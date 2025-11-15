अस्पताल में भर्ती हुए शुभमन गिल

गिल ने अपनी पारी की तीसरी गेंद पर साइमन हार्मर की गेंद को स्वीप कर चौका लगाया। इसके बाद उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत फिजियो को बुलाया। इसके बाद गिल तुरंत मैदान छोड़कर चले गए। फिर वह रिटायर हर्ट हुए और दोबारा बल्लेबाज़ी करने नहीं लौटे। भारत अपनी पारी में 189 पर ऑल आउट हो गया था।

पहला सेशन खत्म होने के बाद BCCI ने बताया, "शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन है। मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है।"

दिन के खेल से पहले प्रसारकों ने गिल को कोचिंग स्टाफ़ और मेडिकल टीम के एक सदस्य के सामने गर्दन की एक्सरसाइज़ करते हुए दिखाया था। अक्तूबर 2024 में भी गिल ने गर्दन में जकड़न की वजह से न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे।

भारत के गेंदबाज़ी कोच मोर्ने मोर्केल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके वर्कलोड को लेकर किसी बड़े खतरे से इनकार किया।

उन्होंने कहा, "गिल बेहद फ़िट खिलाड़ी हैं। खुद का ख्याल रखते हैं। बस आज सुबह उनकी गर्दन में जकड़न थी और इसका असर तब दिखा जब वह बल्लेबाज़ी करने गए। हम उनसे साथ एक साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन समय ठीक नहीं था।"

अगर गिल दोबारा बल्लेबाज़ी करने लौटते हैं तो उन्हें शायद नंबर 4 पर नहीं भेजा जाएगा। इसकी वजह यह है कि उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं लगी है। बल्कि चोट अंदरूनी थी। इसलिए टीम उन्हें नीचे किसी सुरक्षित पोज़ीशन पर भेज सकती है ताकि उन पर ज्यादा दबाव न पड़े।

गिल की यह चोट उस समय आई है जब उनका वर्कलोड लगातार मॉनिटर हो रहा है। IPL 2025 से वह बिना ब्रेक के खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के बाद वह सीधे कोलकाता पहुंचे थे।