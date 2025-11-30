मैच (27)
IND vs SA (1)
NPL (1)
Tri-Series U19 (IND) (1)
SMAT (19)
Abu Dhabi T10 (2)
WBBL (2)
HKGPL (1)
फ़ीचर्स

रंगराजन: हम टीम में ऐसे खिलाड़ी चाहते थे, जो मैदान पर कप्तान को अधिक से अधिक विकल्प दें

WPL 2026 के नीलामी के बाद RCB मुख्य कोच ने बताया कि उनका ज़ोर ऑलराउंडर्स पर क्यों था

Daya Sagar
दया सागर और आशीष पंत
30-Nov-2025 • 2 hrs ago
5:01

'RCB के पास WPL 2026 नीलामी के बाद ख़िताब जीतने वाला संयोजन है'

"आप नीलामी में ट्रॉफ़ी हार सकते हैं, लेकिन नीलामी में इसे जीत नहीं सकते।"
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के प्रमुख कोच मालोलन रंगराजन ने WPL नीलामी की प्रक्रिया पर दार्शनिक अंदाज़ में बात की, जहां पर योजनाएं लगातार बदलती रहती हैं। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला, जब ऑस्ट्रेलिया की बाएं हाथ की स्पिनर जेस जॉनसन ने WPL 2026 बड़ी नीलामी से एक रात पहले नाम अपना वापस ले लिया, जिससे कई टीमों सहित RCB को भी अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ा।
हालांकि रंगराजन को भरोसा है कि RCB ने नीलामी से पहले जो सोचा था, उसे हासिल किया है। उनके अनुसार यह एक संतुलित टीम है, जिससे स्मृति (मांधना) को मैदान पर कई विकल्प मिलेंगे।
नीलामी के बाद ESPNcricinfo से बात करते हुए रंगराजन ने कहा, "हमने नीलामी से पहले बहुत काम किया था कि मैदान पर हमारी रणनीति क्या होगी, किन खिलाड़ियों पर जाना है और किस तरह के खेलने की शैली RCB अपनाएगी। हमने नीलामी की तैयारी में काफ़ी समय लगाया था- कौन से खिलाड़ी हमें पसंद हैं और हमारी शैली क्या है। लगभग सब कुछ हमें मिला। यदि मैं बिल्कुल ईमानदार रहूं, तो एक-दो खिलाड़ी जिन्हें लेकर हमें लगा था कि शायद ना मिलें, वे भी हमें मिल गए।"
2024 की WPL चैंपियन RCB ने नेडिन डि क्लर्क, पूजा वस्त्रकर और अरुंधति रेड्डी जैसे तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर, जबकि राधा यादव, ग्रेस हैरिस और प्रेमा रावत जैसे उपयोगी स्पिन ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में लिया है।
रंगराजन ने बताया, "हमने दूसरा एक्सीलेरेटेड राउंड आते-आते लगभग अपना मुख्य एकादश तय कर लिया था और हम अपने 12वें खिलाड़ी के बारे में भी सोच चुके थे। एक समय बाद हमारे पास इतना पैसा बचा था कि हम ऐसा संयोजन बना पाए, जहां गेंदबाज़ी कॉम्बिनेशन बदलकर हम कुछ अन्य विदेशी खिलाड़ियों को भी खिला पाएं। आप जानते हैं कि ऑलराउंडर्स यही करते हैं। यह हमारी स्पष्ट योजना थी कि हम सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी विकल्पों को चुनें और स्मृति (मांधना) को अधिक से अधिक विकल्प दें।"
RCB की दिलचस्प ख़रीददारी में वस्त्रकर का नाम शामिल है, जिन्हें 85 लाख रुपये में ख़रीदा गया। 26 साल की वस्त्रकर अक्तूबर 2024 से चोट की वजह से क्रिकेट नहीं खेली हैं और इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) बेंगलुरु में रिहैब कर रही हैं। उनकी उपलब्धता को लेकर अलग-अलग ख़बरें थीं, लेकिन रंगराजन ने बताया कि उन्हें अगले महीने तक फ़िट हो जाना चाहिए।
रंगराजन ने बताया, "देखिए, अगर पूजा फ़िट हैं, तो वह मैदान पर क्या कर सकती हैं, उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। BCCI ने हमें बताया है कि वह अगले महीने तक पूरी तरह से फ़िट हो जाएंगी। और दूसरा, अगर हम उन्हें ख़रीद रहे हैं, तो ज़रूर हमने भी उनके बारे में पूरा होमवर्क किया होगा कि वह कितनी गेंदबाज़ी कर रही हैं, फ़िटनेस कैसी है, कब तक 100% फ़िट होंगी।
"वह CoE के अच्छे हाथों में हैं। वह लगभग पूरी गति से गेंदबाज़ी के क़रीब पहुंच चुकी हैं। जैसे ही वह वहां से निकलेंगी, RCB को सौंप दी जाएंगी और हम उन्हें WPL के लिए तैयार करेंगे। एक फ़िट पूजा वस्त्रकर RCB के संयोजन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।"
