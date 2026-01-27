आंकड़े: शतक लगाकर सिवर-ब्रंट ने ख़त्म किया 1059 दिनों का इंतज़ार

8883 सोमवार को अपना पहला T20 शतक लगाने से पहले सिवर-ब्रंट के नाम T20 क्रिकेट में 8883 रन थे। वह बिना व्यक्तिगत शतक के सर्वाधिक T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी थीं।

यह किसी भी खिलाड़ी (पुरुष या महिला) द्वारा अपने पहले T20 शतक से पहले बनाए गए सबसे ज़्यादा रन भी हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड कायरान पोलार्ड के नाम था, जिन्होंने 8316 रन बनाने के बाद अपना पहला शतक लगाया था। महिलाओं में यह रिकॉर्ड एलिस विलानी (6441 रन) के पास था, जिनके क़रीब एमी सैटर्थवेट (6436) थीं।

MI के ख़िलाफ़ ऋचा घोष के 90 रन T20 में उनका सर्वोच्च स्कोर है • BCCI