ख़बरें

अस्पताल में भर्ती हुए शुभमन गिल

दूसरे दिन के खेल के अंत में गिल को स्ट्रेचर पर स्टेडियम से निजी अस्पताल ले जाया गया

Sreshth Shah
श्रेष्ठ शाह
15-Nov-2025 • 51 mins ago
1:27

मोर्कल ने सुंदर के बारे में लिए गए फ़ैसले के बारे में बताया

शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट में बल्लेबाज़ी कर पाएंगे या नहीं और पूरे मैच में उनकी मौजूदगी पर संदेह बना हुआ है। उन्हें गर्दन में ऐंठन की वजह से एहतियातन अस्पताल ले जाया गया है। दूसरे दिन के खेल के अंत में उन्हें स्ट्रेचर पर स्कैन के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। उनकी गर्दन में सपोर्ट के तौर पर कई चीज़ें लगी हुई थीं। टीम डॉक्टर और सुरक्षा अधिकारी उन्हें बाहर तक लेकर गए।
गिल ने अपनी पारी की तीसरी गेंद पर साइमन हार्मर की गेंद को स्वीप कर चौका लगाया। इसके बाद उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत फिजियो को बुलाया। इसके बाद गिल तुरंत मैदान छोड़कर चले गए। फिर वह रिटायर हर्ट हुए और दोबारा बल्लेबाज़ी करने नहीं लौटे। भारत अपनी पारी में 189 पर ऑल आउट हो गया था।
पहला सेशन खत्म होने के बाद BCCI ने बताया, "शुभमन गिल को गर्दन में ऐंठन है। मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है।"
दिन के खेल से पहले प्रसारकों ने गिल को कोचिंग स्टाफ़ और मेडिकल टीम के एक सदस्य के सामने गर्दन की एक्सरसाइज़ करते हुए दिखाया था। अक्तूबर 2024 में भी गिल ने गर्दन में जकड़न की वजह से न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे।
भारत के गेंदबाज़ी कोच मोर्ने मोर्केल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उनके वर्कलोड को लेकर किसी बड़े खतरे से इनकार किया।
उन्होंने कहा, "गिल बेहद फ़िट खिलाड़ी हैं। खुद का ख्याल रखते हैं। बस आज सुबह उनकी गर्दन में जकड़न थी और इसका असर तब दिखा जब वह बल्लेबाज़ी करने गए। हम उनसे साथ एक साझेदारी की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन समय ठीक नहीं था।"
अगर गिल दोबारा बल्लेबाज़ी करने लौटते हैं तो उन्हें शायद नंबर 4 पर नहीं भेजा जाएगा। इसकी वजह यह है कि उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं लगी है। बल्कि चोट अंदरूनी थी। इसलिए टीम उन्हें नीचे किसी सुरक्षित पोज़ीशन पर भेज सकती है ताकि उन पर ज्यादा दबाव न पड़े।
गिल की यह चोट उस समय आई है जब उनका वर्कलोड लगातार मॉनिटर हो रहा है। IPL 2025 से वह बिना ब्रेक के खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ के बाद वह सीधे कोलकाता पहुंचे थे।
गिल की गैरहाज़िरी में ऋषभ पंत ने साउथ अफ़्रीका की दूसरी पारी में कप्तानी की। उस दौरान रवींद्र जडेजा ने 29 रन देकर 4 विकेट लिया। दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ़्रीका 93 के स्कोर पर सात विकेट गंवा चुका था।
Shubman GillIndiaSouth AfricaIndia vs South AfricaSouth Africa tour of India