RCB के पास ऑलराउंडरों की कमी नहीं, लेकिन टीम में मांधना के अलावा एक भरोसेमंद भारतीय फ़्रंटलाइन बल्लेबाज़ की गैर-मौजूदगी को लेकर सवाल ज़रूर है। गौतमी नायक हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक WPL नहीं खेला है। वहीं दयालन हेमलता का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। हालांकि रंगराजन इससे चिंतित नहीं हैं।
उन्होंने कहा, "यह बस नज़रिए की बात है। अगर हमारे पास एक फ़्रंटलाइन बल्लेबाज़ होता, तो शायद हम ये कहते कि हमारे पास कुछ ऑलराउंडर कम हैं। इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं। हो सकता है हमारे पास भारतीय बल्लेबाज़ कम हों, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे पास इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं कि वे उनकी जगह भर सकते हैं।"
भारतीय बल्लेबाज़ी विकल्पों में नायक ने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने छह पारियों में 173 रन बनाए और रत्नागिरी जेट्स के लिए मांधना के साथ ओपनिंग की थी। वह उपयोगी ऑफ़ स्पिनर भी हैं और रंगराजन के अनुसार शानदार फ़ील्डिंग भी करती हैं।
रंगराजन ने बताया, "गौतमी ट्रायल के लिए सिर्फ़ हमारे पास आई थीं। कौशल की बात करें तो वह लंबी क़द और मज़बूत ताक़त रखती हैं। वह हमारे ट्रायल में आईं और हमने देखा कि वह गेंद को साफ़ हिट कर सकती हैं। हमारे लिए एक और अहम चीज़ थी कि टीम में अच्छे फ़ील्डर हों। वह उस बॉक्स में फ़िट बैठती हैं और ज़रूरत हो तो 1-2 ओवर भी डाल सकती हैं। मेरे मुताबिक़ वह काफ़ी रोमांचक खिलाड़ी हैं। वह ओपन कर सकती हैं और मध्य क्रम में भी खेल सकती हैं।"
RCB को प्रभावित करने वालों में एक और नाम है लेग स्पिनर रावत का, जिन्हें फ़्रैंचाइज़ी ने RTM के जरिये 20 लाख रूपये में वापस ख़रीदा। 2025 नीलामी में वह 1.20 करोड़ रूपये में बिकी थीं, हालांकि उस सीजन में वह तीन मैचों में सिर्फ़ एक विकेट ले सकीं। इसके बाद उन्होंने इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है।
रंगराजन ने कहा, "प्रेमा वह खिलाड़ी हैं, जिन्हें हमने पिछले साल पहचाना था और उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया था। वह लगातार बेहतर दिशा में बढ़ रही हैं और सबसे ज़रूरी बात उनका कैरेक्टर है कि वह दबाव में भी शांत रहती हैं। वह शानदार लेग स्पिनर हैं और उनके पास गति व स्पिन दोनों हैं। मैं कहूंगा कि अरुंधति रेड्डी और राधा के साथ वह देश की बेहतरीन फ़ील्डरों में से एक हैं। मेरा मानना है कि वह जल्द ही भारत के लिए खेलेंगी और अगर मुझे अनुमान लगाना हो, तो मैं कहूंगा कि अगले महीने श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ही उनका डेब्यू हो सकता है। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं होगी।"
"हम जनवरी 2026 में WPL खेल रहे हैं और अगली WPL जनवरी 2027 में है। यानी एक साल में दो WPL। हम DY. पाटिल और वडोदरा में खेलेंगे, लेकिन टीम बनाते समय सिर्फ़ यह नहीं सोचा जा सकता। हो सकता है कि अगले साल हम तीन-चार मैदानों पर खेलें, इसलिए हर कंडीशन के लिए टीम बनानी थी।"
WPL 2026 दो जगहों- मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। रंगराजन ने कहा कि RCB ने टीम बनाते समय भले इन दो मैदानों को ध्यान में रखा हो, पर नज़र भविष्य पर भी है।
उन्होंने कहा, "DY पाटिल में तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिलती है, तो हमें तेज़ गेंदबाज़ चाहिए थे। अगर विकेट घूमे, तो स्पिनर होने भी ज़रूरी हैं। आपको आगे आने वाले सीज़न के बारे में भी सोचना होता है। हम जनवरी 2026 और फिर जनवरी 2027 में WPL खेलेंगे। इस बार हम डी.वाई. और वडोदरा में खेलेंगे, लेकिन कौन जानता है अगले साल तीन-चार मैदान हों। इसलिए हर परिस्थिति के लिए टीम बनानी जरूरी थी। हमारी टीम में शामिल खिलाड़ी युवा हैं, रोमांचक हैं और अनुभव भी रखते हैं। उनमें से तीन-चार खिलाड़ी विश्व कप जीत चुके हैं। यानी टीम में अनुभव भी है और युवा जोश भी।"
Malolan RangarajanNadine de KlerkPooja VastrakarArundhati ReddyRadha YadavGrace HarrisPrema RawatGautami NaikDayalan HemalathaRoyal Challengers Bengaluru WomenWomen's Premier League

दया सागर और आशीष पंत ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback