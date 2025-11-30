रंगराजन: हम टीम में ऐसे खिलाड़ी चाहते थे, जो मैदान पर कप्तान को अधिक से अधिक विकल्प दें

"आप नीलामी में ट्रॉफ़ी हार सकते हैं, लेकिन नीलामी में इसे जीत नहीं सकते।"

हालांकि रंगराजन को भरोसा है कि RCB ने नीलामी से पहले जो सोचा था, उसे हासिल किया है। उनके अनुसार यह एक संतुलित टीम है, जिससे स्मृति (मांधना) को मैदान पर कई विकल्प मिलेंगे।

नीलामी के बाद ESPNcricinfo से बात करते हुए रंगराजन ने कहा, "हमने नीलामी से पहले बहुत काम किया था कि मैदान पर हमारी रणनीति क्या होगी, किन खिलाड़ियों पर जाना है और किस तरह के खेलने की शैली RCB अपनाएगी। हमने नीलामी की तैयारी में काफ़ी समय लगाया था- कौन से खिलाड़ी हमें पसंद हैं और हमारी शैली क्या है। लगभग सब कुछ हमें मिला। यदि मैं बिल्कुल ईमानदार रहूं, तो एक-दो खिलाड़ी जिन्हें लेकर हमें लगा था कि शायद ना मिलें, वे भी हमें मिल गए।"

रंगराजन ने बताया, "हमने दूसरा एक्सीलेरेटेड राउंड आते-आते लगभग अपना मुख्य एकादश तय कर लिया था और हम अपने 12वें खिलाड़ी के बारे में भी सोच चुके थे। एक समय बाद हमारे पास इतना पैसा बचा था कि हम ऐसा संयोजन बना पाए, जहां गेंदबाज़ी कॉम्बिनेशन बदलकर हम कुछ अन्य विदेशी खिलाड़ियों को भी खिला पाएं। आप जानते हैं कि ऑलराउंडर्स यही करते हैं। यह हमारी स्पष्ट योजना थी कि हम सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी विकल्पों को चुनें और स्मृति (मांधना) को अधिक से अधिक विकल्प दें।"

RCB की दिलचस्प ख़रीददारी में वस्त्रकर का नाम शामिल है, जिन्हें 85 लाख रुपये में ख़रीदा गया। 26 साल की वस्त्रकर अक्तूबर 2024 से चोट की वजह से क्रिकेट नहीं खेली हैं और इस समय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) बेंगलुरु में रिहैब कर रही हैं। उनकी उपलब्धता को लेकर अलग-अलग ख़बरें थीं, लेकिन रंगराजन ने बताया कि उन्हें अगले महीने तक फ़िट हो जाना चाहिए।

रंगराजन ने बताया, "देखिए, अगर पूजा फ़िट हैं, तो वह मैदान पर क्या कर सकती हैं, उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। BCCI ने हमें बताया है कि वह अगले महीने तक पूरी तरह से फ़िट हो जाएंगी। और दूसरा, अगर हम उन्हें ख़रीद रहे हैं, तो ज़रूर हमने भी उनके बारे में पूरा होमवर्क किया होगा कि वह कितनी गेंदबाज़ी कर रही हैं, फ़िटनेस कैसी है, कब तक 100% फ़िट होंगी।

"वह CoE के अच्छे हाथों में हैं। वह लगभग पूरी गति से गेंदबाज़ी के क़रीब पहुंच चुकी हैं। जैसे ही वह वहां से निकलेंगी, RCB को सौंप दी जाएंगी और हम उन्हें WPL के लिए तैयार करेंगे। एक फ़िट पूजा वस्त्रकर RCB के संयोजन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।"

उन्होंने कहा, "यह बस नज़रिए की बात है। अगर हमारे पास एक फ़्रंटलाइन बल्लेबाज़ होता, तो शायद हम ये कहते कि हमारे पास कुछ ऑलराउंडर कम हैं। इसे आप दोनों तरह से देख सकते हैं। हो सकता है हमारे पास भारतीय बल्लेबाज़ कम हों, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे पास इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं कि वे उनकी जगह भर सकते हैं।"

रंगराजन: प्रेमा रावत भविष्य की प्रतिभा हैं • BCCI

भारतीय बल्लेबाज़ी विकल्पों में नायक ने महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने छह पारियों में 173 रन बनाए और रत्नागिरी जेट्स के लिए मांधना के साथ ओपनिंग की थी। वह उपयोगी ऑफ़ स्पिनर भी हैं और रंगराजन के अनुसार शानदार फ़ील्डिंग भी करती हैं।

रंगराजन ने बताया, "गौतमी ट्रायल के लिए सिर्फ़ हमारे पास आई थीं। कौशल की बात करें तो वह लंबी क़द और मज़बूत ताक़त रखती हैं। वह हमारे ट्रायल में आईं और हमने देखा कि वह गेंद को साफ़ हिट कर सकती हैं। हमारे लिए एक और अहम चीज़ थी कि टीम में अच्छे फ़ील्डर हों। वह उस बॉक्स में फ़िट बैठती हैं और ज़रूरत हो तो 1-2 ओवर भी डाल सकती हैं। मेरे मुताबिक़ वह काफ़ी रोमांचक खिलाड़ी हैं। वह ओपन कर सकती हैं और मध्य क्रम में भी खेल सकती हैं।"

RCB को प्रभावित करने वालों में एक और नाम है लेग स्पिनर रावत का, जिन्हें फ़्रैंचाइज़ी ने RTM के जरिये 20 लाख रूपये में वापस ख़रीदा। 2025 नीलामी में वह 1.20 करोड़ रूपये में बिकी थीं, हालांकि उस सीजन में वह तीन मैचों में सिर्फ़ एक विकेट ले सकीं। इसके बाद उन्होंने इंडिया ए के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है।

रंगराजन ने कहा, "प्रेमा वह खिलाड़ी हैं, जिन्हें हमने पिछले साल पहचाना था और उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया था। वह लगातार बेहतर दिशा में बढ़ रही हैं और सबसे ज़रूरी बात उनका कैरेक्टर है कि वह दबाव में भी शांत रहती हैं। वह शानदार लेग स्पिनर हैं और उनके पास गति व स्पिन दोनों हैं। मैं कहूंगा कि अरुंधति रेड्डी और राधा के साथ वह देश की बेहतरीन फ़ील्डरों में से एक हैं। मेरा मानना है कि वह जल्द ही भारत के लिए खेलेंगी और अगर मुझे अनुमान लगाना हो, तो मैं कहूंगा कि अगले महीने श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में ही उनका डेब्यू हो सकता है। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं होगी।"

"हम जनवरी 2026 में WPL खेल रहे हैं और अगली WPL जनवरी 2027 में है। यानी एक साल में दो WPL। हम DY. पाटिल और वडोदरा में खेलेंगे, लेकिन टीम बनाते समय सिर्फ़ यह नहीं सोचा जा सकता। हो सकता है कि अगले साल हम तीन-चार मैदानों पर खेलें, इसलिए हर कंडीशन के लिए टीम बनानी थी।"

WPL 2026 दो जगहों- मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। रंगराजन ने कहा कि RCB ने टीम बनाते समय भले इन दो मैदानों को ध्यान में रखा हो, पर नज़र भविष्य पर भी है।