेट में 8883 रन थे। वह बिना व्यक्तिगत शतक के सर्वाधिक T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी थीं।
यह किसी भी खिलाड़ी (पुरुष या महिला) द्वारा अपने पहले T20 शतक से पहले बनाए गए सबसे ज़्यादा रन भी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड कायरान पोलार्ड के नाम था, जिन्होंने 8316 रन बनाने के बाद अपना पहला शतक लगाया था। महिलाओं में यह रिकॉर्ड एलिस विलानी (6441 रन) के पास था, जिनके क़रीब एमी सैटर्थवेट (6436) थीं।
57 सोमवार से पहले सिवर-ब्रंट के नाम T20 में 57 अर्धशतक थे, जिसमें उनका पिछला सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 2023 में सेंट्रल स्पार्क्स के ख़िलाफ़ 96 नाबाद था। यह T20 में पहले शतक से पहले बनाए गए सबसे ज़्यादा अर्धशतक हैं। शिखर धवन और विलानी ने भी अपने 57वें T20 अर्धशतक को पहली बार शतक में बदला था।
12 WPL में सिवर-ब्रंट के अब 12, 50+ स्कोर हो गए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने मेग लानिंग के 11 अर्धशतकों को पीछे छोड़ा। 1346 रनों के साथ सिवर-ब्रंट लीग की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी हैं।
4 सिवर-ब्रंट और हेली मैथ्यूज़ के बीच चार शतकीय साझेदारी हो चुकी हैं, जो WPL में किसी भी जोड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा है। लानिंग और शेफ़ाली वर्मा तीन शतकीय साझेदारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि किसी अन्य जोड़ी ने WPL में एक से ज़्यादा शतकीय साझेदारी नहीं की है।
8 मैथ्यूज़ ने आठ बार एक ही T20 मैच में 50 से ज़्यादा रन और तीन (या उससे ज़्यादा) विकेट लिए हैं। यह T20 क्रिकेट (पुरुष या महिला) में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा हैं और उन्होंने मोहम्मद हफ़ीज़ (7) को पीछे छोड़ दिया।
महिलाओं में सूज़ी बेट्स ने पांच बार ऐसा किया है। मैथ्यूज़ की आठ में से तीन बार यह उपलब्धि WPL में आई है। बाकी सभी खिलाड़ियों ने मिलकर यह डबल सिर्फ़ तीन बार हासिल किया है।
121 पर 1 सोमवार को मुंबई इंडियंस (MI) का मध्य ओवरों (7-16) में स्कोर WPL में इस चरण में किसी भी टीम द्वारा बनाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे बड़ा स्कोर भी MI के नाम है, जिन्होंने पिछले सत्र में GG के ख़िलाफ़ 122/0 बनाए थे।
90 ऋचा घोष का MI के ख़िलाफ़ यह स्कोर, T20 में उनका सर्वोच्च स्कोर है। यह WPL में शीर्ष चार के बाहर बल्लेबाज़ी करते हुए किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। उन्होंने 2023 में ग्रेस हैरिस द्वारा बनाए गए 72 रन को पीछे छोड़ा।
148 पांचवां विकेट गिरने के बाद RCB ने 148 रन जोड़े, जो WPL में किसी भी टीम द्वारा एक पारी में अब तक का सबसे ज़्यादा टोटल हैं। इन 148 रनों में ऋचा घोष और श्रेयांका पाटिल के बीच नौवें विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी शामिल थी, जो WPL में नौवें या दसवें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।
संपत बंडारूपल्ली ESPNcricinfo में स्टैस्टिशियन हैं